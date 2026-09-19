Inter, cumartesi akşamı kendini tanıdık bir çukurun içinde buldu; Manu Kone'nin attığı iki gol, 40. dakika dolmadan Roma'yı 2-0 öne geçirdi. Dikkat çekici şekilde bu, Nerazzurri'nin Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü kez 2-0 geriye düştüğü maç oldu. Inter, önceki bu karşılaşmaların ikisinde tam geri dönüş yaparak kazanmayı başarmıştı. Son şampiyonun maça ortak olabilmesi için tempoda ciddi bir artış gerekiyordu. Geri dönüşü 46. dakikada talismanik kaptanı Martinez başlattı ve 79. dakikada voleyle eşitlik golünü attı.

Dört gollü heyecanın ardından DAZN'e konuşan golcü, ilk yarıyla ilgili sözlerini sakınmadı. "İlk yarının silinmesi gerekiyor, çünkü doğru tutuma sahip değildik" dedi. "Yeniden başlar başlamaz zihniyetimizi değiştirdik ve bu seviyedeki bir maçta bir devreyi tamamen rakibe bırakırsanız işler zorlaşıyor."