Monza, en azından ocak ayına kadar golcüsü Gustavo Varela’nın performansının keyfini çıkarıyor. Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Portekizli santrfor, şimdiden birçok büyük kulübün dikkatini çekti: Sakatlığı nedeniyle bir maç kaçırmasına rağmen ligin 7 haftasında 6 gol attı ve Monza’nın kaydettiği 13 golün 6’sına imza attı. Serie A gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Varela, Donyell Malen ile aynı gol sayısına sahip ve Antonio Raimondo’nun arkasında. İtalya’daki ilk sezonunda İtalya Kupası’nda da 2 gol attı.
Herkes Varela’ya hayran: Inter onu yakından inceliyor, Benifca teklifi eşitleyebilir ancak geri satın alma hakkına sahip değil
Benfica ve teklif eşleştirme hakları
İlk sırada, onu yazın elden çıkaran Benfica var: Ligin başlangıcında maç başına bir gol ortalaması yakalayan 21 yaşındaki oyuncu, golcülüğüyle birçok büyük İtalyan ve Avrupa kulübünün ilgisini çekerek Serie A'nın bu sezonki sürpriz isimlerinden biri oldu. Varela'nın geçen yıl kiralık olarak Gil Vicente formasıyla kendini gösterdiği dönemde bonservisini elinde bulunduran Lizbon kulübü, onu yazın elden çıkarmış olsa da oyuncu üzerinde teklif eşleştirme hakkını, yani gelecekteki teklifleri karşılama hakkını koruyor. Önümüzdeki haftalarda ilgi ve nabız yoklamaları gelişebilir.
Monza'ya 2 milyon, Benfica'nın geri satın alma hakkı yok
Ancak sabah saatlerinde Portekiz'de ortaya atılan bazı iddiaların aksine Benfica'nın forvet oyuncusu için herhangi bir geri satın alma hakkı bulunmuyor. Oyuncu üzerinde tam kontrol yalnızca Monza'da; Portekiz kulübünün ise sadece gelecekteki teklifleri eşitleme hakkı var. 2005 doğumlu oyuncunun bonservisinin tamamı Monza'ya ait. Kulüp, oyuncuyu yazın bonservisiyle 2 milyon avronun biraz üzerinde sabit bedel karşılığında transfer etti.
INTER TAKİPTE
Benfica, teklif eşitleme hakkına ek olarak Monza'nın ileride elde edeceği transfer kârının %20'sini de alacak. Inter, Varela'yı izlemek için şimdiden harekete geçti. Dün akşam U Power Stadium'da, Monza'nın Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta, iki gol ve bir asistle maça damga vuran Portekizli oyuncuyu izlemek üzere Inter'in sportif direktörü Dario Baccin de hazır bulundu. Varela iyi bir izlenim bıraktı. Kış transfer döneminde şimdiden bir hedef olabilir mi?
FUTBOLCU BABA
Portekizli futbolcunun çocukluğu futbolla iç içe geçti; küçükken babası Fernando'ya neredeyse bütün antrenmanlarda eşlik ediyordu. Stoper olan babası, futbolda çıkış yapmadan önce, 17 yaşında Gustavo'nun babası olmuştu: "Onu yanımda götürürdüm, kahvaltı yapardık, sonra da sahada dolaşmasına izin verirdim." Bir gün takım önceki maç hakkında konuşmak için halka olmuşken Gustavo diğer oyuncuların yanına geldi. Soyunma odasından birden çıkıp topa vurarak havaya gönderdi: "Antrenöre onu bırakmasını söyledim, çünkü onu yerinde tutmak imkânsızdı".
Baba ve oğul sahada rakip
Zorluklarla ve fedakârlıklarla dolu bir hikâye. Yoksul, güçlüklerle geçen bir çocukluk. Babası 20 yaşları civarında biraz para kazanmaya başlamış: "Yardım istedim ve aldım; eşimin anne babasından, kendi anne babamdan, arkadaşlarımdan." İkili, 2024'te kariyerlerinde ilk kez birbirlerine karşı oynadı: Gustavo, yetiştiği takım Benfica B'nin forvetiydi. Alverca'da oynayan Fernando ise onu marke ediyordu. Tüm aile de onu izlemek için tribündeydi. Kariyerinin en önemli maçıydı.
KARİYERİ
Varela geçen yıl Gil Vicente formasıyla altı gol attı. Bir önceki sezon Oliveirense karşısında A takımda ilk maçına çıkmış, babasına karşı oynadığı maçın yaşandığı 2024-25 sezonunda ise ikinci takımda 14 gol kaydetmişti. Lizbon’da doğup büyüyen Varela, babasının Avrupa’daki yıllarında onunla birlikte farklı ülkelere gitti: 2016’dan 2022’ye kadar Yunanistan’da PAOK altyapısının forvetlerinden biriydi. En büyük hayali sorulduğunda açık konuştu: "Babama karşı oynadım, daha ne isteyebilirim? Bunun dışında Portekiz millî takımı büyük bir hedef." Böyle devam ederse...
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