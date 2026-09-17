AgenciaLOF
Çeviri:
"Herkes geri dönemiyor!" - Gavi, Barcelona yedi gol atarken sakatlığıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu
Acımasız Barcelona tarihi bir başlangıca imza attı
Gavi, FC Barcelona'nın Camp Nou'da Racing Santander karşısında dramatik bir 7-2'lik galibiyete uzandığı maçta, kısa süre önce yaşadığı sakatlığın ardından sahalara döndü. Sağanak yağmur altında gelen bu farklı galibiyette Raphinha hat-trick yaparken, João Cancelo, Gabriel Jesus ve Lamine Yamal da ağları sarstı; bir gol de rakip kendi kalesine atıldı.
Bu galibiyet, Katalan kulübü adına tarihi bir ana işaret etti; takım tüm kulvarlardaki açılış yedi maçının tamamını kazandı.
La Liga puan tablosunda altı maçta altı galibiyetle kusursuz şekilde zirvedeki yerlerini koruyorlar ve bu süreçte 33 gol attılar.
- NurPhoto
Gavi, ilk fırsatları gole çevirme becerisini övdü
Maçın son bölümünde forma giyen Gavi, takımın bitmek bilmeyen çalışma ahlakını ve gol önündeki öldürücü bitiriciliğini övdü. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, zorlu bir sezon boyunca tempolarını korumanın önemini vurguladı.
Erken bulunan fırsatları gole çevirmelerinin Barcelona'yı baskın bir güce dönüştürdüğünü belirtti.
Gavi, "Gerçek şu ki çok iyi gidiyoruz" dedi. "Çok hızlı gol atıyoruz ve iki ya da üç fırsat bulursak bunlar gol oluyor. Bu ritmi sürdürmek önemli çünkü sezon çok uzun."
Orta saha oyuncusu, sakatlık sorunları hakkında konuştu
La Masia çıkışlı oyuncu, ciddi diz sakatlıklarıyla geçen zorlu bir dönemin ardından yeniden en üst fiziksel seviyesine dönmekten duyduğu kişisel memnuniyeti dile getirdi. Sezonun başındaki aksiliğe rağmen Gavi, teknik direktörün yönetiminde kritik maçlarda forma giymeyi sürdürdü.
En üst düzey performansına yeniden ulaşmak için aşması gereken fiziksel ve zihinsel engelleri kabul etti.
"Son birkaç yıl benim için zordu çünkü çok ciddi sakatlıklar yaşadım" diye ekledi Gavi. "Benim yaptığım gibi herkes bu seviyede oynamaya geri dönemiyor. Diz sakatlıkları yaşadığınızda bu çok zor oluyor ama teknik direktörle birlikte önemli maçlarda oynadım."
- AgenciaLOF
Barcelona kusursuzluğunu korumaya odaklandı
Barcelona, yaklaşan maçlarda rekor kıran ivmesini sürdürmeye odaklanıyor. Kulüp tarihindeki bir sezona en iyi başlangıcı yapan Katalan ekibi, zirvedeki puan farkını artırmayı hedefliyor.
Gavi'nin dönüşü, takım yoğun fikstürde yoluna devam ederken orta sahaya kritik derinlik kazandırıyor.
Takım, tüm kulvarlarda yeni kupalar için mücadeleyi sürdürme kararlılığıyla sezonuna devam ediyor.
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