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'Herkes biliyordu' - Leeds'in eski patronu Jesse Marsch, Man City'nin Premier League'den düşürülmesini istiyor
Marsch ağır bir ceza verilmesi çağrısında bulundu
Leeds United'daki görevinin ardından Marsch, Manchester City aleyhine yakın zamanda verilen mali karara ilişkin güçlü görüşler dile getirdi. Guardian'a konuşan Marsch, bağımsız komisyonun kulübü 115 mali ihlalden suçlu bulma kararını değerlendirdi.
Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü, son şampiyon için sonuçların ne olması gerektiği konusunda sözünü sakınmadı. Röportajında Marsch, "Bence Man City ağır şekilde cezalandırılmalı. Bence küme düşürülmeleri gerekiyor ve bu arada bunu herkes biliyordu. Herkes biliyordu" dedi.
- Getty Images Sport
Yaz transfer hamlelerini sorgulamak
Marsch, 2022 yazını, Leeds’in başındaki tek tam transfer dönemini hatırlattı. O yıl, kulüp Kalvin Phillips’i 45 milyon sterlin karşılığında Man City’ye sattı. Marsch, o dönemde iki kulübün de kâr ettiğini söylemesini son derece şüpheli buldu.
“O yaz, para kazandığımızı söyleyen sadece biz ve Man City’ydik. Biz para kazandık, çünkü Raphinha’yı sattık, Kalvin Phillips’i sattık. Yaptığımız alımlardan sonra elimizde çok şey kaldı,” diyen Marsch, eski takımının sert mali gerçekliğine dikkat çekti.
Haaland'ın bonservis bedeli şaşkınlık yarattı
Marsch, o transfer dönemine dair değerlendirmesinde Leeds ile Man City arasındaki keskin farka dikkat çekti. Leeds'in, cebinde büyük parası olmayan ve para tasarrufu yapmak zorunda kalan sahipleri olduğunu belirtti. City, Erling Haaland'ı sadece 52 milyon sterline kadrosuna kattığını açıkladığında ise Marsch büyük şaşkınlık yaşadı.
Şöyle konuştu: "Man City bunu söylediğinde ben kelimenin tam anlamıyla şöyleydim: 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu bir tür şaka mı?' Erling Haaland'ı 52 milyon sterline aldıklarını söylediklerinde, bu şöyle bir şeydi: 'Evet, tamam, tabii ki!' Yani bunda tutarsızlıklar olduğunu biliyordum ama ne yapabilirsiniz ki? Sadece kollarınızı havaya kaldırıp, 'işte futbol bu' dersiniz."
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City, sahte sözleşmeler yoluyla gelirlerini şişirmekten suçlu bulunduğu karara karşı resmen itirazda bulundu. Önümüzdeki aylarda bağımsız hukuki süreç ilerlerken futbol dünyası da gelişmeleri yakından takip edecek. İtiraz başarısız olursa Manchester City, puan silme ya da Marsch’ın kamuoyu önünde talep ettiği şekilde doğrudan küme düşürülme dahil ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
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