'Herkesten üstün olan Inter!' - Eski Juventus yıldızı Alessio Tacchinardi'den Atalanta ve Milan hakkında sert Serie A yorumu

Juventus ve Atalanta'nın eski orta saha oyuncusu Tacchinardi, Serie A'daki mevcut tabloyu değerlendirdi ve Juventus'un Scudetto için güçlü bir çıkış yapacağını öne sürdü. Eski futbolcu, Juventus'un en üst seviyede rekabet edebilecek bir kadro kurduğuna inanıyor.

İtalyan devi, transfer döneminde seçeneklerini aktif şekilde güçlendirdi. Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani ve Jhon Lucumi için yapılan anlaşmalar takıma dikkat çekici bir kalite kattı; kulüp ayrıca kaleci Guglielmo Vicario'nun olası gelişini de bekliyor. Ancak Tacchinardi, bu etkileyici transfer hamlesine rağmen Juventus'un lig şampiyonluğunu kazanma konusunda henüz mutlak favori olmadığını savunuyor.