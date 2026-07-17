Herkes Tuchel’in kovulmasını istiyor, ancak onu 2028’e kadar İngiltere milli takımının teknik direktörlüğüne bağlayan bir madde devreye giriyor. Ayrıca Guardiola ile ilgili bir arka plan da var

Alman teknik direktöre yönelik medyadan gelen baskı giderek artmasına rağmen – önde gelen ulusal gazetelerin manşetlerinde bir canavar gibi gösterilen, sıradan taraftarlar tarafından olduğu kadar İngiliz milli takımının oyuncuları ve yıldızları tarafından da sert ve ayrım gözetmeksizin eleştirilen Tuchel hakkında – şu anda durumun tersine döneceğine dair herhangi bir işaret görülmüyor. Thomas Tuchel, 1 Ocak 2025 tarihinde İngiltere milli takımının başına geçti ve Gareth Southgate’in bıraktığı görevi devraldı. Southgate, iki kez üst üste Avrupa Şampiyonası finaline ulaşmış, 2018 Dünya Kupası’nda yarı finalde, dört yıl sonra ise çeyrek finalde elenmişti. Tuchel, 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu yıl, Avrupa Şampiyonası tam da İngiltere ve İrlanda’da düzenlenecek. Tuchel, bu turnuva için şimdiden yerini ayırttı.