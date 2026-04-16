"Herkesi yenebiliriz!" - Harry Kane, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi öncesinde PSG'ye uyarıda bulundu

Kane için tarihi bir akşamdı; yedi golün atıldığı bu heyecan verici maçta attığı golle, 2022-23 sezonunda Erling Haaland'dan bu yana Avrupa'nın en iyi beş liginde bir kulüp formasıyla sezonun 50. golüne ulaşan ilk oyuncu oldu. İnanılmaz formu, sezonun kritik aşamasına giren Bayern'in tarihi üçlü kupayı kazanma umutlarını canlı tuttu.

32 yaşındaki oyuncu, İspanyol devlerinin baş belası olarak da kendini kanıtladı. Kane, Real Madrid'e karşı oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının her birinde ya gol attı ya da asist yaptı. Maçın getirdiği baskıya rağmen Kane sakinliğini koruyarak Bayern'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 22. yarı finaline ulaşmasına yardımcı oldu.