Gavi, FC Barcelona'nın Camp Nou'da Racing Santander karşısında dramatik bir 7-2'lik galibiyete uzandığı maçta, kısa süre önce yaşadığı sakatlığın ardından sahalara döndü. Sağanak yağmur altında gelen bu farklı galibiyette Raphinha hat-trick yaparken, João Cancelo, Gabriel Jesus ve Lamine Yamal da ağları sarstı; bir gol de rakip kendi kalesine atıldı.

Bu galibiyet, Katalan kulübü adına tarihi bir ana işaret etti; takım tüm kulvarlardaki açılış yedi maçının tamamını kazandı.

La Liga puan tablosunda altı maçta altı galibiyetle kusursuz şekilde zirvedeki yerlerini koruyorlar ve bu süreçte 33 gol attılar.