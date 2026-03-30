"Herkesi gülümsetiyor": FC Bayern'de kimse bir süperstar hakkındaki söylentileri ciddiye almıyor

Rummenigge, İspanyol spor gazetesi AS'den bir gazeteciyle yaptığı röportajda, "Bu söylentiler kulüpteki herkesi gülümsetiyor" dedi. "Medya sirkinin nasıl işlediğini herkesten daha iyi biliyorsunuz. Kontratının hâlâ üç yılı var – bu konuda söylenecek başka bir şey yok. İnsanlar onun gibi oyuncular için stadyuma geliyor" diye ekledi.

Daha önce Bayern'in spor direktörü Max Eberl ve yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, Olise'nin satılık olmadığını açıklamıştı. Eberl, Sport Bild'e verdiği röportajda Olise'nin ayrılması olasılığıyla ilgili olarak "Bu konuyu hiç kafaya takmıyoruz" dedi. "Hangi kulüp ona göz kırparsa kırpsın: FC Bayern'de oynayanlar, FC Bayern'de neye sahip olduklarını bilirler," diyen Dreesen, Fransız oyuncunun yakın zamanda Münih'ten ayrılmayacağından emindi.