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'Herkesten daha güçlü' - Dünya Kupası şampiyonu Frank Leboeuf, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruyacağını düşünüyor
Arsenal, şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor
Arsenal, geçen sezon kazandığı Premier League şampiyonluğunu korumak isterken yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Arsenal yönetimi, transfer piyasasında aktif davranarak Emirates Stadyumu için Bruno Guimaraes, Christos Tzolis ve Illan Meslier transferlerini tamamladı. Ayrıca La Stampa, Vinicius Junior için olası bir hamlenin suya düşmesinin ardından kulübün Juventus forveti Kenan Yildiz gibi hücum takviyelerinin peşinde olmaya devam ettiğini iddia ediyor.
- Getty Images
Leboeuf, kadronun gücünün altını çizdi
Leboeuf, Mikel Arteta'nın kurduğu yapıdaki netlik ve istikrar düzeyine dikkat çekerek, Arsenal'i yeni sezon öncesinde ezici şampiyonluk favorisi olarak görüyor; buna karşın onların başlıca rakiplerinde şu anda bu özellikler eksik.
Gerekçesini ESPN'e açıklayan Leboeuf şöyle dedi: "Bunun nedeni açıkça diğerlerinin ne yöne gideceklerini bilmemesi. Arsenal'in bazı güvenceleri var ve şu an sahip olduğu takımla herkesten daha iyi olabileceğini biliyor. Bruno Guimaraes'in ne katacağını, Declan Rice'la birlikte oynayıp oynamayacağını ya da Mikel Arteta'nın kararının ne olacağını bilmiyoruz."
"Herkesten daha güçlü"
Eski savunmacı, William Saliba'nın Arsenal düzenindeki merkezi önemine dikkat çekti ve son dönemde yapılan savunma takviyelerinin değerli bir derinlik sunduğunu, ancak Fransız oyuncunun Gabriel Magalhaes ile kurduğu ortaklığın takımın şampiyonluk iddiasının yerine konulamaz temel taşı olmaya devam ettiğini belirtti: "En büyük soru William Saliba için. Piero Hincapie'nin sözleşme imzalaması ve Cristhian Mosquera'nın o pozisyonda oynayabilmesi iyi bir şey, ancak hiç kimse Saliba'nın yerini dolduramaz.
"Gabriel Magalhaes ve Saliba'ya sahip olduğunuzda güçlü olursunuz, herkesten daha güçlü olduğunuzu bilirsiniz ve durum da budur. Eğer ben bir Arsenal taraftarı olsaydım endişelenmezdim. Şimdi bunu ikiye katlayıp Premier League'i kazanabilirler mi? Evet, bana göre favoriler, ama bunu göstermek zorundalar."
- Getty Images Sport
Coventry açılış maçı sınavı bekliyor
Arsenal, 2026-27 Premier League şampiyonluğunu koruma yolundaki resmi başlangıcını 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu'nda lige yeni yükselen Coventry City'yi konuk ederek yapacak. Arteta'nın ekibinin, açılış haftasından itibaren şampiyonluk favorisi statüsünü doğrulaması yönündeki beklenti çok yüksek olacak. Sezona maksimum puanla başlamanın yanı sıra kulüp yönetimi, transfer dönemi sona ermeden kalan hedeflerini sonuçlandırmaya da odaklanmış durumda.
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