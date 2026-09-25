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'Her zaman kalbimde' - Milan efsanesi Andriy Shevchenko, eski kulübüne ve zor günler geçiren İtalya'ya duygusal bir mesaj yayımladı
Shevchenko, İtalya'nın yeniden yükselişine destek verdi
Ukrayna'nın efsanevi eski golcüsü, küresel itibarını yeniden kazanmaya çalışan İtalyan futbolunun gidişatına dair görüşlerini paylaştı. İç sahada Ruben Amorim'in Milan'ı, ilk beş maçında topladığı 11 puanla Serie A'da beşinci sırada yer alıyor. Bu arada İtalya Milli Takımı, 2018'den bu yana üst üste üç Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Roberto Mancini yönetiminde bir geçiş dönemiyle karşı karşıya.
- LaPresse
Ukraynalı kahraman, ömür boyu sürecek sevgisini dile getirdi
İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Shevchenko'ya, İtalyan futboluyla süregelen bağı ve eski kulübü Milan hakkındaki düşünceleri soruldu. Duygusal bağlarının ne kadar güçlü olduğunu doğrulayan 49 yaşındaki isim, "Milan her zaman kalbimde ve ben her zaman onların taraftarı olacağım. İtalya da her zaman kalbimde; orası benim ikinci evim. Bunu birilerini memnun etmek için söylemiyorum, çünkü bu doğru" dedi.
İtalyan futbolunu saran zorlu süreç ve milli takımın süren düşüşü hakkında daha fazla soru yöneltilen eski Ballon d'Or kazananı, şunları ekledi: "Çok fazla şikâyet etmeyin; bu dönemi atlatacaksınız. Tarihinizin kıymetini bilin ve içinizde çok fazla yetenek olduğunu unutmayın; sadece birkaç şeyi değiştirmeniz gerekiyor ve yeniden başlayacaksınız. Bunu yapmak için doğru insanlara da sahipsiniz."
Mancini, kapsamlı bir nesil değişimini yönetiyor
Shevchenko'nun iyimserliği, Nisan 2026'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun ayrılığının ardından göreve gelen Mancini ve teknik direktör Claudio Ranieri'nin öncülük ettiği kapsamlı yeniden yapılanmayla örtüşüyor. allenatore, Michael Kayode, Honest Ahanor ve Samuele Inacio'nun da aralarında bulunduğu genç yetenekleri öne çıkararak kadronun yeniden yapılanmasına ivme kazandırmak için dokuz oyuncuyu ilk kez milli takıma çağırdı. Bu cesur yaklaşım, uzun vadeli temeller atmak ve dört kez dünya şampiyonu olan takımın küresel sahnedeki itibarını yeniden tesis etmek amacıyla benimsendi.
- IPA Sport
İtalya'yı zorlu bir sonbahar fikstürü bekliyor
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı konuk ederek yeni neslini hemen test edecek ve ardından Türkiye ile Fransa'ya zorlu deplasmanlara çıkacak. Bu yoğun sonbahar takvimi, Mancini'ye 5 Ekim'de Türkiye karşısında uluslararası pencereyi kapatmadan önce kadrosunu şekillendirmesi için ideal bir ölçüt sunuyor. Bu arada Milan, 11 Ekim'de Sassuolo deplasmanıyla yurt içi görevlerine geri dönecek ve Serie A zirvesine yakın kalmayı hedefleyecek.
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