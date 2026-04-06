"Herkes çok kırılgan!" - Mikel Arteta ve "titrek" Arsenal oyuncuları, kupa kazanmaya "zihinsel olarak hazır değil", diyor eski Premier Lig yıldızı
Arteta'nın oyuncuları üzerindeki baskı artıyor
Gunners'ın tarihi bir sezon geçirme yolundaki çabaları, arka arkaya yaşanan kupa elenmelerinin ardından önemli bir engelle karşılaştı; bu durum, taraftarların ve yorumcuların takımın sezonun kritik aşamasına hazır olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Wembley'deki Carabao Kupası finalinde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Kuzey Londra ekibi, Championship takımlarından Southampton'a karşı FA Kupası çeyrek finalinde 2-1'lik şok bir mağlubiyet yaşadı; bu durum Leboeuf'un en kötüsünden korkmasına neden oldu.
Leboeuf, zihinsel kırılganlıktan endişe duyuyor
ESPN FC'ye konuşan Fransız Dünya Kupası şampiyonu, mevcut kadroyu geçmişin efsanevi takımlarıyla karşılaştırdı. Leboeuf, "Arsenal belki de dünyanın en iyi takımıdır ama farklı oyuncular ve bireylerle bile gücünü göstermeli ve Southampton'ı yenmelisin. Bu biraz yazık," dedi. "Patrick Vieira, Emmanuel Petit ve Ian Wright gibi oyuncularla, Tony Adams gibi pek çok diğer oyuncuyla Arsenal'e karşı oynadığım zamanları hatırlıyorum, böyle bir şey asla olmazdı. Zihinsel olarak çok güçlüydüler, tüm işi bitiriyorlardı. Herkesin çok kırılgan olduğunu görebilirsiniz, koçluk açısından doğru seçimleri yapmıyorlar. Ama sahadaki oyuncular işlerini yapmıyorlar, çok sallantıda çünkü sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Zihinsel olarak hazır olmadıklarını hissedebiliyorsunuz. Daha güçlü olmalılar."
Saha kenarından gelen gergin enerji
Temeldeki çatlakları fark eden tek kişi Leboeuf değil; eski Arsenal forveti Theo Walcott da istikrarsızlığın kaynağı olarak teknik direktörün tavırlarına işaret etti. Walcott, St Mary's'teki saha kenarındaki manzaraların kendisine, yedek kulübesinden gelen çılgın enerjinin sahadaki oyuncuları tedirgin ettiği önceki başarısız sezonları hatırlattığını belirtti.
Oyuncu şöyle konuştu: "Saha kenarındaki Mikel'i izlerken, bu enerjinin takıma yansıdığı önceki yılların unsurlarını gördüm. Gergin bir enerjiydi, ortam çok gergindi. Sadece Mikel değil, birçok teknik ekip üyesi de zaman zaman sahaya çıkıyordu. Sanki mutfakta çok fazla aşçı varmış, çok fazla mesaj veriliyordu. Bu gece en iyi takımını sahaya sürmek doğru olan şeydi. Şimdi bunu söylemek kolay, ama kupa finalinden sonra bir tepki bekliyordun ve bu gece öyle olmadı, daha da kötüydü."
Bir dönüm noktasında bir sezon
Sporting CP ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali yaklaşırken ve Premier Lig şampiyonluk yarışı hâlâ belirsizliğini korurken, Arsenal’in bir an önce soğukkanlılığını yeniden kazanması gerekiyor. Arteta, kupa kazanamadan geçirecekleri altıncı sezonu önlemek isteyen takımının karakteri için önümüzdeki maçların en büyük turnusol kağıdı olacağını kabul etti. Gunners'ın menajeri, "Her iki turnuvada da önümüzde en önemli dönem var ve sezonun zorlu bir anında, neyden yapıldığımızı gösterme zamanı geldi – şimdi kim olduğumuzu göstermeliyiz," dedi.