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"Herkesin bir fikri var!" - Kylian Mbappe, Real Madrid'de kupasız geçen sezonun ardından kendisinin "sadece bir golcü" olduğunu öne süren eleştirmenlere yanıt verdi
Mbappe, kupa eksikliği nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi
Mbappe, yalnızca gol atan ama takımını büyük başarılara taşıyamayan bir oyuncu olduğu yönündeki iddialara doğrudan yanıt verdi. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu La Liga, Şampiyonlar Ligi ve 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak tamamladı. Ancak sezonu tek bir kupa bile kaldıramadan bitirdi.
Onun etkileyici bireysel performansı ile takım olarak kazanılan kupaların eksikliği arasındaki tezat, eleştirmenlerin gollerinin takım arkadaşlarını daha iyi hale getirmediği yönündeki iddialarını güçlendirdi.
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Futboldaki her görüşü kabul etmek
Fransa Milli Takımı kaptanı, İspanyol yayın organı AS'e verdiği röportajda, genel oyununa yönelik olumsuz anlatıyı önemsemedi. Farklı görüşleri kabul etmenin, olgun profesyonel futbolun bir parçası olduğunu açıkladı.
"Sadece gol attığımı söyleyenler mi var? Bu onların görüşü," diyen Mbappe, süregelen eleştiriler sorulduğunda şöyle konuştu: "Yıllar içinde, tecrübe sayesinde şunu öğrendim ki futbolda herkesin bir görüşü vardır ve bunu kabul etmeniz gerekir. Bazen sizin bakış açınızı paylaşırlar, bazen paylaşmazlar."
Yıldız hücum oyuncusu, sahadaki başarının tek bir oyun tarzıyla sınırlandırılamayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Futbolda kazanmanın sadece tek bir yolu yok, milyonlarca yolu var. Bu yüzden dinlemeye her zaman hazırım."
Yapılandırılmış futbol tartışmalarından öğrenmek
Mbappe, düşünceli analiz ile yalnızca provoke etmek isteyen yorumcuları birbirinden ayırmaya özen gösterdi ve kötü niyetli argümanları süzgeçten geçirdiğini açıkça belirtti.
“Sadece alay etmek ya da zarar vermek isteyen insanlar var” diye ekledi. “Futbol hakkında konuşmak isteyenlere gelince, yapılandırılmış bir yaklaşımı ve oyuna dair bir vizyonları varsa, bakış açıları ne olursa olsun yorumlarına her zaman açığım. Onlardan da bir şeyler öğrenebilirsiniz.”
- Getty Images
Odak mevcut sezona kayıyor
Geçen sezon kupa kazanamaması etrafındaki tartışmalara rağmen Mbappe, İspanya'daki yeni lig sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Golcü forvet, Los Blancos için bireysel üstünlüğünü takım kupalarına dönüştürmeye çalışırken bu sezon ligde çıktığı altı maçta şimdiden yedi gol attı.
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