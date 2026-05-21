"Herkesten korkmamız gerekiyor!" - Warren Zaire-Emery, PSG'ye Arsenal'le oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini "küçük hataların" belirleyeceğini söyledi
Zaire-Emery, Arsenal'e uyarıda bulundu
Zaire-Emery, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşlarına 30 Mayıs'ta Puskás Arena'ya çıktıklarında konsantrasyonlarında en ufak bir düşüşe bile yer olamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu sezon Luis Enrique'nin takımında sağ bek pozisyonunda sık sık görev alarak göze çarpan performanslar sergileyen Fransız milli oyuncu, Mikel Arteta'nın Arsenal'inin oluşturduğu tehdidin tam olarak farkında.
Zaire-Emery, PSG Kampüsü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seviyede herkesten korkmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. "Çok güçlü bir takımları var, bunu gördük, onlar Premier Lig şampiyonu. Odaklanmalı ve tüm küçük hataları en aza indirmeliyiz. Farkı yaratacak olan da budur."
Parisliler için arka arkaya iki final
Ligue 1'in devleri, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseliyor; Zaire-Emery'e göre bu başarı, taraftarlar ve medya tarafından göz ardı edilmemeli. PSG altyapısından yetişen oyuncu, geçen yılki finalde Inter'i mağlup etmelerinin ardından kulübün Avrupa sahnesindeki istikrarından duyduğu büyük gururu dile getirdi.
"Bu bir gurur kaynağı," diye ekledi orta saha oyuncusu. "Çünkü hepimiz bu yıl ve geçen yıl neler başardığımızın farkındayız. Bu, hafife almamamız gereken, inanılmaz bir şey. Ve biz hazırız. Maça iyi bir atmosferde hazırlandığımızı görmüşsünüzdür. İyi bir grubumuz var ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz."
Luis Enrique, "dünyanın en iyisi" Arsenal'i övüyor
PSG teknik direktörü Luis Enrique, Arsenal’in taktiksel disiplinini överek Zaire-Emery’nin temkinli yaklaşımına destek verdi. Geçen sezonun yarı finalinde kuzey Londralıları mağlup etmesine rağmen İspanyol teknik adam, Arteta’nın kontratakta aşılması son derece zor bir takım oluşturduğuna inanıyor. Final öncesinde konuşan Enrique, “Bence ligi kazanmayı hak ediyorlar; muhteşem bir sezon geçirdiler.
"Bu Arsenal takımıyla daha önce oynadık, bu yüzden neler yapabileceklerini biliyoruz. Topa sahip olmadıklarında dünyanın en iyi takımı, topa sahip olduklarında ise çok gol atabiliyorlar. Bu, onlar için harika bir kombinasyon."
Ousmane Dembélé'nin sakatlığı endişe yaratıyor
Antrenmanlardaki hava olumlu olsa da, PSG Ousmane Dembélé’nin sağlık durumu konusunda endişeli. Tüm turnuvalarda 39 maçta 19 gol ve 11 asistle bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan forvet, ligin son maçında Paris FC karşısında oyundan alınmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri uyandırdı.
Kulüp, Ballon d'Or ödüllü oyuncunun baldırında kas rahatsızlığı yaşadığını doğruladı. Basın mensuplarına konuşan Enrique, "Bence bu sadece yorgunluktan kaynaklanıyor. Bugün söylediklerimiz sadece spekülasyon, ama ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi. Teknik direktörün iyimserliğine rağmen, sağlık ekibinin 30 Mayıs'taki maç öncesinde kanat oyuncusunu tamamen forma sokmak için çok az zamanı var.