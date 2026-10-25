"Herkes orada başarısız oldu": Nagelsmann'a Manchester United tuzağına karşı sert uyarı

Nagelsmann, Manchester United yöneticilerinin Carrick'in sezonun erken bir aşamasında görevden alınması kararına karşı tedbir olarak gayri resmi şekilde temasa geçtiği söylenen beş teknik direktörden oluşan listede yer alıyor.

Mirror gazetesi, "Daily Mail"e dayanarak, Manchester United'ın transfer direktörü Alman Christopher Vivell'in Nagelsmann'ın seçilmesi yönünde güçlü bir şekilde baskı yaptığını ve onu görevi devralmak için bir numaralı aday olarak gördüğünü aktardı.

United yönetimi de teknik direktörlerle ilgili kararları nedeniyle artan bir baskıyla karşı karşıya. "Ineos" grubunun kulübün yönetimine girmesinden bu yana, kısa bir süre sonra görevden alınmadan önce Erik ten Hag'ı destekledi, ardından bir yıldan biraz fazla süre görevde kalan Ruben Amorim'le anlaştı, daha sonra tecrübesine ilişkin soru işaretlerine rağmen Carrick'e kalıcı görevi verdi.

Como karşısında alınan yenilgi, Carrick'in geleceğine dair şüpheleri daha da artırırken, son yıllarda teknik değişikliklere en çok maruz kalan kulüplerden birinin başına geçmenin barındırdığı riske yönelik uyarılara rağmen Nagelsmann'la anlaşma ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

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