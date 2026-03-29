Herkes Sandro Tonali'ye hayran: Manchester United'ın hayali, City'nin planı; 100 milyonluk derbi

İtalyan milli takımının orta saha oyuncusu, transfer piyasasında tam bir İngiliz derbisi başlatıyor: Tonali'nin geleceği hakkında neler söyleniyor?

Bugün İtalya'yı sırtında taşımakla görevlendirilen, yaz aylarında ise transfer piyasasının en pahalı isimlerinden biri haline gelebilecek olan Sandro Tonali'nin etrafında her şey dönüyor.


Azzurri'nin orta saha oyuncusu, fiziksel durumunun mükemmel olmaması nedeniyle günlerce oynayıp oynamayacağı belirsizdi, ancak yine de Bergamo'da sahneye çıktı ve Gennaro Gattuso'nun milli takımı Dünya Kupası play-off finallerine yükselmişse, bunu büyük ölçüde 2000 doğumlu bu oyuncuya borçludur.


Kuzey İrlanda karşısında önce güzel bir vuruşla skoru açtı, ardından Moise Kean'a yaptığı asistle ikinci golün gelmesini sağladı.


Saha dışına da gözler çevrilmiş durumda, çünkü Newcastle oyuncusunun geleceği henüz belirsiz ve İngiliz devleri milyonlarca sterlinlik bir açık artırma başlatmaya hazır.

  • TONALI, MANCHESTER UNITED'IN BİR NUMARALI HEDEFİ

    Tonali'nin durumunu herkesten daha yakından takip eden takım Manchester United'dır.


    Kırmızı Şeytanlar kadroyu ve özellikle de MLS'ye transfer olacak Casemiro'nun ayrılığıyla boşalacak orta sahayı yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Matteo Moretto'nun aktardığına göre, eski Milan oyuncusu, Manchester United'ın orta sahasını güçlendirmek için en çok istediği isim ve bu transfer ihtimali giderek artıyor.


    Önümüzdeki haftalarda United, transferin gerçekçi olup olmadığını anlamak için konuyu derinlemesine inceleyecek. Ancak tek kulüp bu değil.

  • CITY DE TONALI'YI DESTEKLİYOR

    Aslında Pep Guardiola'nın Manchester City'si de Tonali'nin peşine düştü; bu takımda zaten Tijjani Reijnders gibi bir başka eski Milanlı oyuncu forma giyiyor.


    BernardoSilva'nın ayrılması ve Rodri'nin Real Madrid'in ilgisini çekmesi nedeniyle, Cityzens de orta sahada önemli değişiklikler yapma gerekliliğiyle karşı karşıya kalabilir. Tonali'nin hem kulüp hem de milli takımda sergilediği performans, kulüp ve teknik direktörün ilgisini oldukça çekiyor.

  • NEWCASTLE'IN DEĞERLENDİRMESİ: 100 MİLYONLUK DERBİ

    Peki, Tonali'yi Newcastle'dan koparmak ne kadara mal olabilir? Cevap basit: çok, çok pahalıya.


    Magpies'in yaptığı değerlendirme çok yüksek seviyede: Moretto'nun bildirdiği gibi, fiyat 100 milyon euro civarında.


    Böylece United ve City arasında sıfırlarla dolu bir derbi yaşanabilir ki, bu durum bir yandan oyuncuyu ve İtalyan futbol camiasını gururlandırırken, diğer yandan 2000 doğumlu oyuncuyu Serie A'ya geri getirme hayali kuran takımları, özellikle de yıllardır Tonali'ye büyük ilgi duyan Juventus'u mutlu etmez.

  • AVRUPA'NIN DIŞINDAKİ "ANLAŞMA"

    Tonali pahalı bir transfer, ancak sezonun nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak bu transfer daha da olası hale gelebilir.


    Nitekim birkaç gün önce İngiltere'den, oyuncu ile Newcastle arasında bir "centilmenlik anlaşması" yapıldığına dair haberler geldi. Bu anlaşmaya göre, Eddie Howe'un takımı gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamazsa, İngiliz kulübü oyuncunun ayrılmasını destekleyecek.