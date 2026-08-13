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"Herkesin morali çok yüksek!" - Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha, Jurgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesine tepki verdi
Klopp, Almanya'da yeni bir dönemi başlatıyor
Klopp, Almanya milli takımının yeni teknik direktörü olarak resmen göreve getirildi ve bu gelişme futbol dünyasında büyük heyecan yarattı. Efsanevi teknik adam, Almanya yeni ve başarılı bir dönemin kapısını aralamaya çalışırken takımın başına geçti.
59 yaşındaki teknik adamın gelişi doğal olarak çok sayıda tartışmayı da beraberinde getiriyor; özellikle de 2011 ve 2012'de üst üste Bundesliga şampiyonlukları kazanarak teknik direktörlük kariyerinde dünya çapındaki itibarını oluşturduğu Dortmund'da. Klopp, uzun süredir beklenen kulübe dönüşüne hazırlanıyor ve onun yönetiminde oynama ihtimali, birçok Alman milli futbolcuyu yaklaşan maçlar öncesinde son derece motive etmiş durumda.
- Getty Images Sport
"Herkesin morali çok yüksek"
Nmecha, efsanevi Alman teknik direktörle çalışma ihtimali hakkında soru sorulduğunda duygularını net bir şekilde ortaya koydu. Yeni dönem için tüm kadronun da onun heyecanını paylaştığına inanıyor.
"Evet. Bence herkes çok heyecanlı," diye itiraf etti Nmecha. "Herkes onunla, teknik direktörle çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyor. Bu elbette harika bir deneyim olurdu ve benim de dört gözle beklediğim bir şey."
Yeni patronla tanışma
Yaygın heyecana rağmen Nmecha, yeni milli takım teknik direktörüyle henüz resmî bir tanışma yaşamadığını kabul etti. 25 yaşındaki oyuncu, Klopp ile bağlantı kurma fırsatını sabırla bekliyor.
Nmecha, karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda, "Hayır, onu kişisel olarak tanımıyorum" itirafında bulundu. Dortmund'daki takım arkadaşlarına Klopp hakkında bir şey sorup sormadığı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Henüz değil. Buraya geleli sadece birkaç gün oldu. Henüz gerçekten fırsatım olmadı ama olacak. Evet, tabii ki."
- Getty Images
Eylül ayında zorlu bir başlangıç
Klopp, Almanya teknik direktörü olarak görevine resmen 24 Eylül'de Hollanda'ya karşı oynanacak zorlu UEFA Uluslar Ligi maçıyla başlayacak. Söz konusu milli ara, Sırbistan ve Yunanistan'la oynanacak karşılaşmaların da yakın takvimde yer almasıyla birlikte dört yoğun maça sahne olacak.
Bu ilk sınamaların ardından Klopp, odağını hızla Euro 2028'e katılım hakkı almaya çevirecek. Büyük önem taşıyan bu kampanya Mart 2027'de başlayacak, eleme kurası ise 6 Aralık'ta Belfast'ta çekilecek.
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