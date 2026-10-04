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Leeds United v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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'Herkes biliyordu' - Leeds'in eski patronu Jesse Marsch, Man City'nin Premier League'den düşürülmesini istiyor

J. Marsch
M.City
Premier Lig

Eski Leeds United teknik direktörü Jesse Marsch, 115 mali ihlal nedeniyle yakın zamanda verilen suçlu kararının ardından Manchester City'ye sert bir saldırı başlattı. Amerikalı teknik adam, onların hile yaptığının futbol dünyasında herkesçe bilindiğini savundu, transfer işlemlerinin meşruiyetini sorguladı ve şampiyonun açıkça küme düşürülmesini talep etti.

  • Marsch ağır bir ceza verilmesi çağrısında bulundu

    Leeds United'daki görevinin ardından Marsch, Manchester City aleyhine yakın zamanda verilen mali karara ilişkin güçlü görüşler dile getirdi. Guardian'a konuşan Marsch, bağımsız komisyonun kulübü 115 mali ihlalden suçlu bulma kararını değerlendirdi.

    Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü, son şampiyon için sonuçların ne olması gerektiği konusunda sözünü sakınmadı. Röportajında Marsch, "Bence Man City ağır şekilde cezalandırılmalı. Bence küme düşürülmeleri gerekiyor ve bu arada bunu herkes biliyordu. Herkes biliyordu" dedi.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yaz transfer hamlelerini sorgulamak

    Marsch, 2022 yazını, Leeds’in başındaki tek tam transfer dönemini hatırlattı. O yıl, kulüp Kalvin Phillips’i 45 milyon sterlin karşılığında Man City’ye sattı. Marsch, o dönemde iki kulübün de kâr ettiğini söylemesini son derece şüpheli buldu.

    “O yaz, para kazandığımızı söyleyen sadece biz ve Man City’ydik. Biz para kazandık, çünkü Raphinha’yı sattık, Kalvin Phillips’i sattık. Yaptığımız alımlardan sonra elimizde çok şey kaldı,” diyen Marsch, eski takımının sert mali gerçekliğine dikkat çekti.

  • Haaland'ın bonservis bedeli şaşkınlık yarattı

    Marsch, o transfer dönemine dair değerlendirmesinde Leeds ile Man City arasındaki keskin farka dikkat çekti. Leeds'in, cebinde büyük parası olmayan ve para tasarrufu yapmak zorunda kalan sahipleri olduğunu belirtti. City, Erling Haaland'ı sadece 52 milyon sterline kadrosuna kattığını açıkladığında ise Marsch büyük şaşkınlık yaşadı.

    Şöyle konuştu: "Man City bunu söylediğinde ben kelimenin tam anlamıyla şöyleydim: 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu bir tür şaka mı?' Erling Haaland'ı 52 milyon sterline aldıklarını söylediklerinde, bu şöyle bir şeydi: 'Evet, tamam, tabii ki!' Yani bunda tutarsızlıklar olduğunu biliyordum ama ne yapabilirsiniz ki? Sadece kollarınızı havaya kaldırıp, 'işte futbol bu' dersiniz."

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    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City, sahte sözleşmeler yoluyla gelirlerini şişirmekten suçlu bulunduğu karara karşı resmen itirazda bulundu. Önümüzdeki aylarda bağımsız hukuki süreç ilerlerken futbol dünyası da gelişmeleri yakından takip edecek. İtiraz başarısız olursa Manchester City, puan silme ya da Marsch’ın kamuoyu önünde talep ettiği şekilde doğrudan küme düşürülme dahil ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

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