"Herkesten korkmamız gerekiyor!" - Warren Zaire-Emery, PSG'ye Arsenal'le oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini "küçük hataların" belirleyeceğini söyledi

Antrenmanlardaki hava olumlu olsa da, PSG Ousmane Dembélé’nin sağlık durumu konusunda endişeli. Tüm turnuvalarda 39 maçta 19 gol ve 11 asistle bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan forvet, ligin son maçında Paris FC karşısında oyundan alınmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri uyandırdı.

Kulüp, Ballon d'Or ödüllü oyuncunun baldırında kas rahatsızlığı yaşadığını doğruladı. Basın mensuplarına konuşan Enrique, "Bence bu sadece yorgunluktan kaynaklanıyor. Bugün söylediklerimiz sadece spekülasyon, ama ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi. Teknik direktörün iyimserliğine rağmen, sağlık ekibinin 30 Mayıs'taki maç öncesinde kanat oyuncusunu tamamen forma sokmak için çok az zamanı var.