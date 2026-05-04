"Herkes kendi içini gözden geçirmeli" - Joao Pedro, Nottingham Forest'a karşı alınan ağır yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi umutlarının pamuk ipliğine bağlı kalması üzerine Chelsea yıldızlarından "daha fazla çaba göstermelerini" istedi

Chelsea'nin öğleden sonrası, Nottingham Forest'a karşı 3-1'lik bir yenilgiye uğrayarak neredeyse anında kötüden daha da kötüye gitti ve Şampiyonlar Ligi hayalleri paramparça oldu. The Blues, maçın başlamasından sadece 98 saniye sonra geriye düştü; bu hata, Joao Pedro'nun kabul edilemez olarak nitelendirdiği performansın gidişatını belirledi.

Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Brezilyalı forvet, takımın başarısızlıkları konusunda açık sözlüydü. "Başından itibaren çok erken gol yedik ve Forest karşısında maçı çevirmek zor. Bence daha iyisini yapmalıyız," diye itiraf etti Pedro.

"Her maçta bu hataları yapmamak için bir yol bulmalıyız. Maçları kazanmaya başlamalıyız. Burası Premier Lig ve bu ligde çok erken gol yerseniz geri dönmek çok zor oluyor."