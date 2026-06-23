"Herkes bunun dürüst olmayan bir kulüp olduğunu biliyor": Julian Alvarez transfer bombasını patlattı – Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki transfer draması tamamen tırmandı

Haftalardır Madrid'den ayrılması ve özellikle de Barça'ya transfer olmasıyla anılan Alvarez, Pazartesi akşamı Arjantin'in Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından transferini hiç tereddüt etmeden duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, ESPN'e verdiği röportajda "Herkes için en iyisi bir transfer" dedi. "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum."

Ancak Atleti bu konuyu tamamen farklı görüyor. Atlético çevresinden bir kaynak, mali açıdan zor durumda olduğu bilinen Barça’ya yönelik olarak, “Ya 500 milyon avroluk serbest kalma bedelini öderler ya da transfer gerçekleşmez” diye sert bir şekilde konuştu. Ayrıca, Atleti'de 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan bir oyuncuyla görüşmeler yapan İspanyol şampiyonuna karşı FIFA Spor Mahkemesi'ne şikayette bulunulacağı belirtildi.

"Herkes (Barça, ed.)'nın dürüst olmayan bir kulüp olduğunu biliyor," diye devam etti Atlético kaynağı. "Ancak bu sefer, bunu yanlarına bırakmayacak bir kulüple karşı karşıya kaldılar."