İlk sırada, onu yazın elden çıkaran Benfica var: Ligin başlangıcında maç başına bir gol ortalaması yakalayan 21 yaşındaki oyuncu, golcülüğüyle birçok büyük İtalyan ve Avrupa kulübünün ilgisini çekerek Serie A'nın bu sezonki sürpriz isimlerinden biri oldu. Varela'nın geçen yıl kiralık olarak Gil Vicente formasıyla kendini gösterdiği dönemde bonservisini elinde bulunduran Lizbon kulübü, onu yazın elden çıkarmış olsa da oyuncu üzerinde teklif eşleştirme hakkını, yani gelecekteki teklifleri karşılama hakkını koruyor. Önümüzdeki haftalarda ilgi ve nabız yoklamaları gelişebilir.















