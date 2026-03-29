Herkes Sandro Tonali'ye hayran: Manchester United'ın hayali, City'nin planı; 100 milyonluk derbi

Bugün İtalya'yı sırtında taşımakla görevlendirilen, yaz aylarında ise transfer piyasasının en pahalı isimlerinden biri haline gelebilecek olan Sandro Tonali'nin etrafında her şey dönüyor.





Azzurri'nin orta saha oyuncusu, fiziksel durumunun mükemmel olmaması nedeniyle günlerce oynayıp oynamayacağı belirsizdi, ancak yine de Bergamo'da sahneye çıktı ve Gennaro Gattuso'nun milli takımı Dünya Kupası play-off finallerine yükselmişse, bunu büyük ölçüde 2000 doğumlu bu oyuncuya borçludur.





Kuzey İrlanda karşısında önce güzel bir vuruşla skoru açtı, ardından Moise Kean'a yaptığı asistle ikinci golün gelmesini sağladı.





Saha dışına da gözler çevrilmiş durumda, çünkü Newcastle oyuncusunun geleceği henüz belirsiz ve İngiliz devleri milyonlarca sterlinlik bir açık artırma başlatmaya hazır.