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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Her zamanki gibi yine Messi, bu kez iki gol attı: Avusturya’yı 2-0 yendiler ve rekor kırdılar; Arjantin, Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası’nın ikinci gününü bizimle birlikte CANLI olarak takip edin.

2026 Dünya Kupası'nın ikinci günü

Arjantin - Avusturya 2-0

Golleri atanlar: 39' Messi (Ar), 90'+5' Messi (Ar)


Lionel Scaloni yönetimindeki son Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci gününde saat 19:00'da Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda JGrubu'nda Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek sahalara geri döndü: Messi ve takım arkadaşları, Cezayir’e karşı attığı üç golle 3-0 galip geldikten sonra, Ürdün’ü yenerek üç puana ulaşan Arnautovic ve takımına karşı galibiyet alarak gruptan çıkmayı garantiledi ve muhtemelen grubun birinciliğini de elde etti. Her şeyi "Pulga" halletti: sol ayağıyla düz vuruş ve azimli bir golle iki gol attı; 5 golle Dünya Kupası'nın gol kralı oldu (Arjantin'in şu ana kadar attığı 5 golün tamamı ona ait); 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve Klose'yi geride bıraktı. Bir penaltıyı da kaçırdı, aksi takdirde bu maçta da üç gol atmış olacaktı.



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  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

    90'+8' - Messi, uzak mesafeden bir serbest vuruşla tekrar şansını deniyor: top az farkla dışarı çıkıyor.


    90'+5 - ARJANTİN İKİNCİ GOLÜ BULDU, MESSI! Messi, ikinci golünü atarak Dünya Kupası'ndaki 18. golüne imza attı: Karışık bir pozisyonun ardından 10 numara skoru 2-0'a taşıdı. Önce Schlager, Alvarez'in şutunu kurtardı, ardından top "Pulga"ya geldi ve o da fırsatı kaçırmadı. Arjantin beş maçta beş gol attı.


    90' - Avusturya'dan bir fırsat, Danso'nun Wimmer'e yaptığı asistle Wimmer, beraberliği kıl payı kaçırdı.


    86' - Nico Gonzalez ve Enzo Fernandez için çifte fırsat; ilkinin şutu son anda engellendi, ikincisi ise vuruşunu tamamlayamadı.


    73' - Nico Gonzalez için fırsat; Messi'nin serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla tamamlayarak skoru ikiye yaklaştırmaya çok yaklaştı.


    55' - Avusturya deniyor: Sabitzer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Dibu Martinez kurtarıyor.


    39' - MESSI TARİHE GEÇTİ, ARJANTİN İÇİN 1-0'I ATTI VE KLOSE'Yİ GEÇTİ! Almada, sol kanattan Medina'ya pas verdi, orta geldi ve 10 numara sol ayağıyla ilk vuruşta topu, çaresiz kalan Schlager'in sağından ağlara gönderdi. Dünya Kupası'ndaki 17. golüyle tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Arjantin'in bu Dünya Kupası'ndaki dört golünden dördüncüsü.


    31' - Yine Schlager ve Alaba Avusturya'yı kurtarıyor! Messi'nin Enzo Fernandez'e attığı derin pas, kaleci iyi çıkıyor, seken topu Messi deniyor ama eski Real ve Bayern oyuncusu gol çizgisinde topu uzaklaştırıyor.


    19' - Messi yine golün eşiğinde! Lautaro Martinez'den muhteşem bir asist, ceza sahasına derin bir pas geldi ancak 10 numara, Alaba'nın dokunuşunun da etkisiyle kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yine Schlager tarafından hipnotize edildi.


    9' - MESSI PENALTIYI KAÇIRDI, ARJANTİN 0-0'DA KALDI! 10 numara kötü bir vuruş yaptı ve top Schlager'in yanından dışarıya gitti.


    7' - VAR incelemesi, penaltı kararı. Hakem VAR tarafından uyarıldı ve penaltı kararı verdi; Posch, Lautaro'ya faul yaptı.


    3' - Lautaro Martinez penaltı istiyor! Inter'in forveti, Messi'nin derin pasıyla ceza sahasına giriyor, Posch ve Schlager müdahale edip onu düşürüyor; topa ancak en son anda dokunuyorlar, ancak hakem düdük çalmıyor.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Arjantin-Avusturya 2-0

    Golcüler: 39' Messi (Ar), 90'+5 Messi (Ar).


    ARJANTİN (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero (57' Otamendi), Li. Martinez, Medina (81' Tagliafico); De Paul (81' Paredes), Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada (64' Nico Gonzalez), Messi; Lautaro Martinez (64' Alvarez). Teknik Direktör: Scaloni.


    AVUSTURYA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Posch (68' Prass), Danso, Alaba (67' Friedl); X. Schlager, Seiwald; Schmid (78' Wimmer), Wanner (68' Arnautovic), Sabitzer; Gregoritsch (85' Chukwuemeka). Teknik Direktör: Rangnick.


    Sarı kart görenler: Posch (Au), Laimer (A), Medina (Ar), Paredes (Ar).

    Kırmızı kart: -

    Hakem: Omar A. (Mısır)

    Notlar: Messi (Ar) 9. dakikada bir penaltı kaçırdı

    Asist: Medina (Ar)


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