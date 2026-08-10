'Herkesten daha güçlü' - Dünya Kupası şampiyonu Frank Leboeuf, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruyacağını düşünüyor

Leboeuf, Mikel Arteta'nın kurduğu yapıdaki netlik ve istikrar düzeyine dikkat çekerek, Arsenal'i yeni sezon öncesinde ezici şampiyonluk favorisi olarak görüyor; buna karşın onların başlıca rakiplerinde şu anda bu özellikler eksik.

Gerekçesini ESPN'e açıklayan Leboeuf şöyle dedi: "Bunun nedeni açıkça diğerlerinin ne yöne gideceklerini bilmemesi. Arsenal'in bazı güvenceleri var ve şu an sahip olduğu takımla herkesten daha iyi olabileceğini biliyor. Bruno Guimaraes'in ne katacağını, Declan Rice'la birlikte oynayıp oynamayacağını ya da Mikel Arteta'nın kararının ne olacağını bilmiyoruz."