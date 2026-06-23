Atlético Madrid, yıldız forveti Julian Alvarez’in transfer haberine FC Barcelona’ya yönelik sert sözlerle tepki gösterdi. İspanyol As gazetesi, Atlético çevrelerinden isimsiz bir kaynağın şu sözlerini aktarıyor: “Geçmişte Barcelona’nın nasıl hareket ettiğini gördük. Barca’nın Julian Alvarez’i satın alabileceği hiçbir para miktarı yok. O, Barcelona’ya transfer olmayacak.”
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"Herkes bunun dürüst olmayan bir kulüp olduğunu biliyor": Julian Alvarez transfer bombasını patlattı – Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki transfer draması tamamen tırmandı
Haftalardır Madrid'den ayrılması ve özellikle de Barça'ya transfer olmasıyla anılan Alvarez, Pazartesi akşamı Arjantin'in Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından transferini hiç tereddüt etmeden duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, ESPN'e verdiği röportajda "Herkes için en iyisi bir transfer" dedi. "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."
Ancak Atleti bu konuyu tamamen farklı görüyor. Atlético çevresinden bir kaynak, mali açıdan zor durumda olduğu bilinen Barça’ya yönelik olarak, “Ya 500 milyon avroluk serbest kalma bedelini öderler ya da transfer gerçekleşmez” diye sert bir şekilde konuştu. Ayrıca, Atleti'de 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan bir oyuncuyla görüşmeler yapan İspanyol şampiyonuna karşı FIFA Spor Mahkemesi'ne şikayette bulunulacağı belirtildi.
"Herkes (Barça, ed.)'nın dürüst olmayan bir kulüp olduğunu biliyor," diye devam etti Atlético kaynağı. "Ancak bu sefer, bunu yanlarına bırakmayacak bir kulüple karşı karşıya kaldılar."
Barça’nın yanı sıra PSG, Real Madrid ve diğer kulüpler de Julian Alvarez’i takip ediyor gibi görünüyor
Avrupa’nın en seçkin kulüplerinin Alvarez’in peşinde olduğu söyleniyor: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, İngiltere şampiyonu Arsenal ve tabii ki Atlético’nun İspanyol rakipleri FC Barcelona ile Real Madrid.
Örneğin Real Madrid, 2022 Dünya Şampiyonu için 150 milyon euro teklif etti, ancak Rojiblancos bu teklifi kesin bir dille reddetti.
Atletico, birkaç hafta önce sosyal medyada Barça ile alay etmiş ve İspanya şampiyonunu yalan haberler yaymakla ve kasıtlı sızıntılar yapmakla suçlamıştı.
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Alvarez, Atleti yetkililerine transfer isteğini iletti
"Bunun konuşmak için doğru an olmadığını biliyorum," dedi Alvarez, Dallas'taki Dünya Kupası maçı sonrasında, "ama artık saklanmak da istemiyorum. Dürüst bir insan olmak istiyorum ve Atlético'da konuşmam gereken kişilerle konuştum." Ve onlara transfer isteğini ilettiğini belirtti.
Alvarez nereye gitmek istediğini açıklamadı, ancak ESPN’e göre özellikle, ayrılacak olan Robert Lewandowski’nin yerine bir oyuncu arayan Barcelona ile ilgileniyor.
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Julian Alvarez, Dünya Kupası'nda şu ana kadar sadece yedek olarak görev aldı
Alvarez’in yıldızı 2022’de Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda parladı; o dönemde 22 yaşında olan oyuncu, Lionel Messi’nin yanında Arjantin’in şampiyonluğunda büyük rol oynadı. River Plate ve Manchester City’den geçen Alvarez, 2024 yazında 75 milyon euro transfer ücreti karşılığında Atlético’ya katıldı ve burada 2030’a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
Vatandaşı Diego Simeone yönetiminde oynadığı 106 maçta Alvarez 49 gol attı ve 17 golün hazırlayıcısı oldu, ancak hiçbir şampiyonluk kazanamadı.
ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nda Alvarez şu ana kadar pek göze çarpmadı. Messi, son şampiyonun iki galibiyetinde attığı beş golün tamamını kaydederken, Alvarez yedek oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kaldı.