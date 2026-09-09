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Hermoso'dan Gasperini övgüsü! Savunmacı, Roma patronunun seçkin Avrupa gecelerini alışkanlık haline getireceğine inanıyor
Hermoso, Roma'yı Avrupa'ya dönüşe hazırlıyor
Roma savunmacısı Mario Hermoso, takımı İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçına hazırlanırken memnuniyetini dile getirdi. Bu maç, Giallorossi'nin Avrupa'nın elit kulüp organizasyonuna yedi yıllık aranın ardından dönüşüne işaret ediyor.
Eski Atletico Madrid stoperi, üç günde bir oynamanın, güçlü lig başlangıçlarının üzerine koymak isteyen kadronun hedeflerine uygun olduğunu vurguladı.
Hermoso, Roma'nın Avrupa macerasına galibiyetle başlamak için Türkiye'ye tam bir kararlılıkla gittiğini net şekilde ifade etti.
- sportphoto24
Savunmacı, Gasperini'nin yüksek tempolu tarzını övdü
Hermoso, göreve geldiğinden bu yana takımın zihniyetini değiştirdiği ve Avrupa futboluna uygun yüksek tempolu bir yaklaşım aşıladığı için teknik direktör Gian Piero Gasperini'ye kredi verdi. 31 yaşındaki oyuncu, Gasperini'nin pres sisteminin kadrodan en iyi verimi aldığını ifade etti.
İspanyol oyuncu, kıta sahnesine çıktıklarında Serie A'daki güçlü ivmelerini korumanın önemini vurguladı.
Hermoso, "Teknik direktör geldiğinde hepimize üst düzey bir mentalite aşıladı" dedi. "Gasperini'nin futbolu, pres ve yoğunlukla Avrupa tarzına uyuyor."
Türk devlerine karşı başarının anahtarı savunmadaki sağlamlık
İstanbul'daki taktik sınavı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hermoso, takım arkadaşlarını Atalanta karşısında yakın zamanda ligde alınan galibiyette ortaya konan performans seviyesini yakalamaya çağırdı. Savunmadaki kompakt yapının, Roma'nın hücumcularına başarılı olmaları için zemin hazırlamak adına kritik bir öncelik olduğunu vurguladı.
Deneyimli savunmacı, Şampiyonlar Ligi futbolunun gerektirdiği kalite seviyesindeki artışı kabul etti.
Hermoso, "Harika bir maç çıkarmamız için rakibimizin güçlü yönlerini bilmemiz gerekiyor" dedi. "Gol yemememiz ve forvetlerimizi gol atabilecekleri pozisyonlara sokmamız bizim için önemli."
- IPA Sport
Giallorossi kalıcı elit statüyü hedefliyor
Roma, Chobani Stadyumu'nda tutkulu bir atmosferle karşılaşacak ancak Hermoso, kadronun ses getirecek bir sonuç almak için gereken dayanıklılığa sahip olduğunu vurguladı.
İspanyol savunmacı, kulüp için nihai hedefin bu tür yüksek profilli Avrupa maçlarını düzenli hale getirmek olduğunu söyledi.
Hermoso ve takım arkadaşları, perşembe günkü açılış maçında üç puan alarak gelişimlerinde bir adım daha ileri gitmeyi hedefleyecek.
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