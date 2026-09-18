Bonucci, World Soccer Agency'ye konuşurken, Sport Mediaset aracılığıyla Premier League'e ses getirecek bir transfer yapmaya ne kadar yaklaştığını anlattı. Guardiola'nın öncelikli hedeflerinden biriydi; çünkü Guardiola, onun geriden oyun kurmadaki olağanüstü yeteneğine hayrandı. Bonucci, 2016 Avrupa Şampiyonası sırasında hissettiği büyük baskıyı ve gururu da açıkladı.

Şöyle dedi: "Benim futbol tarzım için en uygun olan ve geriden oyun kurmayı en çok takdir eden teknik direktör Guardiola. Bu yüzden beni uzun haftalar boyunca istedi ve size şunu söyleyeyim, Guardiola tarafından istenmek başka hiçbir deneyime benzemez. Gerçekten sarsılmaya başlıyorsunuz ve bunun Avrupa Şampiyonası sırasında yaşanması zordu, çünkü konsantre olmam gerekiyordu, ama turnuva sırasında bile bazı görüşmeler oldu."