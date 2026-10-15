“Her zaman Şampiyonlar Ligi’dir”: Baskı artarken AC Milan teknik direktörü Ruben Amorim, Avrupa Ligi’nin önemini öne çıkarıyor

Benfica'ya evinde 2-0 yenilerek Avrupa Ligi puan tablosunda geriye düşen Milan, toparlanmasını sağlayacak bir sonuç almak için Avusturya deplasmanına çıkıyor. Avrupa Ligi, yedi Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunan bir kulüp için çoğu zaman ikinci planda görülse de Amorim, oyuncularının standartlarından ödün vermesine izin vermiyor. Rakibin ya da turnuvanın prestijinin maç hazırlığının düzeyini belirlememesi gerektiğini vurgulayan Milan teknik direktörü, Levski Sofia karşısında aldığı açılış galibiyetinin ardından ciddi bir tehdit oluşturan RB Salzburg maçına takımının üst düzey bir Avrupa karşılaşmasıyla aynı yoğunlukta yaklaşmasını istiyor.

Amorim, Sky Sport Italia'ya yaptığı ve Football Italia tarafından aktarılan açıklamada, “Her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Her şey, her ayrıntı önemlidir; her maç önemli ve zordur. Salzburg teknik açıdan iyi bir takım. Bu yüzden koşularda güçlü olmalı, fiziksel olarak hazır bulunmalı ve kendi oyunumuzu oynamalıyız” dedi.