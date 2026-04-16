"Herkesi yenebiliriz!" - Harry Kane, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi öncesinde PSG'ye uyarıda bulundu
Harry Kane, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Paris Saint-Germain'e, Bayern Münih'in tam da doğru zamanda formunun zirvesine ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. Allianz Arena'da Real Madrid'i 4-3 yenerek toplamda 6-4'lük bir galibiyet elde ettikleri nefes kesici maçın ardından, forvet oyuncusu Vincent Kompany'nin takımının son dörtte kimseden korkmadığını düşünüyor.
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Kane, soyunma odasındaki morallerin çok yüksek olduğunu ifade etti. Kane, TNT Sports'a verdiği demeçte, "Madrid gibi bir takımı, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında yendiğinizde, bu size güven verir" dedi. "Ancak tüm yıl boyunca bu konuyu konuştuk, bu aşamada olmak ve tüm turnuvalarda yer almak... şimdi ilerleme zamanı. En yüksek seviyemizdeyken herkesi yenebileceğimizi hissediyoruz ve bir sonraki turda buna ihtiyacımız olacak çünkü PSG, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri."
İngiltere kaptanı için rekor kırılan bir gece
Kane için tarihi bir akşamdı; yedi golün atıldığı bu heyecan verici maçta attığı golle, 2022-23 sezonunda Erling Haaland'dan bu yana Avrupa'nın en iyi beş liginde bir kulüp formasıyla sezonun 50. golüne ulaşan ilk oyuncu oldu. İnanılmaz formu, sezonun kritik aşamasına giren Bayern'in tarihi üçlü kupayı kazanma umutlarını canlı tuttu.
32 yaşındaki oyuncu, İspanyol devlerinin baş belası olarak da kendini kanıtladı. Kane, Real Madrid'e karşı oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının her birinde ya gol attı ya da asist yaptı. Maçın getirdiği baskıya rağmen Kane sakinliğini koruyarak Bayern'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 22. yarı finaline ulaşmasına yardımcı oldu.
Real Madrid, Münih'te mağlup oldu
Maçın gidişatı, Eduardo Camavinga’nın iki sarı kartlık faulün ardından oyundan atılmasıyla dramatik bir şekilde değişti. Fransız oyuncunun ilk sarı kartı Jamal Musiala’ya yaptığı faul nedeniyle geldi; ardından topu elinde tutarak oyunun hızlı bir şekilde yeniden başlamasını engellediği için ikinci sarı kartı gördü. Konuk takımın öfkesi maçın sonlarında doruğa ulaştı; Arda Güler de yedek kulübesinden itiraz ettiği için doğrudan kırmızı kart gördü.
Kane, hakemlikle ilgili olarak "Maç boyunca aleyhimize kararlar verildi ama kural kuraldır" dedi. "Açıkça sarı kartlık bir fauldu. Kariyerim boyunca bana da birkaç kez böyle kararlar verildi. Hakem orada bir karar vermek zorundaydı ve bugün karar bizim lehimize oldu."
Bayern tarihi üçlü kupayı hedefliyor
Yarı finale yükselişini kesinleştiren Bayern, dikkatini kısa süreliğine de olsa zaferin eşiğinde olduğu lig mücadelesine çevirdi. Bavyeralılar bu hafta sonu Stuttgart karşısında Bundesliga şampiyonluğunu garantileyebilirken, Bayer Leverkusen ile oynayacakları DFB-Pokal yarı finali de ufukta beliriyor.
Kane, "Bu hafta sonu ligi kazanma şansımız var, umarım bunu başarabiliriz ve kupada büyük bir yarı final maçımız var" diye ekledi. "Oynanacak çok sayıda önemli maç var." Alman devi bu ivmeyi sürdürebilirse, Kane nihayet olağanüstü bireysel istatistiklerinin hak ettiği büyük Avrupa kupasını kazanabilir.