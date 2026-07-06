"Herkes Real Madrid'de oynamak ister!" Erling Haaland'ın menajeri, şok edici bir transferin önünü açıyor

Bununla birlikte, transfer konusunda hiçbir zaman somut bir gelişme yaşanmadı. Haaland ve Real, daha sonra Norveçli oyuncunun transfer için onay verdiğine dair iddiaları şiddetle yalanladı.

Geçtiğimiz sezon Manchester City'de Haaland, tartışmasız en önemli oyunculardan biriydi. Tüm turnuvalarda oynadığı 52 maçta 38 gol attı ve ayrıca 9 golün de asistini yaptı.

25 yaşındaki oyuncu, devam eden Dünya Kupası’nda da benzer bir formda. Dört maçta attığı yedi golle Norveç’i neredeyse tek başına çeyrek finale taşıdı. İskandinavlar, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak.