Pickford, uzun süredir İngiltere'nin tartışmasız birinci tercihi konumundaydı; önceki teknik ekipler döneminde güven veren bir isim olarak kendini kabul ettirdi ve 91 milli maçta da bu statüsünü korudu. Ancak Tuchel, son dönemde kalede seçeneklerini rotasyona sokmayı tercih ederek alternatif kalecilere de kendilerini gösterme fırsatı verdi.

İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pickford, kendisinin yedeğe çekilmesi kararına felsefi bir yaklaşımla baktı. Medyaya konuşan Pickford, "Evet, bunu [kulübede olmayı] kulüpte ya da milli takımda çok sık yaşamam" dedi. "Menajer bana bunun nedenlerini söyledi. Nerede olduğumu görmek benim için iyiydi. Buradaki iyi enerjiyle iyi bir takım arkadaşı olmak, iyi çalışmak ve o liderlik rolünü üstlenmekle ilgili. Bence son iki maçta bunu gerçekten çok iyi yaptım. Bu benim için normal değil ama her şeyden önce menajer sizden en iyi takım arkadaşı olmanızı istiyor. Oynamayı seviyorum ama izliyorsam da tek istediğim İngiltere için en iyisi olması, yani kazanmak, ve bence bununla gerçekten çok iyi başa çıktım."