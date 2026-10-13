Getty Images Sport
Çeviri:
“Her zamankinden daha kenetliyiz!” Elliot Anderson, mali suçlamalar ve “hileciler” sataşmalarının Liverpool karşısındaki galibiyette Manchester City’nin yıldızlarını kenetlediğini iddia etti
Mali kararın ardından Manchester City, Anfield tribünlerini susturdu
Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'yi mali ihlallerden suçlu buldu; kulübün sahte sözleşmeler kullanarak dokuz yıl içinde gelirlerine şişirilmiş 830 milyon sterlin (1 milyar dolar) eklediğine hükmetti. Manchester City karara itiraz etmiş olsa da, Anfield deplasmanında ev sahibi taraftarların yüksek sesle kendilerine “hilekârlar” diye bağırmasıyla hemen tepkiyle karşılaştı.
Sert karşılamaya ve Liverpool'un yoğun baskısına rağmen Enzo Maresca'nın öğrencileri ilk bir saat boyunca direndi. Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesinin ardından maçın gidişatı bir anda değişti. Sayısal üstünlüğü hızla değerlendiren City'de Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki, 13 dakikalık bölümde birer gol atarak 3-0'lık galibiyeti getirdi.
- Getty Images Sport
Anderson yeni kuşatılmışlık psikolojisini açıkladı
Yaz transfer döneminde 116 milyon sterlin (154 milyon dolar) karşılığında takıma katılan ve Merseyside'da maçın oyuncusu seçilen Anderson, takımın yoğun eleştirileri motivasyon kaynağı olarak kullandığını söylüyor.
Anderson, bitiş düdüğünün ardından yaptığı açıklamada, "Hepimiz birbirimize çok kenetlendik, her zamankinden daha fazla. Bence böyle olmak zorundayız. Birbirimize destek olmalıyız. Bu durum bizi gerçekten yakınlaştırıyor. Herkes size karşıyken sahaya çıkıp rakibi yenme kararlılığı veriyor. Biz de bunu yaptık" dedi.
Tribünlerdeki düşmanca atmosfer ve City'nin oyun planını uygulayışı hakkında da konuşan İngiltere millî takım oyuncusu, "İkinci yarıda ilk yarıya göre çok daha fazla kalite gösterdik. İlk yarıda çok gürültülüydü ama ikinci yarıda onları gerçekten susturmayı başardık, planımızı daha iyi uyguladık ve üç çok güzel gol attık" diye ekledi.
Maresca yönetiminde kusursuz başlangıç sürüyor
Liverpool karşısındaki ezici galibiyet, City'nin Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü. Maresca'nın takımı üst üste altıncı galibiyetini alarak %100'lük performansını ve liderlikteki üç puanlık farkını korudu.
Anderson da Anfield'da etkileyici bir seri yakalıyor. Nottingham Forest'ta oynadığı dönemde burada üst üste iki maç kazanan Anderson, bu sonuçla Merseyside'ın Liverpool tarafında üst üste üçüncü deplasman galibiyetini elde etti.
“Buradaki atmosferden gerçekten keyif alıyorum, burada kazanmak da hoşuma gidiyor. Burada oynamak bana şans getiriyor,” dedi. “Olağanüstü oyuncularımız ve olağanüstü bir teknik direktörümüz var. Daha da iyi olacağız ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.”
- AFP
Gürültünün ortasında şampiyonluk mücadelesi sürüyor
Mali karara ilişkin haberler manşetleri kaplarken City, ligdeki şampiyonluk mücadelesini sürdürmeye çalıştığı bu dönemde ülkenin dört bir yanında benzer derecede sert tepkilerle karşılaşmaya hazırlanmalı. Takımın saha dışındaki gürültüden etkilenmeden Liverpool gibi güçlü bir rakibi farklı şekilde mağlup etmesi, ligin geri kalanına açık bir uyarı niteliğinde. Maresca, sezon başındaki üstün performanslarını sürdürmeyi hedeflerken oyuncularından bundan sonra da aynı kuşatma altındaymışçasına kenetlenme anlayışını isteyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun