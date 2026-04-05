Çeviri:
"Herkesi memnun edemem!" - Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesindeki Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund ile sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından sessizliğini bozdu
Real Madrid ve Barcelona tetikte
Schlotterbeck, Dortmund'daki uzun vadeli geleceği konusunda bir spekülasyon fırtınasının ortasında kaldı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, eski sportif direktör Sebastian Kehl'in ayrılmasının kulübe bağlı kalma isteğini azalttığını ima etmesinin ardından, son milli maç arası sırasında Alman medyası tarafından sert bir şekilde eleştirildi. BVB tarafından görevden alınan Kehl, Schlotterbeck'in görüşmek istediği en önemli isimdi. Bu açıklamaların yarattığı yankı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini alarma geçirdi; hem Barcelona hem de Real Madrid'in durumu yakından takip ettiği bildiriliyor.
Sözleşme görüşmelerinde reddedilmesinin ardından yapılan açıklama
Bu hafta başında Dortmund ile yapılan sözleşme görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamadığına dair haberlerin ortalığı karıştırmasının ardından, savunma oyuncusu durumu netleştirdi ve kulüp yetkilileriyle "iyi" görüşmeler yaptığını doğruladı. Schlotterbeck, Sky Germany'e verdiği demeçte, "Lars (Ricken, sportif direktör) ve [yeni sportif direktör Nils] Ole [Book] ile iyi bir görüşme yaptım" dedi. "[Sözleşme uzatma haberlerini yalanlamak] sizlere [medyaya] veya BVB'ye karşı kötü niyetli bir hareket değildi. Sadece [haberlere] şaşırdım ve dürüst olmak istedim.
"Bana karşı tepki olacağını biliyordum, ama durumu açıklığa kavuşturmak istedim. Bu beni kişisel olarak ilgilendirdiği için, medyada yer alan haberleri düzeltmek istedim. Bir medya kuruluşu sözleşme imzaladığımı yazarsa ve ben imzalamazsam, aptal durumuna düşerim. Herkesi memnun edemem."
Ricken, aradaki gerginliği önemsiz gösteriyor
Ricken, yıldız savunmacılarıyla ilişkilerinin kalıcı olarak bozulduğu yönündeki iddiaları yatıştırmaya çalıştı. Ricken, iki taraf arasındaki uçurumu kapatmak için halihazırda özel görüşmelerin yapıldığını açıkladı.
"Durumun biraz değiştiğini söyledi, ama ben hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorum," dedi Ricken. "Milli takımdan döndüğünde, pazartesi günü hemen bir araya geldik. Sadece Nico ve ben, menajeri olmadan. Güven ilişkimizin yüzde 100 sağlam kaldığı belliydi. Kulübe ne kadar tutkuyla bağlı olduğu belliydi. Bir sonraki toplantıyı ayarlamak için haftalarca beklemeyeceğiz. Nico'nun beklentileri var. Kulübün de şartları var. Yine de bu görüşmelere iyimser bir zihniyetle girmeyi tercih ettim. Nico çok açık ve ilgileniyor görünüyordu."
Dortmund için bundan sonra ne olacak?
Yurt dışından gelen cazip tekliflere ve son günlerdeki gerginliğe rağmen, oyuncunun önceliği hâlâ Signal Iduna Park'ta gibi görünüyor. Önümüzdeki günler, Dortmund'un savunma liderini uzun vadede kadrosunda tutup tutamayacağının ya da transfer dönemi başladığında İspanya'nın önde gelen kulüpleriyle yaşanan çekişmenin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesinde hayati önem taşıyacak.