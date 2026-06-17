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"Her zamanki gibi" - Tomas Brolin, Üç Aslanlar'ın turnuvada ne kadar ileri gidebileceğini açıklarken, İngiltere'ye Dünya Kupası'nı kazanma şansının kesinlikle YOK olduğu uyarısında bulundu
Tomas Brolin, İngiltere'nin Dünya Kupası hayallerini boşa çıkarıyor
Bugünkü büyük açılış maçı öncesinde Brolin, Tuchel’in takımının şansını hiç yok sayarak, takıma yönelik beklentilerin aşırı derecede şişirilmiş olduğunu öne sürdü. İngiltere, tarihinde bugüne kadar sadece bir kez büyük bir kupa kazanmış; 1966’da Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.
Hajper’e konuşan eski yıldız, Üç Aslanlar hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Efsanevi forvet, takımın turnuvadaki ömrü hakkındaki yargısında taviz vermedi. “Her zamanki gibi, onların ciddi bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Daha çok, muhtemelen o adada yaşayanlar kendilerinin kazanacağını düşünüyor. Yıllardır böyle düşünüyorlar ve böyle devam ediyorlar. Ama ben orada doğmadım, o yüzden hayır. Çeyrek finale çıkabilirler belki. İngiltere'nin en fazla bu kadar ilerleyebileceğini düşünüyorum," dedi.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo’nun futbol hayatında hâlâ uzun yıllar var
İngiltere milli takımına yönelik eleştirisinin ötesinde, Brolin, Cristiano Ronaldo’nun emekliliğe yakın olduğu yönündeki görüşü kesin bir dille reddetti. Kendisi 28 yaşında emekli olmuş olsa da, İsveçli efsane, 41 yaşındaki forvetin bu turnuvadan sonra da kariyerine devam edeceğine inanıyor. Bu tecrübeli futbolcu için rekabet etme arzusu hâlâ en önemli unsur.
"Futbolu eğlenceli bulduğunuz sürece, ister 28, ister 30, ister 40 yaşında olun, bunun bir önemi yok. Sadece devam edersiniz. Bırakırsanız bu his bir daha asla geri gelmez. Eğlenceli bulduğunuz sürece devam etmelisiniz. Bunu başka kimse karar veremez. Ama siz kendiniz eğlenceli bulduğunuz sürece, oynamaya devam edin," diye açıkladı.
Michael Olise, Ballon d'Or zaferi için favori gösteriliyor
Son olarak, sohbet prestijli Ballon d'Or ödülüne ve bu ödülü kazanmaya hazır yükselen yeteneklere yöneldi. Brolin, Fransa milli takım oyuncusu Michael Olise'nin bu yaz büyük bir etki yaratması halinde Kylian Mbappé ve İspanyol Lamine Yamal gibi süperstarları geride bırakarak ödülü kazanma konusunda gerçek bir şansa sahip olduğunu düşünüyor.
"Bu yıl Ballon d'Or'u kazanabilecek biri varsa, bu en yakın iki isim arasından çıkacaktır. Ancak çok iyi performans gösteren takımlarda olduğu gibi, başka isimler de ortaya çıkabilir," dedi.
"Michael Olise’nin Dünya Kupası öncesindeki son maçta üç gol attığını gördük. Yamal sahneye çıkıp gol atamazsa İspanya’da forma giyen pek çok oyuncu var; muhtemelen o da bu tür bir sakatlık sorunu yaşamıştır. Dolayısıyla en çok gol atan ya da öne çıkan isimler olmasa bile öne çıkabilecek pek çok oyuncu var; ancak bunlardan biri kazanırsa, bu muhtemelen Yamal ya da Mbappé olacaktır."
- Getty Images Sport
Tuchel’in takımını bundan sonra neler bekliyor?
İngiltere, bugün L Grubu’ndaki mücadelesine başlarken kanıtlaması gereken önemli bir şey var. Tuchel’in takımı, 17 Haziran akşamı Hırvatistan ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak. Ardından 23 Haziran’da Gana ile karşılaşacak ve grup aşamasını 27 Haziran’da Panama ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Üç Aslanlar’ın dünya şampiyonluğunu kazanabilmesi için bu akşam sahada üstün bir performans sergilemesi kesinlikle hayati önem taşıyor.