AFP
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'Herkes Liverpool'da çok mutlu!' - Jurgen Klopp, Anfield yıldızının eleştirileri susturmasının ardından Florian Wirtz'in Almanya için sergilediği ustalık gösterisini övdü
Wirtz, milli takım görevinde eleştirmenleri susturdu
Wirtz, son dönemdeki eleştirilere uluslararası arenada sergilediği muhteşem performansla net bir yanıt verdi. 23 yaşındaki on numara, Almanya'nın Sırbistan'ı 2-0 rahat geçtiği maçta gecenin tartışmasız yıldızı oldu. Liverpool'da sezonun başlangıcında zorlu bir süreç geçiren Wirtz, milli takımının kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda tam zamanında bir ustalık dersi verdi.
- AFP
Klopp'tan Wirtz'e övgü dolu sözler
Klopp, son düdüğün ardından genç oyun kurucusunun yarattığı büyük etkiyi vurgulamakta gecikmedi. Eski Liverpool teknik direktörü, Wirtz'in maçın açılış golünde Tom Bischof'a ustalıkla asist yapmasını açık bir hayranlıkla izledi. Wirtz daha sonra sonucu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kendi işi eline aldı ve ikinci yarıdaki müthiş golüyle galibiyeti perçinledi.
"Oynamak istediğimiz oyun, 'Flo' Wirtz'e uyuyor" diyen Klopp, maçın ardından AZ'ye konuştu. "Bence bugün Liverpool'daki herkes çok mutlu. Bu çocuk oyun oynama keyfiyle dolup taşıyor ve inanılmaz sıkı çalıştı."
Taktik özgürlük gerçek potansiyeli ortaya çıkarır
Sırbistan karşısındaki baskın performans, Wirtz için gerçekten kritik bir dönemde geldi. Anfield'daki mevcut sezona dikkat çekici derecede yavaş bir başlangıç yapmasının ardından, hem taraftarlardan hem de yorumculardan yoğun eleştiriler almıştı.
Ancak 23 yaşındaki oyuncu, doğal güçlü yönlerine açıkça hitap eden taktik sistem içinde görev yaparken tamamen yeniden canlanmış göründü. Üretme, hücum etme ve son üçte birlik bölümde serbestçe dolaşma özgürlüğü, oyunun temposunu belirlemesine ve Sırbistan savunmasına sürekli sorunlar yaşatmasına olanak sağladı.
- Getty Images Sport
Yunanistan sınavına odaklanmak
Wirtz ve takım arkadaşlarının şimdi önündeki ilk hedef, bu yüksek performans seviyesini deplasmanda da sürdürmek. Almanya, mevcut milli ara döneminin merakla beklenen son maçı için pazar günü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor.
Atina'da bir kez daha güçlü bir performans sergilemesi, yetenekli orta saha oyuncusu için son derece verimli geçen bir haftayı kusursuz şekilde taçlandırır. Bu aynı zamanda yoğun iç saha fikstürü öncesinde onu tazelenmiş özgüvenle Merseyside'a gönderir. Liverpool taraftarları da bu olağanüstü milli takım formunun yaklaşan kulüp maçlarına doğrudan yansımasını kesinlikle umacaktır.
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