İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Shevchenko'ya, İtalyan futboluyla süregelen bağı ve eski kulübü Milan hakkındaki düşünceleri soruldu. Duygusal bağlarının ne kadar güçlü olduğunu doğrulayan 49 yaşındaki isim, "Milan her zaman kalbimde ve ben her zaman onların taraftarı olacağım. İtalya da her zaman kalbimde; orası benim ikinci evim. Bunu birilerini memnun etmek için söylemiyorum, çünkü bu doğru" dedi.

İtalyan futbolunu saran zorlu süreç ve milli takımın süren düşüşü hakkında daha fazla soru yöneltilen eski Ballon d'Or kazananı, şunları ekledi: "Çok fazla şikâyet etmeyin; bu dönemi atlatacaksınız. Tarihinizin kıymetini bilin ve içinizde çok fazla yetenek olduğunu unutmayın; sadece birkaç şeyi değiştirmeniz gerekiyor ve yeniden başlayacaksınız. Bunu yapmak için doğru insanlara da sahipsiniz."