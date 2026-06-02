"Her zaman oyuncuların eşleri gündemdeydi": 1994 Dünya Kupası'nda ABD'de DFB takımı kendi içinden parçalandığında

Bu sonuç bir yana, Oak Brook Golf Oteli’nde sevinmek için pek bir neden yoktu: Hava, dayanılmaz bir sıcaklık ve takım içi anlaşmazlıklar nedeniyle bozulmuştu. Vogts, disiplinsiz oyuncuları üzerinde giderek kontrolünü yitiriyordu. Tartışmaların odak noktasında oyuncuların eşleri, daha doğrusu onların rolleri ve ayrıcalıkları vardı.

Andreas Möller, daha sonra Die Zeit gazetesindeki bir köşe yazısında "Her şey oyuncuların eşleri hakkındaydı" başlığı altında şöyle hatırladı: "Takım içinde birçok çatışma vardı. Ortam kötüydü. 1990 Dünya Kupası ile kıyaslanamazdı. O zamanlar her şey yolundaydı." 1994'te "bazı oyuncular her şeye eşlerini de dahil etmek istiyordu. O zamanlar önemsiz şeylerle uğraşıyorduk."

Tartışmalar daha varıştan önce başlamıştı. Stefan Effenberg, karşılama partisine ailesini de götürmeyi planlıyordu, ancak diğer oyuncular bunu kesin bir dille reddetti. Bu arada Bodo Illgner'in eşi Bianca, kamuoyuna yankı uyandıracak şekilde takım otelinde ücretsiz yemek ve konaklama talep etti. "Bodo bir numara, karısı değil. Bunu artık kabul etmesi gerekiyor," dedi Thomas Helmer. Kaptan Lothar Matthäus ise şöyle karşılık verdi: "Bir oyuncunun eşinin ne dediği umurumda değil."

Sonunda kadınlar ve çocuklar yakındaki The Drake Oteli'nde konakladı, ancak iddiaya göre Matthäus'un o zamanki eşi Lolita bu kurala her zaman tam olarak uymadı. Oyuncu eşlerinin takım otelinde kalması artık tartışma konusu bile değil. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası'nda maçların ertesi günleri için onlara her zaman erişim izni vermek istiyor.