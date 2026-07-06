"Erling şu anda Manchester City'de çok mutlu ve uzun vadeli bir sözleşmesi var, ancak herkes Real Madrid'de oynamak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister," dedi Haaland'ın babası Alf-Inge, Norveç'in Brezilya ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde DAZN'e yaptığı açıklamada.
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"Herkes Real Madrid'de oynamak ister!" Erling Haaland'ın menajeri, şok edici bir transferin önünü açıyor
Brezilyalı Rafaela Pimenta’nın yanı sıra Alf-Inge de 25 yaşındaki forvetin danışman ekibinde yer alıyor. 53 yaşındaki baba, oğlunun bir gün kraliyet forması giymesini görmek istediğini inkar etmiyor: “Onu Real Madrid’de görmek ister miyim? Belki. Futbolda her zaman bir şans vardır, asla bilemezsin.”
Haaland, 2022 yazında 60 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında Borussia Dortmund’dan Manchester City’ye geçmişti. Oradaki sözleşmesi 30 Haziran 2034’e kadar geçerli; dolayısıyla Skyblues, müzakerelerde son derece avantajlı bir konumda bulunuyor.
Geçmişte Madrid ekibinin Norveçli forvetle ilgilendiğine dair pek çok söylenti dolaşmıştı. Blancos’un başkanlık seçim kampanyası sırasında, Florentino Perez’in sonunda yenilgiye uğrayan rakibi Enrique Riquelme, kazanması halinde 25 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmayı vaat etmişti.
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Haaland, Dünya Kupası'nda Norveç adına gol üstüne gol atıyor
Bununla birlikte, transfer konusunda hiçbir zaman somut bir gelişme yaşanmadı. Haaland ve Real, daha sonra Norveçli oyuncunun transfer için onay verdiğine dair iddiaları şiddetle yalanladı.
Geçtiğimiz sezon Manchester City'de Haaland, tartışmasız en önemli oyunculardan biriydi. Tüm turnuvalarda oynadığı 52 maçta 38 gol attı ve ayrıca 9 golün de asistini yaptı.
25 yaşındaki oyuncu, devam eden Dünya Kupası’nda da benzer bir formda. Dört maçta attığı yedi golle Norveç’i neredeyse tek başına çeyrek finale taşıdı. İskandinavlar, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak.
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