"Herkes için en iyisi": Atlético Madrid'in dünya şampiyonu Julian Alvarez bomba bir açıklama yaptı

Avrupa’nın en seçkin kulüplerinin Alvarez’in peşinde olduğu söyleniyor: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, İngiltere şampiyonu Arsenal ve tabii ki Atlético’nun İspanyol rakipleri FC Barcelona ile Real Madrid.

Örneğin Real Madrid, 2022 Dünya Şampiyonu için 150 milyon euro teklif etti, ancak Rojiblancos bu teklifi kesin bir dille reddetti.

Atletico, sosyal medyada Barça ile alay etti ve İspanya şampiyonunu yanlış haberler yaymakla ve kasıtlı sızıntılar yapmakla suçladı.