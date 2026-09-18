Mbappe, yalnızca gol atan ama takımını büyük başarılara taşıyamayan bir oyuncu olduğu yönündeki iddialara doğrudan yanıt verdi. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu La Liga, Şampiyonlar Ligi ve 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak tamamladı. Ancak sezonu tek bir kupa bile kaldıramadan bitirdi.

Onun etkileyici bireysel performansı ile takım olarak kazanılan kupaların eksikliği arasındaki tezat, eleştirmenlerin gollerinin takım arkadaşlarını daha iyi hale getirmediği yönündeki iddialarını güçlendirdi.