"Herkes onu seviyor" ama Christian Pulisic, ABD Milli Takımı'nın yıldızı yeni sözleşme imzalamayı ertelemeye devam ederken AC Milan'ın neden "onu satmak zorunda kalabileceğini" açıkladı

Milan, en azından 2027 yılına kadar kendileriyle sözleşmesi bulunan Pulisic'in takımda kalmasını umsa da, Ambrosini ABD'li milli oyuncunun takımdan ayrılabileceği bir senaryo olduğunu kabul ediyor.

Pulisic'in kalmasını mı yoksa gitmesini mi beklediği sorulduğunda şunları ekledi: “Bence Milan'ın ona ihtiyacı var. Bundan kesinlikle eminim. [Massimiliano] Allegri ile ilişkisi nasıl, tam olarak bilmiyorum. Allegri'nin gelecek yıl için planının ne olduğunu da bilmiyorum.

“Tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan AC Milan'ın beş ya da altı oyuncuya daha ihtiyacı olacak. Ve dört ya da beş yeni oyuncu almak için yeterli paraları var mı, bilmiyorum. Dolayısıyla birini satmak zorunda kalacaklar mı, bilmiyorum. Asıl soru bu. Sorun da bu.

“Allegri beş ya da dört oyuncu isterse ve kulüp ‘Tamam, yeterli paramız yok, birini satmak zorundayız’ derse bu durum söz konusu olabilir. Christian’ın bu durumda olup olmayacağını bilmiyorum. Ama bana kalırsa, AC Milan’ın teknik direktörü olsaydım, o elbette Milan’da kalırdı.”