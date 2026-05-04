Getty Images Sport
Çeviri:
"Herkes kendi içini gözden geçirmeli" - Joao Pedro, Nottingham Forest'a karşı alınan ağır yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi umutlarının pamuk ipliğine bağlı kalması üzerine Chelsea yıldızlarından "daha fazla çaba göstermelerini" istedi
Stamford Bridge'de kabus gibi bir başlangıç
Chelsea'nin öğleden sonrası, Nottingham Forest'a karşı 3-1'lik bir yenilgiye uğrayarak neredeyse anında kötüden daha da kötüye gitti ve Şampiyonlar Ligi hayalleri paramparça oldu. The Blues, maçın başlamasından sadece 98 saniye sonra geriye düştü; bu hata, Joao Pedro'nun kabul edilemez olarak nitelendirdiği performansın gidişatını belirledi.
Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Brezilyalı forvet, takımın başarısızlıkları konusunda açık sözlüydü. "Başından itibaren çok erken gol yedik ve Forest karşısında maçı çevirmek zor. Bence daha iyisini yapmalıyız," diye itiraf etti Pedro.
"Her maçta bu hataları yapmamak için bir yol bulmalıyız. Maçları kazanmaya başlamalıyız. Burası Premier Lig ve bu ligde çok erken gol yerseniz geri dönmek çok zor oluyor."
- Getty Images Sport
Oyuncuların mazereti yok
Chelsea, Premier Lig'de üst üste altı maç kaybetti; Pazartesi günkü yenilgi, geçen hafta FA Cup'ta Leeds'e karşı galibiyeti yöneten geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetimindeki ikinci maçtı. Ancak Pedro, yönetimi suçlamayı reddetti ve bunun yerine sahada beklenen performansı gösteremeyen milyonlarca sterlinlik kadroya doğrudan dikkat çekti.
"Herkes kendini sorgulamalı, ben de dahil," diye ısrar etti Pedro. "Daha iyi olmanın bir yolunu bulmalıyız. Taraftarlar için üzülüyorum. Yarın neyin yanlış gittiğini göreceğiz. Bu zor bir durum çünkü bence sorun teknik direktörde değil. Sorun oyuncularda ve ben de dahil olmak üzere hepimizin bir adım öne çıkması gerekiyor. Bir şey söylemek zor."
Şampiyonlar Ligi hayali hızla sönüyor
İlk beş için verilen mücadelenin önemini düşünürsek, bu yenilgi özellikle acı vericiydi. Sezonun sonuna yaklaşılırken Chelsea, üç puanın kendilerini Avrupa’nın en prestijli turnuvasına dönüş yarışında sağlam bir şekilde tutacağını biliyordu. Bunun yerine, takım orta sıralarda kalmaya devam ediyor.
Pedro, durumun ciddiyetini kabul ederek şöyle dedi: "Motivasyon her zaman var. Bugün kazansaydık, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirdik. Artık işler daha zor olacak ama yine de her maçta ve her puan için mücadele etmeliyiz ve neler başarabileceğimizi görmeliyiz."
- Getty Images Sport
İç liderlik ve önümüzdeki yol
Maç ilerledikçe Stamford Bridge'deki atmosfer gerginleşti; bireysel hataların performansı gölgelemesi üzerine ev sahibi taraftarlar sabrını yitirdi. Takımın içinde bulunduğu durumun ciddiyetini gerçekten kavrayıp kavraymadığı sorulduğunda Pedro, kapalı kapılar ardında sorunları gidermek için ortak bir çaba gösterildiğini vurguladı.
"Evet, elbette. [Takımdaki] liderleri destekliyoruz," dedi Pedro, takımın farkındalığıyla ilgili olarak. "Maçları kazanmanın bir yolunu bulmak için her zaman birbirimizle konuşuyoruz."