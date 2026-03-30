Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi Karl-Heinz Rummenigge, yıldız oyuncu Michael Olise'nin ayrılabileceği yönündeki söylentilere sakin bir tavırla karşılık verdi. Fransız oyuncu geçen hafta Liverpool ile ismi anılmıştı; Real Madrid ve Barcelona'nın da bu kanat oyuncusunun gelişmelerini yakından takip ettiği söyleniyor.
"Herkesi gülümsetiyor": FC Bayern'de kimse bir süperstar hakkındaki söylentileri ciddiye almıyor
Rummenigge, İspanyol spor gazetesi AS'den bir gazeteciyle yaptığı röportajda, "Bu söylentiler kulüpteki herkesi gülümsetiyor" dedi. "Medya sirkinin nasıl işlediğini herkesten daha iyi biliyorsunuz. Kontratının hâlâ üç yılı var – bu konuda söylenecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor" diye ekledi.
Daha önce Bayern'in spor direktörü Max Eberl ve yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, Olise'nin satılık olmadığını açıklamıştı. Eberl, Sport Bild'e verdiği röportajda Olise'nin ayrılması olasılığıyla ilgili olarak "Bu konuyu hiç kafaya takmıyoruz" dedi. "Hangi kulüp ona göz kırparsa kırpsın: FC Bayern'de oynayanlar, FC Bayern'de neye sahip olduklarını bilirler," diyen Dreesen, Fransız oyuncunun yakın zamanda Münih'ten ayrılmayacağından emindi.
Vinicius Junior, FC Bayern'de mi? "Böyle bir soru söz konusu değil"
Vinicius Junior hakkında da ayrılacağına dair spekülasyonlar sürekli gündeme geliyor. Real Madrid’in yıldız oyuncusu, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern ile karşılaşacak. Brezilyalı oyuncunun Bayern’e uygun olup olmayacağı sorusuna Rummenigge şöyle yanıt verdi: "Bu soru bile gündeme gelmemeli: O paha biçilemez ve zaten ideal kulüpte. Onun Florentino Perez'in (Real Madrid Başkanı, ed. notu) en sevdiği oyunculardan biri olması beni hiç şaşırtmaz."
Vini Jr.'ın kariyerinin nasıl devam edeceği konusunda Rummenigge kesin bir şey söyleyemedi: "Suudi kulüplerinin ona teklifte bulunduğunu duydum, ancak gideceğini sanmıyorum. Florentino onu tutmak için her şeyi yapacaktır," diye tahminde bulundu.
Karl-Heinz Rummenigge, Real Madrid'den Fede Valverde'ye hayran
Rummenigge röportajda bir Real Madrid oyuncusundan övgüyle bahsetti, ancak bu Vinicius Junior değildi. Bayern patronu, "Valverde'yi çok sevdiğimi itiraf etmeliyim – hem de City'ye karşı attığı hat-trick'ten çok önce de" dedi.
Real Madrid'de Uruguaylı oyuncu, Toni Kroos'un kariyerini sonlandırmasının ardından yeniden yapılanan orta sahada son haftalarda parlıyor. "Oyunun iplerini elinde tutan ve forvetlerin parlamasını sağlayan oydu," diyerek Rummenigge, Real'deki Kroos dönemine geri dönüp baktı. "Bu boşluğu doldurmak kolay değil," dedi.
Michael Olise'nin 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 39 Oynama süresi: 3128 Goller: 16 Asist: 27