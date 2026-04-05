"Herkesi memnun edemem!" - Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesindeki Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund ile sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından sessizliğini bozdu

Bu hafta başında Dortmund ile yapılan sözleşme görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamadığına dair haberlerin ortalığı karıştırmasının ardından, savunma oyuncusu durumu netleştirdi ve kulüp yetkilileriyle "iyi" görüşmeler yaptığını doğruladı. Schlotterbeck, Sky Germany'e verdiği demeçte, "Lars (Ricken, sportif direktör) ve [yeni sportif direktör Nils] Ole [Book] ile iyi bir görüşme yaptım" dedi. "[Sözleşme uzatma haberlerini yalanlamak] sizlere [medyaya] veya BVB'ye karşı kötü niyetli bir hareket değildi. Sadece [haberlere] şaşırdım ve dürüst olmak istedim.

"Bana karşı tepki olacağını biliyordum, ama durumu açıklığa kavuşturmak istedim. Bu beni kişisel olarak ilgilendirdiği için, medyada yer alan haberleri düzeltmek istedim. Bir medya kuruluşu sözleşme imzaladığımı yazarsa ve ben imzalamazsam, aptal durumuna düşerim. Herkesi memnun edemem."