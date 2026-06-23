Pazartesi akşamı oynanan ikinci Dünya Kupası grup maçında Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından Alvarez'in sözleri, spekülasyonlara yer bırakmadı. 26 yaşındaki oyuncu, ESPN'e verdiği röportajda "Herkes için en iyisi bir transfer" dedi. "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."
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"Herkes için en iyisi": Atlético Madrid'in dünya şampiyonu Julian Alvarez bomba bir açıklama yaptı
Avrupa’nın en seçkin kulüplerinin Alvarez’in peşinde olduğu söyleniyor: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, İngiltere şampiyonu Arsenal ve tabii ki Atlético’nun İspanyol rakipleri FC Barcelona ile Real Madrid.
Örneğin Real Madrid, 2022 Dünya Şampiyonu için 150 milyon euro teklif etti, ancak Rojiblancos bu teklifi kesin bir dille reddetti.
Atletico, sosyal medyada Barça ile alay etti ve İspanya şampiyonunu yanlış haberler yaymakla ve kasıtlı sızıntılar yapmakla suçladı.
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Alvarez, Atleti yetkililerine transfer isteğini bildirdi
"Bunun konuşmak için doğru bir an olmadığını biliyorum," dedi Alvarez, Dallas'taki maçın ardından, "ama artık saklanmak da istemiyorum. Dürüst bir insan olmak istiyorum ve Atlético'da konuşmam gereken kişilerle konuştum." Ve onlara transfer isteğini ilettiğini belirtti.
Alvarez nereye gitmek istediğini açıklamadı, ancak ESPN’e göre, ayrılacak olan Robert Lewandowski’nin yerine bir oyuncu arayan Barcelona ile ilgileniyor.
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Julian Alvarez, Dünya Kupası'nda şu ana kadar sadece yedek olarak görev aldı
Alvarez'in yıldızı 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda parladı; o zamanlar 22 yaşında olan oyuncu, Lionel Messi'nin yanında Arjantin'in şampiyonluğunda büyük rol oynadı. River Plate ve Manchester City'den geçen Alvarez, 2024 yazında 75 milyon euro transfer ücreti karşılığında Atlético'ya katıldı ve burada 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
Vatandaşı Diego Simeone yönetiminde oynadığı 106 maçta Alvarez 49 gol attı ve 17 golün hazırlayıcısı oldu, ancak hiçbir şampiyonluk kazanamadı. Geçtiğimiz sezonda.
ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nda Alvarez şu ana kadar pek varlık gösteremedi. Messi, son şampiyonun iki galibiyetinde attığı beş golün tamamını kaydederken, Alvarez yedek oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kaldı.