"Her zamanki gibi" - Tomas Brolin, Üç Aslanlar'ın turnuvada ne kadar ileri gidebileceğini açıklarken, İngiltere'ye Dünya Kupası'nı kazanma şansının kesinlikle YOK olduğu uyarısında bulundu

Bugünkü büyük açılış maçı öncesinde Brolin, Tuchel’in takımının şansını hiç yok sayarak, takıma yönelik beklentilerin aşırı derecede şişirilmiş olduğunu öne sürdü. İngiltere, tarihinde bugüne kadar sadece bir kez büyük bir kupa kazanmış; 1966’da Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

Hajper’e konuşan eski yıldız, Üç Aslanlar hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Efsanevi forvet, takımın turnuvadaki ömrü hakkındaki yargısında taviz vermedi. “Her zamanki gibi, onların ciddi bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Daha çok, muhtemelen o adada yaşayanlar kendilerinin kazanacağını düşünüyor. Yıllardır böyle düşünüyorlar ve böyle devam ediyorlar. Ama ben orada doğmadım, o yüzden hayır. Çeyrek finale çıkabilirler belki. İngiltere'nin en fazla bu kadar ilerleyebileceğini düşünüyorum," dedi.