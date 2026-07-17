Thomas Tuchel, İngiltere milli takımının başında kalıyor. Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e karşı alınan şok edici yenilginin ardından ve özellikle de Kane ve takım arkadaşlarının bir gol önde olduğu halde, İngilizlerin aşırı pasif tavrının da etkisiyle son dünya şampiyonu Arjantin’in geri dönüşüne sahne olan maçın gidişatının ardından, Futbol Federasyonu genel merkezinden bu haber güçlü ve net bir şekilde yankılanıyor.
Çeviri:
Herkes Tuchel’in kovulmasını istiyor, ancak onu 2028’e kadar İngiltere milli takımının teknik direktörlüğüne bağlayan bir madde devreye giriyor. Ayrıca Guardiola ile ilgili bir arka plan da var
TUCHEL, AVRUPA KUPALARINI HEDEFLEYİYOR
Alman teknik direktöre yönelik medyadan gelen baskı giderek artmasına rağmen – önde gelen ulusal gazetelerin manşetlerinde bir canavar gibi gösterilen, sıradan taraftarlar tarafından olduğu kadar İngiliz milli takımının oyuncuları ve yıldızları tarafından da sert ve ayrım gözetmeksizin eleştirilen Tuchel hakkında – şu anda durumun tersine döneceğine dair herhangi bir işaret görülmüyor. Thomas Tuchel, 1 Ocak 2025 tarihinde İngiltere milli takımının başına geçti ve Gareth Southgate’in bıraktığı görevi devraldı. Southgate, iki kez üst üste Avrupa Şampiyonası finaline ulaşmış, 2018 Dünya Kupası’nda yarı finalde, dört yıl sonra ise çeyrek finalde elenmişti. Tuchel, 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu yıl, Avrupa Şampiyonası tam da İngiltere ve İrlanda’da düzenlenecek. Tuchel, bu turnuva için şimdiden yerini ayırttı.
HÜKÜMLER SAYESİNDE KURTULDU
Alman teknik direktör ile İngiliz Futbol Federasyonu arasında kurulan ilişkinin inceliklerini daha da netleştiren ise The Athletic oldu; bu yayın organı son saatlerde bazı ayrıntıları ve İngiltere’nin bu Dünya Kupası’ndaki performansına bağlı bazı maddelerin varlığını gün ışığına çıkardı. Grup aşamasında, son 16 turunda veya çeyrek finalde elenilmesi durumunda (ev sahibi Meksika'ya karşı alınan bir mağlubiyet hariç), taraflar serbestçe erken bir ayrılık üzerinde anlaşabilirdi. İngiltere, planlanandan bir tur daha ilerleyerek Arjantin ile yarı finale yükselmiş ve hatta 90. dakikanın 7. saniyesine kadar önde kalmış olduğundan, Tuchel’in macerasını vaktinden önce sona erdirebilecek olan bu kritik koşul devreye girmedi.
GUARDIOLA’NIN PERDE ARKASI
Ancak dahası da var. Yine The Athletic’e göre, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Chelsea’nin eski teknik direktörüne yönelme kararı, Southgate’in yerine geçmesi için belirlenen ve 2024 ilkbaharında zaten genel bir anlaşmaya varmış olan Pep Guardiola’nın, Manchester City’nin başında iki sezon daha kalmayı tercih etmesinden sonra alındı. Böylece, hiç bu kadar tartışılmamış ve hiç bu kadar fırtınanın ortasında kalmamış, ancak görünüşe göre koltuğuna sıkı sıkıya tutunan Tuchel’in önü açılmış oldu.
TUCHEL NE KADAR KAZANIYOR?
İngiliz Futbol Federasyonu’nun teknik direktörünü görevden alma planlarını – halkın yoğun baskısına ve istifa talepleriyle birlikte Gary Neville, Michael Owen, Thierry Henry gibi tanınmış isimler ile İngiltere ve diğer ülkelerdeki birçok büyük televizyon kanalında yorumculuk yapan ünlü eski futbolcuların sert eleştirilerine boyun eğerek – daha da karmaşık hale getiren unsur, sözleşmenin erken feshedilmesinin getireceği mali yük.Tuchel, İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü için 5 milyon sterlin maaş alıyor: Dolayısıyla Futbol Federasyonu, Haziran 2028’e kadar toplam 10 milyon sterlin ödemek zorunda kalacak; bu rakam, döviz kuruna göre yaklaşık 12 milyon avroya denk geliyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun