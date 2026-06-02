Tarihsel bir bakış açısıyla, bu konaklama yerleri genellikle büyük turnuvalarda Alman milli takımının zaferi ya da başarısızlığının simgesi olarak görülür. "Spiez Ruhu", DFB takımını 1954'te ilk şampiyonluğuna taşırken, Campo Bahia'nın egzotik atmosferi ise 2014'te Brezilya'da dördüncü yıldızı kazandırdı. Rusya'daki eski Sovyet sanatoryumu Watutinki (2018) ve Katar'daki Zulal Wellness Resort (2022), her ikisi de oldukça ıssız bir bölgede yer aldıkları için tam tersi bir etki yarattı.
"Her zaman oyuncuların eşleri gündemdeydi": 1994 Dünya Kupası'nda ABD'de DFB takımı kendi içinden parçalandığında
Bu sefer DFB heyeti, Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentindeki “The Graylyn Estate” adlı tesiste konaklıyor. Yani ABD’nin doğusunda, New York ile Miami arasında tam ortada bir yerde. Şöyle de denebilir: oldukça ıssız bir bölgede. Ancak otel görsel olarak oldukça etkileyici; ortaçağ kalesinden esinlenerek tasarlanmış.
TV sunucusu Laura Wontorra, bir belgesel dizisi için önceden Winston-Salem'e gitti ve genel olarak pek heyecanlanmadı. "Buna bir soru işareti koyardım. Konaklama yeri olarak ilginç bir seçim," dedi daha sonra Magenta'nın düzenlediği bir basın toplantısında. "Orada iyi hazırlanıp konsantre olabileceğine inanıyorum, ama çevresinde kesinlikle hiçbir şey olmuyor."
1994 Dünya Kupası'nda DFB heyeti Chicago'nun hemen dışında konakladı
Bu bakımdan otel, Alman futbol tarihinin karanlık bir sayfası olan ve bugüne kadar ABD’de düzenlenen tek Dünya Kupası olan 1994 turnuvasındaki DFB konaklama yerinden temel bir fark gösteriyor. Stefan Effenberg’in orta parmağı ve Bulgaristan’a karşı çeyrek finalde elenme olayıyla hatırlanan o turnuvada, DFB takımı o zamanlar milyonluk metropol Chicago’nun yakınlarındaki Golfhotel Oak Brook’ta konaklamıştı.
Milli takım teknik direktörü Berti Vogts, turnuva başlamadan önce zaten büyük baskı altındaydı. Bu baskı, özellikle de 1990 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından, Doğu Almanya'dan gelen oyuncuların da takıma katılmasıyla Almanya'yı "yıllar boyunca yenilmez" ilan eden selefi Franz Beckenbauer tarafından tetiklenmişti. 1992 Avrupa Şampiyonası'nda DFB takımı finalde yedek Danimarka'ya yenilmişti, şimdi en azından Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmak gerekiyordu.
Almanya, turnuvaya Bolivya karşısında, takımın kaldığı otelden çok da uzak olmayan Chicago'daki Soldier Field'da başladı. Bu yılki Dünya Kupası'nda bu stadyumda maç oynanmayacak olsa da, belki de anıları canlandırmak amacıyla Chicago yine de Alman takımının seyahat rotasında yer alıyor. Salı günü DFB kafilesi antrenman kampı için Chicago'ya uçtu ve Cumartesi günü Soldier Field'da ev sahibi ABD ile son hazırlık maçını oynayacak. 1994'te Almanya, aynı yerde Bolivya'ya karşı 1-0'lık bir açılış galibiyeti elde etmişti.
Lothar Matthäus: "Bir futbolcunun eşinin ne dediği umurumda değil"
Bu sonuç bir yana, Oak Brook Golf Oteli’nde sevinmek için pek bir neden yoktu: Hava, dayanılmaz bir sıcaklık ve takım içi anlaşmazlıklar nedeniyle bozulmuştu. Vogts, disiplinsiz oyuncuları üzerinde giderek kontrolünü yitiriyordu. Tartışmaların odak noktasında oyuncuların eşleri, daha doğrusu onların rolleri ve ayrıcalıkları vardı.
Andreas Möller, daha sonra Die Zeit gazetesindeki bir köşe yazısında "Her şey oyuncuların eşleri hakkındaydı" başlığı altında şöyle hatırladı: "Takım içinde birçok çatışma vardı. Ortam kötüydü. 1990 Dünya Kupası ile kıyaslanamazdı. O zamanlar her şey yolundaydı." 1994'te "bazı oyuncular her şeye eşlerini de dahil etmek istiyordu. O zamanlar önemsiz şeylerle uğraşıyorduk."
Tartışmalar daha varıştan önce başlamıştı. Stefan Effenberg, karşılama partisine ailesini de götürmeyi planlıyordu, ancak diğer oyuncular bunu kesin bir dille reddetti. Bu arada Bodo Illgner'in eşi Bianca, kamuoyuna yankı uyandıracak şekilde takım otelinde ücretsiz yemek ve konaklama talep etti. "Bodo bir numara, karısı değil. Bunu artık kabul etmesi gerekiyor," dedi Thomas Helmer. Kaptan Lothar Matthäus ise şöyle karşılık verdi: "Bir oyuncunun eşinin ne dediği umurumda değil."
Sonunda kadınlar ve çocuklar yakındaki The Drake Oteli'nde konakladı, ancak iddiaya göre Matthäus'un o zamanki eşi Lolita bu kurala her zaman tam olarak uymadı. Oyuncu eşlerinin takım otelinde kalması artık tartışma konusu bile değil. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası'nda maçların ertesi günleri için onlara her zaman erişim izni vermek istiyor.
Effenberg'in ayrılmasının ardından bir golf turnuvası ortalığı karıştırdı
1994 yılına geri dönelim: Tüm tartışmalara rağmen Almanya, grup aşamasının ikinci maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı ve Güney Kore'yi 3-2 yenerek grubu birinci olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Dallas'ta 40 dereceye yakın bir sıcaklıkta oynanan bu maç, oyuncuların bakış açısından sadece mecazi anlamda gölgede kaldı. Maçı gölgeleyen şey, Stefan Effenberg'in efsanevi hatasıydı.
Düzensiz bir performansın ardından Vogts, ikinci yarının ortasında onu oyundan aldı. Alman taraftarlar, "Kaplan"ın oyundan çıkmasını hakaret içeren tezahüratlarla karşıladı, bunun üzerine Effenberg onlara orta parmağını gösterdi. En azından bazı gözlemciler böyle söyledi. Çünkü bu hareketin video veya fotoğraf kaydı yok. Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus ve Illgner gibi bazı lider oyuncular Effenberg'e destek verse de, Vogts ve DFB Başkanı Egidius Braun onu kadrodan attı.
Effenberg ise bu fırsatı değerlendirerek ailesiyle birlikte ABD'de uzun bir tatil geçirdi. Ancak bu, takımın kaldığı Oak Brook otelinde sükuneti sağlamadı: Belçika ile oynanacak son 16 turu maçının hemen öncesinde, otelin golf sahasında 1000 kişinin katıldığı bir turnuva düzenlendi ve katılımcıların hepsi de aileleriyle birlikte otelde konakladı. Buna rağmen DFB takımı Belçika'yı yendi, ancak çeyrek finalde Bulgaristan'a karşı şaşırtıcı bir şekilde elendi. ABD'deki çılgın yolculuğun sonu.