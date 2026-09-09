Roma, Chobani Stadyumu'nda tutkulu bir atmosferle karşılaşacak ancak Hermoso, kadronun ses getirecek bir sonuç almak için gereken dayanıklılığa sahip olduğunu vurguladı.

İspanyol savunmacı, kulüp için nihai hedefin bu tür yüksek profilli Avrupa maçlarını düzenli hale getirmek olduğunu söyledi.

Hermoso ve takım arkadaşları, perşembe günkü açılış maçında üç puan alarak gelişimlerinde bir adım daha ileri gitmeyi hedefleyecek.