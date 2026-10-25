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"Herkes orada başarısız oldu": Nagelsmann'a Manchester United tuzağına karşı sert uyarı

M. United - AFC Bournemouth
M. United
AFC Bournemouth
Premier Lig
J. Nagelsmann
M. Carrick
O. Kahn
İngiltere
Almanya

Carrick'in halefi olmak için ilk aday Alman teknik direktör

Bayern Münih'in eski CEO'su Oliver Kahn, Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ı Manchester United'ın başına geçmemesi konusunda uyardı.

Nagelsmann, sonuçların düşüşe geçmesiyle birlikte teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskının artmasının ardından Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğu için aday adayları arasına girdi; bu düşüşün son örneği ise Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Como karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyet oldu.

  • Manchester United tuzağına karşı uyarı

    Daha önce Bayern Münih'te Nagelsmann ile birlikte çalışan Kahn, Sky Almanya kanalına çıktığı sırada, Alman teknik adamın bir sonraki adımını iyi düşünmesi gerektiğini belirterek Manchester United'ı çalıştırmanın beraberinde getireceği risklere karşı uyardı.

    Sözlerine şöyle devam etti: "İngiltere Premier Lig ve Manchester United, son yıllarda teknik direktörlük pozisyonunda istikrarıyla tanınmadı. Kendisine şunu sormalı: Bir sonraki adımım ne olmalı? Bu adım doğru adım mı olmalı? Yoksa son yıllarda neredeyse her teknik direktörün er ya da geç başarısız olduğu Manchester United gibi muazzam bir riske doğrudan kendimi mi bağlamalıyım? Gideceği yeri iyi incelemeli."

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  • Bayern Münih ve Almanya: Soru işaretleri doğuran deneyimler

    Kahn, Nagelsmann'ın Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'ndaki beklenen başarıyı sağlayamayan tecrübelerinin, kariyerinde belki de bir iz bıraktığına dikkat çekti; ayrıca yeteneklerinin, şu anda yükselişe geçmeyi ve seçkin kulüplerle rekabet etmeyi hedefleyen United gibi bir takımı yönetmeye ne ölçüde uygun olduğundan şüphe duydu.

    Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Almanya Milli Takımı'nın başındaki görevinden ayrılmış ve yeni bir göreve başlamaya müsait hale gelmişti; Manchester United ise düşen sonuçlar nedeniyle teknik kadroda yeni bir değişiklik yapma ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.

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  • Carrick'in halefi için bir numaralı aday

    Nagelsmann, Manchester United yöneticilerinin Carrick'in sezonun erken bir aşamasında görevden alınması kararına karşı tedbir olarak gayri resmi şekilde temasa geçtiği söylenen beş teknik direktörden oluşan listede yer alıyor.

    Mirror gazetesi, "Daily Mail"e dayanarak, Manchester United'ın transfer direktörü Alman Christopher Vivell'in Nagelsmann'ın seçilmesi yönünde güçlü bir şekilde baskı yaptığını ve onu görevi devralmak için bir numaralı aday olarak gördüğünü aktardı.

    United yönetimi de teknik direktörlerle ilgili kararları nedeniyle artan bir baskıyla karşı karşıya. "Ineos" grubunun kulübün yönetimine girmesinden bu yana, kısa bir süre sonra görevden alınmadan önce Erik ten Hag'ı destekledi, ardından bir yıldan biraz fazla süre görevde kalan Ruben Amorim'le anlaştı, daha sonra tecrübesine ilişkin soru işaretlerine rağmen Carrick'e kalıcı görevi verdi.

    Como karşısında alınan yenilgi, Carrick'in geleceğine dair şüpheleri daha da artırırken, son yıllarda teknik değişikliklere en çok maruz kalan kulüplerden birinin başına geçmenin barındırdığı riske yönelik uyarılara rağmen Nagelsmann'la anlaşma ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

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