"Her zaman iyi olamayız!" - Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, futbolun "aşırı tüketim dönemi"ne ilişkin öfkesini dile getirdi

GQ Espana dergisine verdiği derinlemesine röportajda, Fransız milli futbolcu öncelikle içinde bulunduğu konumun ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Mbappe şöyle konuştu: “Benim için bu, Tanrı’nın bir lütfu gibi. Tutkumu yaşama, en iyi maçlarda oynama ve dünyanın en iyi kulübünde olma fırsatına sahip olmak. Sahada olmaktan, her sabah uyanıp beni mutlu eden şeyi yapmaktan her zaman çok minnettarım. Saha içinde olmayı ve futbol açısından dünyanın en iyilerinden biri olan bir ülkede, dünyanın en iyi sahasında duruyormuş gibi hissetmeyi seviyorum.”