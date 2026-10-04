Marsch, 2022 yazını, Leeds’in başındaki tek tam transfer dönemini hatırlattı. O yıl, kulüp Kalvin Phillips’i 45 milyon sterlin karşılığında Man City’ye sattı. Marsch, o dönemde iki kulübün de kâr ettiğini söylemesini son derece şüpheli buldu.

“O yaz, para kazandığımızı söyleyen sadece biz ve Man City’ydik. Biz para kazandık, çünkü Raphinha’yı sattık, Kalvin Phillips’i sattık. Yaptığımız alımlardan sonra elimizde çok şey kaldı,” diyen Marsch, eski takımının sert mali gerçekliğine dikkat çekti.