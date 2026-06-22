Her zamanki gibi yine Messi, bu kez iki gol attı: Avusturya’yı 2-0 yendiler ve rekor kırdılar; Arjantin, Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

90'+8' - Messi, uzak mesafeden bir serbest vuruşla tekrar şansını deniyor: top az farkla dışarı çıkıyor.





90'+5 - ARJANTİN İKİNCİ GOLÜ BULDU, MESSI! Messi, ikinci golünü atarak Dünya Kupası'ndaki 18. golüne imza attı: Karışık bir pozisyonun ardından 10 numara skoru 2-0'a taşıdı. Önce Schlager, Alvarez'in şutunu kurtardı, ardından top "Pulga"ya geldi ve o da fırsatı kaçırmadı. Arjantin beş maçta beş gol attı.





90' - Avusturya'dan bir fırsat, Danso'nun Wimmer'e yaptığı asistle Wimmer, beraberliği kıl payı kaçırdı.





86' - Nico Gonzalez ve Enzo Fernandez için çifte fırsat; ilkinin şutu son anda engellendi, ikincisi ise vuruşunu tamamlayamadı.





73' - Nico Gonzalez için fırsat; Messi'nin serbest vuruşundan gelen ortayı kafayla tamamlayarak skoru ikiye yaklaştırmaya çok yaklaştı.





55' - Avusturya deniyor: Sabitzer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Dibu Martinez kurtarıyor.





39' - MESSI TARİHE GEÇTİ, ARJANTİN İÇİN 1-0'I ATTI VE KLOSE'Yİ GEÇTİ! Almada, sol kanattan Medina'ya pas verdi, orta geldi ve 10 numara sol ayağıyla ilk vuruşta topu, çaresiz kalan Schlager'in sağından ağlara gönderdi. Dünya Kupası'ndaki 17. golüyle tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Arjantin'in bu Dünya Kupası'ndaki dört golünden dördüncüsü.





31' - Yine Schlager ve Alaba Avusturya'yı kurtarıyor! Messi'nin Enzo Fernandez'e attığı derin pas, kaleci iyi çıkıyor, seken topu Messi deniyor ama eski Real ve Bayern oyuncusu gol çizgisinde topu uzaklaştırıyor.





19' - Messi yine golün eşiğinde! Lautaro Martinez'den muhteşem bir asist, ceza sahasına derin bir pas geldi ancak 10 numara, Alaba'nın dokunuşunun da etkisiyle kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yine Schlager tarafından hipnotize edildi.





9' - MESSI PENALTIYI KAÇIRDI, ARJANTİN 0-0'DA KALDI! 10 numara kötü bir vuruş yaptı ve top Schlager'in yanından dışarıya gitti.





7' - VAR incelemesi, penaltı kararı. Hakem VAR tarafından uyarıldı ve penaltı kararı verdi; Posch, Lautaro'ya faul yaptı.





3' - Lautaro Martinez penaltı istiyor! Inter'in forveti, Messi'nin derin pasıyla ceza sahasına giriyor, Posch ve Schlager müdahale edip onu düşürüyor; topa ancak en son anda dokunuyorlar, ancak hakem düdük çalmıyor.