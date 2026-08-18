Getty Images Sport
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'Herkesten üstün olan Inter!' - Eski Juventus yıldızı Alessio Tacchinardi'den Atalanta ve Milan hakkında sert Serie A yorumu
Tacchinardi, Juventus'un kadro derinliğine destek verdi
Juventus ve Atalanta'nın eski orta saha oyuncusu Tacchinardi, Serie A'daki mevcut tabloyu değerlendirdi ve Juventus'un Scudetto için güçlü bir çıkış yapacağını öne sürdü. Eski futbolcu, Juventus'un en üst seviyede rekabet edebilecek bir kadro kurduğuna inanıyor.
İtalyan devi, transfer döneminde seçeneklerini aktif şekilde güçlendirdi. Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani ve Jhon Lucumi için yapılan anlaşmalar takıma dikkat çekici bir kalite kattı; kulüp ayrıca kaleci Guglielmo Vicario'nun olası gelişini de bekliyor. Ancak Tacchinardi, bu etkileyici transfer hamlesine rağmen Juventus'un lig şampiyonluğunu kazanma konusunda henüz mutlak favori olmadığını savunuyor.
- Getty Images Sport
Inter ve Napoli, favori konumlarını koruyor
Şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmesini detaylandıran Tacchinardi, Inter'i İtalyan futbolunda geçilmesi gereken takım olarak gösterdi. Ayrıca genel kadro gücü açısından Napoli'yi Torino ekibinin biraz önünde konumlandırdı.
"Inter şu anda herkesten üstün," diyen Tacchinardi, SportMediaset'e verdiği röportajda şöyle konuştu: "Bana göre Napoli'nin hâlâ Juve'den biraz daha fazlası var. Roma ve Milan, Juve'den üstün değil. Como, Atalanta, Fiorentina? Onların da hiçbiri Juventus'tan daha üstün bir kadroya sahip değil.
Como, Atalanta ve Fiorentina'yı eleyerek
Tacchinardi, Atalanta, Fiorentina ve sürpriz Şampiyonlar Ligi bileti alan Como dahil diğer iddialı kulüpleri de değerlendirdi. Bu takımların hiçbirinin kadro derinliği açısından Juventus'a sahip olmadığını savundu.
“Kadro olarak Atalanta, Juventus'tan üstün değil” diyen Tacchinardi, Cesc Fabregas'ın Como'daki başarılarına değinerek şunları ekledi: “Fabregas'a ve yaptığı işe saygı duyuyorum ama onlar Şampiyonlar Ligi'ndeyse bunun nedeni Juve'nin intihar etmiş olması.”
Floransa ekibine de değinen Tacchinardi sözlerini şöyle tamamladı: “Fiorentina birçok ilginç oyuncu aldı ama Juve'nin seviyesinde değil.”
- AFP
Yeni gelenler, hedefler açısından kilit önemde
Yeni sezon yaklaşırken Juventus, Inter ve Napoli ile arasındaki farkı kapatmak için yeni transferlerini takıma entegre etmeye odaklanacak. Takım, rakiplerinin fırsatı değerlendirmesine izin veren bir önceki kampanyadaki pahalı hatalardan kaçınmayı umacak. Nihai transfer detayları netleştirilirken Vicario'nun muhtemel gelişi de savunma hattına kritik bir takviye daha sağlayabilir.
Alajbegovic, Kolo Muani ve Lucumi'nin şimdiden uyum sağlamasıyla birlikte Juventus, büyük bir şampiyonluk yarışına girecek ve Atalanta, Roma ile Milan'ın önündeki yerini sağlam şekilde koruyacak kadro kalitesine sahip.
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