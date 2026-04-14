(C)Getty Images
Çeviri:
"Her zaman iyi olamayız!" - Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, futbolun "aşırı tüketim dönemi"ne ilişkin öfkesini dile getirdi
Yoğun program
26 yaşındaki forvet, giderek daha yoğun hale gelen küresel maç takvimi konusunda endişelerini dile getiren en son tanınmış isim oldu. Dünya Kupası’nın genişlemesi, Avrupa Şampiyonası ve yenilenen Şampiyonlar Ligi formatı nedeniyle, üst düzey oyuncular artık önceki yıllara kıyasla sezon başına on maça kadar daha fazla maçla karşı karşıya kalıyor. Los Blancos’u temsil etmekten büyük gurur duymasına rağmen Mbappé, modern futbolun fiziksel ve zihinsel yükünün üstesinden gelmek için artık yeteneğin tek başına yeterli olmadığını belirtti.
- (C)Getty Images
Mbappé şükranlarını dile getirdi
GQ Espana dergisine verdiği derinlemesine röportajda, Fransız milli futbolcu öncelikle içinde bulunduğu konumun ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.
Mbappe şöyle konuştu: “Benim için bu, Tanrı’nın bir lütfu gibi. Tutkumu yaşama, en iyi maçlarda oynama ve dünyanın en iyi kulübünde olma fırsatına sahip olmak. Sahada olmaktan, her sabah uyanıp beni mutlu eden şeyi yapmaktan her zaman çok minnettarım. Saha içinde olmayı ve futbol açısından dünyanın en iyilerinden biri olan bir ülkede, dünyanın en iyi sahasında duruyormuş gibi hissetmeyi seviyorum.”
Yoğun bir takvimin bedeli
Madrid'in yıldız oyuncusu, yoğun maç takvimi içinde üst düzey performansı sürdürmenin zorluğundan yakındı ve şunları ekledi: “Günümüzde yetenek tek başına yeterli değil. Farkı yaratan şey istikrar. Aşırı tüketim çağında yaşıyoruz. Her zaman iyi olamayız ve insanların beklediği performansı her zaman sergileyemeyiz.”
- Getty Images Sport
Münih'teki Şampiyonlar Ligi maçı
Madrid, bu Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı ilk maçta aldığı 2-1'lik zorlu mağlubiyetin ardından Allianz Arena'ya konuk olacak. Bu sezon 45 gol katkısıyla göz doldurmayı başaran Mbappé, Cuma günü Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yüzünden ciddi bir sakatlık geçirdiği için forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Eğer forma giyebilirse, Fransız oyuncu tek bir Avrupa kampanyasında 10 deplasman golü atan ilk oyuncu olmayı ve Real'in unutulmaz bir geri dönüşe imza atmasına yardımcı olmayı hedefleyecek.