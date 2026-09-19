Getty Images Sport
Çeviri:
“Her zaman kovalamak zorunda olamayız!” Lautaro Martinez, Roma deplasmanında iki kez geri düşüp bir puanı kurtaran Inter'deki takım arkadaşlarına sert uyarıda bulundu
Olimpico'da iki farklı yarının hikâyesi
Inter, cumartesi akşamı kendini tanıdık bir çukurun içinde buldu; Manu Kone'nin attığı iki gol, 40. dakika dolmadan Roma'yı 2-0 öne geçirdi. Dikkat çekici şekilde bu, Nerazzurri'nin Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü kez 2-0 geriye düştüğü maç oldu. Inter, önceki bu karşılaşmaların ikisinde tam geri dönüş yaparak kazanmayı başarmıştı. Son şampiyonun maça ortak olabilmesi için tempoda ciddi bir artış gerekiyordu. Geri dönüşü 46. dakikada talismanik kaptanı Martinez başlattı ve 79. dakikada voleyle eşitlik golünü attı.
Dört gollü heyecanın ardından DAZN'e konuşan golcü, ilk yarıyla ilgili sözlerini sakınmadı. "İlk yarının silinmesi gerekiyor, çünkü doğru tutuma sahip değildik" dedi. "Yeniden başlar başlamaz zihniyetimizi değiştirdik ve bu seviyedeki bir maçta bir devreyi tamamen rakibe bırakırsanız işler zorlaşıyor."
- Getty Images Sport
Skor olarak geriye düşüp maçı kovalamak tehlikeli bir alışkanlık
Bu son geri dönüş, Simone Inzaghi'nin ekibinin iki farkla geriye düştükten sonra sonuç aldığı üst üste üçüncü Serie A maçı oldu. Endişe verici tablo, 5 Eylül'de Inter'in Napoli karşısında 2-0 geriye düşmesiyle başladı; ancak Martinez'in dramatik dublesi sayesinde takım maçı 3-2 kazanmayı başardı. Benzer bir hikâye pazartesi günü Udinese karşısında da yaşandı; Nerazzurri yine iki farklı geriye düştü, ardından müthiş bir geri dönüşle 5-3 galip geldi. Bu geri dönüşler kadronun karakteri ve fiziksel seviyesine dair çok şey söylese de Martinez, takımın kendi yarattığı sorunlardan son dakikalardaki kahramanlıklarla sürekli çıkmasına bel bağlamaktan çekiniyor.
"Üç puanı alamadık ama Roma'nın ne kadar iyi bir takım olduğu ve sezonun bu aşaması göz önüne alındığında bu iyi bir puan" diyen Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlara nasıl başladığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor, çünkü oyunun kontrolünü almak için sürekli geriden gelerek oynamayız."
Kişisel kefaret ve fiziksel form
Kişisel açıdan bakıldığında Martinez, bu sezon şu ana kadar attığı dört golle harika bir başlangıç yaptı. Bu sonuçla Roma, 13 puanla Serie A'da zirvedeki yerini korudu ve averaj farkıyla ikinci sıradaki Inter'in önünde kaldı. Golcü oyuncu, bireysel formundaki yükselişin, zorlu geçen bir milli takım kampanyasının yarattığı hayal kırıklığını geride bırakmak için yaz aylarında uyguladığı sıkı antrenman programının sonucu olduğunu söyledi.
Geçen yılki yolculuğunu değerlendiren Inter yıldızı şunları söyledi: "Dünya Kupası benim için ağır bir darbeydi, aslında orada da sürekli oyunun peşinden koştuk. Fiziksel durumum üzerinde çok sıkı çalıştım ve Inter için her şeyimi vermek istiyorum."
- Getty Images
Efsaneleri anmak
Taktik analizin ötesinde, Martinez futbol dünyasının daha geniş çerçevesine de değinmek için kısa bir ara verdi ve söze bir Inter ikonunun üzücü vefatıyla başladı. “Mazzola, Inter ve tüm İtalyan futbolu için bir efsaneydi, bu yüzden ailesine desteklerimizi gönderiyoruz” dedi ve 83 yaşında hayatını kaybeden büyük Sandro Mazzola’yı andı. Kaptan ayrıca Arjantin Milli Takımı’nın geleceğine ve Lionel Messi’nin bir noktada uluslararası sahneden ayrılacak olmasına da değindi.
Efsanevi 10 numara olmadan geçecek geleceğe bakan Martinez, takımın hissettiği ortak duyguyu dile getirdi. Şöyle konuştu: “Leo’nun sadece Arjantin için değil, dünya futbolu için ifade ettiği anlam nedeniyle bu, duygusal ve tüyler ürpertici bir gece olacak. Onsuz devam etmeliyiz.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun