Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'yi mali ihlallerden suçlu buldu; kulübün sahte sözleşmeler kullanarak dokuz yıl içinde gelirlerine şişirilmiş 830 milyon sterlin (1 milyar dolar) eklediğine hükmetti. Manchester City karara itiraz etmiş olsa da, Anfield deplasmanında ev sahibi taraftarların yüksek sesle kendilerine “hilekârlar” diye bağırmasıyla hemen tepkiyle karşılaştı.

Sert karşılamaya ve Liverpool'un yoğun baskısına rağmen Enzo Maresca'nın öğrencileri ilk bir saat boyunca direndi. Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesinin ardından maçın gidişatı bir anda değişti. Sayısal üstünlüğü hızla değerlendiren City'de Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki, 13 dakikalık bölümde birer gol atarak 3-0'lık galibiyeti getirdi.



