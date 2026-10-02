Sırbistan karşısındaki baskın performans, Wirtz için gerçekten kritik bir dönemde geldi. Anfield'daki mevcut sezona dikkat çekici derecede yavaş bir başlangıç yapmasının ardından, hem taraftarlardan hem de yorumculardan yoğun eleştiriler almıştı.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, doğal güçlü yönlerine açıkça hitap eden taktik sistem içinde görev yaparken tamamen yeniden canlanmış göründü. Üretme, hücum etme ve son üçte birlik bölümde serbestçe dolaşma özgürlüğü, oyunun temposunu belirlemesine ve Sırbistan savunmasına sürekli sorunlar yaşatmasına olanak sağladı.