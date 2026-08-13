Yaygın heyecana rağmen Nmecha, yeni milli takım teknik direktörüyle henüz resmî bir tanışma yaşamadığını kabul etti. 25 yaşındaki oyuncu, Klopp ile bağlantı kurma fırsatını sabırla bekliyor.

Nmecha, karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda, "Hayır, onu kişisel olarak tanımıyorum" itirafında bulundu. Dortmund'daki takım arkadaşlarına Klopp hakkında bir şey sorup sormadığı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Henüz değil. Buraya geleli sadece birkaç gün oldu. Henüz gerçekten fırsatım olmadı ama olacak. Evet, tabii ki."