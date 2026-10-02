AFP
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'Her zaman rekabet olması iyidir!' - Jordan Pickford, Thomas Tuchel'in kendisini yedek bırakmasına yanıt verdi ve James Trafford'un meydan okuması karşısındaki zihniyetini doğruladı
Pickford, İngiltere'nin bir numaralı kaleci pozisyonu için rekabeti memnuniyetle karşılıyor
Pickford, uzun süredir İngiltere'nin tartışmasız birinci tercihi konumundaydı; önceki teknik ekipler döneminde güven veren bir isim olarak kendini kabul ettirdi ve 91 milli maçta da bu statüsünü korudu. Ancak Tuchel, son dönemde kalede seçeneklerini rotasyona sokmayı tercih ederek alternatif kalecilere de kendilerini gösterme fırsatı verdi.
İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pickford, kendisinin yedeğe çekilmesi kararına felsefi bir yaklaşımla baktı. Medyaya konuşan Pickford, "Evet, bunu [kulübede olmayı] kulüpte ya da milli takımda çok sık yaşamam" dedi. "Menajer bana bunun nedenlerini söyledi. Nerede olduğumu görmek benim için iyiydi. Buradaki iyi enerjiyle iyi bir takım arkadaşı olmak, iyi çalışmak ve o liderlik rolünü üstlenmekle ilgili. Bence son iki maçta bunu gerçekten çok iyi yaptım. Bu benim için normal değil ama her şeyden önce menajer sizden en iyi takım arkadaşı olmanızı istiyor. Oynamayı seviyorum ama izliyorsam da tek istediğim İngiltere için en iyisi olması, yani kazanmak, ve bence bununla gerçekten çok iyi başa çıktım."
- Getty Images Sport
James Trafford'ın yükselişi ve kaleci grubu
Trafford'un yükselişi, Elland Road'a transferinin ardından Leeds United'ın genç oyuncusunun etkileyici performansını sürdürmesiyle Tuchel'e gerçekten ciddi bir tercih sıkıntısı yarattı. Pickford, 2017'deki ilk maçından bu yana İngiltere için neredeyse değişmez isimlerden biri olsa ve beş büyük turnuvada öne çıksa da, İngiltere'nin bu yaz Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladığı turnuvaya kadar uzanan bu süreçte kaleyi kimin devralacağına dair rekabet iyice kızıştı.
Pickford, BBC'nin aktardığına göre teknik direktörün kararının, kadronun uzun vadeli gelişimi ve ilk 11 için baskı yapan isimlerin mevcut formuna dayandığını açıkladı. "Farklıydı ama artık iki yıldır bir döngü içinde birlikteyiz" dedi. "Trafford, Leeds için gerçekten iyi başladı. Son iki yıldır çevremizde iyi bir birliktelik var. Teknik direktörün söylediği buydu ve bu karara saygı duymanız gerekir. Kendi adıma söylemem gerekirse, iyi bir rekabetin olması her zaman iyidir. Röportajlarda da hep söyledim, ben her zaman o rekabeti istedim. Arkadan gelen iyi bir kaleci grubumuz var ve buna sahip olmak İngiltere adına bir övgü, umarım uzun süre böyle devam eder."
Everton'da ve uluslararası arenada standartları korumak
Trafford'un İspanya'ya karşı Uluslar Ligi'nde alınan yenilgide ve Çek Cumhuriyeti galibiyetinde ilk 11'de sahaya çıkmasını izleyen Pickford, şimdi yerini yeniden almaya hazırlanıyor. Everton kalecisinin, cumartesi günü Hırvatistan ile oynanacak kritik maçta ve salı günü Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak rövanş karşılaşmasında ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Everton kaptanı, kariyerinin daha tecrübeli bir dönemine girse de yavaşlamaya hiç niyeti olmadığını vurguladı. Medya görevleri sırasında buna ek olarak, "Kulüpte her zaman kendimi zorlayıp kendimin en iyi versiyonu olmaya ve o milli maç sayılarını almaya devam edeceğim" dedi. "Hiçbir zaman ayağınızı gazdan çekemezsiniz, olmak istediğiniz kişi olmak için kendinizi zorlamak istersiniz."
- AFP
Uluslar Ligi grup puan durumu
İngiltere şu anda C Grubu'nda üç puanla ikinci sırada yer alıyor ve altı puanla hata yapmayan grup lideri İspanya'nın arkasında, üçüncü sıradaki Hırvatistan'la aynı puana sahip bulunuyor; Çek Cumhuriyeti ise henüz puan alamadan tablonun dibine demir atmış durumda.
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