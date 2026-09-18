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'Her zaman Juventus'un hayalini kurmuştum' - Leonardo Bonucci, Pep Guardiola ve Manchester City'yi nasıl reddettiğini açıkladı
Guardiola'nın Bonucci takibi
Bonucci, World Soccer Agency'ye konuşurken, Sport Mediaset aracılığıyla Premier League'e ses getirecek bir transfer yapmaya ne kadar yaklaştığını anlattı. Guardiola'nın öncelikli hedeflerinden biriydi; çünkü Guardiola, onun geriden oyun kurmadaki olağanüstü yeteneğine hayrandı. Bonucci, 2016 Avrupa Şampiyonası sırasında hissettiği büyük baskıyı ve gururu da açıkladı.
Şöyle dedi: "Benim futbol tarzım için en uygun olan ve geriden oyun kurmayı en çok takdir eden teknik direktör Guardiola. Bu yüzden beni uzun haftalar boyunca istedi ve size şunu söyleyeyim, Guardiola tarafından istenmek başka hiçbir deneyime benzemez. Gerçekten sarsılmaya başlıyorsunuz ve bunun Avrupa Şampiyonası sırasında yaşanması zordu, çünkü konsantre olmam gerekiyordu, ama turnuva sırasında bile bazı görüşmeler oldu."
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Vermek zorunda olduğu acı bir karar
İngiltere'de baskın bir güç hâline gelen Manchester City'nin güçlü cazibesine rağmen Bonucci, Juventus ile arasındaki derin duygusal bağları kolayca koparamadı. Bonucci, kulüple zaten Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıştı ve İtalyan devine karşı derin bir bağ hissediyordu. Şöyle itirafta bulundu: "Benim açımdan bakıldığında, Juventus'tan ayrılma fikri kalbimi acıtıyordu. Bazı günler kendi kendime, ne harika, Premier League ve Guardiola, diyordum ama ertesi gün her zaman Juventus'un hayalini kurduğumu hatırlıyordum."
Aile öncelikleri ve Torino'da kalmak
Juventus'a olan bağlılığının ötesinde, Bonucci zorlu bir kişisel durumla da karşı karşıyaydı. İki yaşındaki oğlu Matteo'ya ciddi bir hastalık teşhisi kondu ve bu durum, onun İtalya'da kalma kararını büyük ölçüde etkiledi.
Şöyle ekledi: "Euro'nun ardından Juve ile konuştum. Matteo'nun hastalığı ve Juve'den ayrılma konusunda kendimi yüzde 100 hazır hissetmemem, özellikle de kulüp bana inanılmaz bir teklif gelse bile satılmayacağımı söylediği için, kalma kararını doğal bir karar haline getirdi. Guardiola ile çalışmak bana teknik ve taktik açıdan daha da büyük bir deneyim kazandırabilirdi."
- Getty Images Sport
Bonucci için sırada ne var?
2024'te profesyonel futbola veda eden Bonucci, şimdi antrenörlük rolüne geçti. Şu anda İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin teknik ekibinin bir parçası. Bonucci, bundan sonraki süreçte ülkesine olan uzun soluklu bağlılığını sürdürerek, Belçika, Türkiye ve Fransa'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kadroya rehberlik etmeye yardımcı olacak.
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