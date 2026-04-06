"Herkes çok kırılgan!" - Mikel Arteta ve "titrek" Arsenal oyuncuları, kupa kazanmaya "zihinsel olarak hazır değil", diyor eski Premier Lig yıldızı

Temeldeki çatlakları fark eden tek kişi Leboeuf değil; eski Arsenal forveti Theo Walcott da istikrarsızlığın kaynağı olarak teknik direktörün tavırlarına işaret etti. Walcott, St Mary's'teki saha kenarındaki manzaraların kendisine, yedek kulübesinden gelen çılgın enerjinin sahadaki oyuncuları tedirgin ettiği önceki başarısız sezonları hatırlattığını belirtti.

Oyuncu şöyle konuştu: "Saha kenarındaki Mikel'i izlerken, bu enerjinin takıma yansıdığı önceki yılların unsurlarını gördüm. Gergin bir enerjiydi, ortam çok gergindi. Sadece Mikel değil, birçok teknik ekip üyesi de zaman zaman sahaya çıkıyordu. Sanki mutfakta çok fazla aşçı varmış, çok fazla mesaj veriliyordu. Bu gece en iyi takımını sahaya sürmek doğru olan şeydi. Şimdi bunu söylemek kolay, ama kupa finalinden sonra bir tepki bekliyordun ve bu gece öyle olmadı, daha da kötüydü."