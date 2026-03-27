"Herkes onu seviyor" ama Christian Pulisic, ABD Milli Takımı'nın yıldızı yeni sözleşme imzalamayı ertelemeye devam ederken AC Milan'ın neden "onu satmak zorunda kalabileceğini" açıkladı
Pulisic, AC Milan'ın yeni sözleşme teklifini henüz imzalamadı
Milan, istenmeyen spekülasyonların bir an önce sona ermesini istiyor. İdeal bir senaryoda, bu Serie A devi Pulisic ile tüm tarafları memnun edecek bir uzlaşmaya varacak. Pulisic sözleşmeyi imzalayacak ve öngörülebilir gelecekte mevcut kulübünde kalmayı kabul edecek.
2023'te Stamford Bridge'den San Siro'ya transfer olduktan sonra gol konusunda kişisel rekorlar kırması nedeniyle böyle bir kararın alınmasının nedeni kolayca anlaşılabilir. Pulisic, Milan'da taraftarların gözdesi haline geldi ve Kenan Yıldız ve Lautaro Martinez gibi isimlerle birlikte İtalya'nın en üst düzey futbolcuları arasında yer aldığı kabul ediliyor.
Sözleşme tartışmaları Pulisic için bir dikkat dağınıklığı haline mi geldi?
Ancak son zamanlarda sakatlık sorunlarıyla boğuşan oyuncu, 12 maçtır gol atamıyor; 2026 yılında henüz resmi bir maçta gol kaydetmiş değil. Uzun süredir devam eden sözleşme tartışmaları, Pulisic için istenmeyen bir dikkat dağınıklığına neden olmuş olabilir mi?
Bu soru Ambrosini'ye yöneltildiğinde, eski Milan orta saha oyuncusu - Betinia'nın izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Emin değilim. Onun kafasının içinde değilim. Ama normalde bu bir sorun olmamalıydı. Kendisini herkesin sevdiğini hissediyor; taraftarların, kulübün, takım arkadaşlarının. Bu yüzden sözleşmenin bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bana göre fiziksel ve taktiksel bir sorunu var, ama sözleşmeyle ilgili bir sorunu yok. Burada, Milano'da herkes onu seviyor. Her seferinde gösterdiği çabayı görüyorlar, yani hayır, sorun sözleşme değil.”
Transfer dedikoduları: Milan neden Pulisic'i satmayı kabul edebilir?
Milan, en azından 2027 yılına kadar kendileriyle sözleşmesi bulunan Pulisic'in takımda kalmasını umsa da, Ambrosini ABD'li milli oyuncunun takımdan ayrılabileceği bir senaryo olduğunu kabul ediyor.
Pulisic'in kalmasını mı yoksa gitmesini mi beklediği sorulduğunda şunları ekledi: “Bence Milan'ın ona ihtiyacı var. Bundan kesinlikle eminim. [Massimiliano] Allegri ile ilişkisi nasıl, tam olarak bilmiyorum. Allegri'nin gelecek yıl için planının ne olduğunu da bilmiyorum.
“Tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan AC Milan'ın beş ya da altı oyuncuya daha ihtiyacı olacak. Ve dört ya da beş yeni oyuncu almak için yeterli paraları var mı, bilmiyorum. Dolayısıyla birini satmak zorunda kalacaklar mı, bilmiyorum. Asıl soru bu. Sorun da bu.
“Allegri beş ya da dört oyuncu isterse ve kulüp ‘Tamam, yeterli paramız yok, birini satmak zorundayız’ derse bu durum söz konusu olabilir. Christian’ın bu durumda olup olmayacağını bilmiyorum. Ama bana kalırsa, AC Milan’ın teknik direktörü olsaydım, o elbette Milan’da kalırdı.”
Kaptan Amerika: ABD Milli Takımı'nın yıldızı Pulisic, Milan için çok önemli
Pulisic, Milan’a sadece sahada değil, saha dışında da büyük faydalar sağlıyor; zira o, ‘Kaptan Amerika’ olarak ve ABD’den yetişen potansiyel olarak en parlak yıldız olarak bir pazarlama rüyasıdır.
Amerikan pazarı artık dünyanın önde gelen kulüpleri için çok önemli hale geldi ve San Siro'da RedBird Capital söz sahibi olduğu için Ambrosini, Pulisic'in ortak amaç için değerine ilişkin şunları söyledi: “Bu yüzden kulübün onun kalmasını isteyeceğini düşünüyorum. Elbette o çok önemli. ABD pazarı için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ve AC Milan'ın sahibi de bunu çok iyi biliyor. İşte bu yüzden onun AC Milan için çok önemli olduğunu düşünüyorum.”
Pulisic, 2026 Dünya Kupası'na kadar geleceği ile ilgili herhangi bir karar vermeyi erteleyebilir. Bu turnuvada ABD Milli Takımı'nı kendi evinde temsil edecek. Uzaklardan ilgi çekebilir - zaten Liverpool ve Manchester United gibi takımlarla adı anılıyor - ancak Milan, çalışkan 27 yaşındaki oyuncuyu tutmak için şartlarını biraz değiştirmek zorunda kalabilir.