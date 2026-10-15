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“Her zaman Şampiyonlar Ligi’dir”: Baskı artarken AC Milan teknik direktörü Ruben Amorim, Avrupa Ligi’nin önemini öne çıkarıyor
Şampiyonlar Ligi standartlarını talep etmek
Benfica'ya evinde 2-0 yenilerek Avrupa Ligi puan tablosunda geriye düşen Milan, toparlanmasını sağlayacak bir sonuç almak için Avusturya deplasmanına çıkıyor. Avrupa Ligi, yedi Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunan bir kulüp için çoğu zaman ikinci planda görülse de Amorim, oyuncularının standartlarından ödün vermesine izin vermiyor. Rakibin ya da turnuvanın prestijinin maç hazırlığının düzeyini belirlememesi gerektiğini vurgulayan Milan teknik direktörü, Levski Sofia karşısında aldığı açılış galibiyetinin ardından ciddi bir tehdit oluşturan RB Salzburg maçına takımının üst düzey bir Avrupa karşılaşmasıyla aynı yoğunlukta yaklaşmasını istiyor.
Amorim, Sky Sport Italia'ya yaptığı ve Football Italia tarafından aktarılan açıklamada, “Her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Her şey, her ayrıntı önemlidir; her maç önemli ve zordur. Salzburg teknik açıdan iyi bir takım. Bu yüzden koşularda güçlü olmalı, fiziksel olarak hazır bulunmalı ve kendi oyunumuzu oynamalıyız” dedi.
- Getty Images Sport
Benfica kâbusunu geride bırakmak
Son dönemdeki başarısızlıkların ardından soyunma odasındaki moral durumu gündeme gelirken, teknik direktör oyuncularından eksiklerine takılıp kalmak yerine önlerine bakmalarını istiyor. Benfica yenilgisinin ardından ortamın keyifsiz olması anlaşılır bir durumdu ancak sıkışık maç takvimi, İtalyan devine uzun süre yas tutma fırsatı vermiyor.
Amorim, "Takım iyi durumda. Elbette maçtan sonraki sessizliği hissettiler ama o kadar çok maçımız var ki geçmişi düşünemeyiz. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," dedi.
Amorim, San Siro'daki baskıyı memnuniyetle karşılıyor
Sassuolo ile alınan son beraberlik ve Benfica karşısındaki kötü iç saha yenilgisi de dahil olmak üzere hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından teknik direktörün uzun vadeli projesi şimdiden sorgulanıyor. Eski Manchester United teknik direktörü, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden birindeki beklentilerin farkında. Amorim, görevine ilişkin tartışmalara rağmen yalnızca sahaya odaklanmakta kararlı.
Amorim, “İşime odaklanabilmek için gazete okumuyor, televizyon izlemiyorum. Henüz bir şeyin başındayız. Elbette daha fazla maç kazanmak ve daha fazla puan toplamak istiyoruz. Geri kalanına gelince, büyük bir kulüpte bunlar normal,” dedi.
“Her proje zaman ister ancak günümüzde futbol medyası nedeniyle çok fazla zamanınızın olması imkânsız. Bu yüzden maç kazanmak gerekiyor. Bu konuda endişeli değilim, maç kazanmaya odaklanıyorum. Bunun dışında olup bitenler beni ilgilendirmiyor.”
- Getty Images Sport
Gençler ve rotasyon ön planda
Goncalo Ramos şu ana kadar her maçta ilk 11'de başlarken Amorim, hücum hattında değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi. Genç yıldız adayı Francesco Camarda da ilk 11'de yer almak için şansını zorluyor. Teknik direktör, kısa vadede sonuç alma ihtiyacı ile Milan formasının büyük sorumluluğuna hâlâ alışmaya çalışan genç yeteneklerin gelişimi arasında denge kurmaya çalışıyor.
Amorim, "Camarda antrenmanlarda iyi çalışıyor. Yarın onun için bir başka fırsat olacak. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını söylemeyeceğim ama dediğim gibi, bundan sonra daha fazla süre alacak. Çok sayıda maçımız var ve herkese ihtiyacımız olacak" dedi.
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