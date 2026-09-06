Getty Images Sport
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'Her zaman güzel' - Havertz, Arsenal'ın Chelsea galibiyetine tepki verdi ve Odegaard'ın formuyla ilgili iddialı bir yorum yaptı
Arsenal, derbi sevincinde direnç gösterdi
Arsenal, Emirates Stadyumu'nda önemli bir karakter ortaya koydu ve erken bir aksiliğin üstesinden gelerek Chelsea karşısında üç puanı aldı. Erken geriye düştükten sonra Havertz, 25. dakikada attığı beraberlik golüyle Arsenal'i maça geri döndürdü, ardından Mikel Arteta'nın ekibi geri dönüşü tamamladı. Alman forvet, son düdüğün ardından BBC Match of the Day'e konuşurken sonuçtan ve takımın ortaya koyduğu ortak çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Londra'dan bir rakibe karşı sahamızda kazanmak her zaman güzel. Zor bir maçtı ama 90 dakika boyunca o maçı kazanmayı hak ettik."
Bu galibiyet, maçın başında zorlu bir süreçten geçmek zorunda kalan Arsenal için özellikle tatlı oldu. Havertz, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı dört maçta üçüncü golünü atarak sezona yaptığı mükemmel başlangıcı sürdürdü. Derbi atmosferinin erken baskısına rağmen ev sahibi ekip soğukkanlılığını korudu ve ligdeki ilk üç maçından da galibiyetle ayrılarak puan tablosunun zirvesinde Manchester City ile aynı puana ulaştı.
- Getty Images Sport
Havertz eski kulübüne kâbus oldu
Havertz için bu maç, deplasman ekibiyle geçmişi nedeniyle ekstra önem taşıyordu. Alman oyuncu, Chelsea formasıyla 139 maçta 32 gol kaydetmiş, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki ikonik galibiyet golünün yanı sıra UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşamıştı. Fırsatı geldiğinde ise son derece etkiliydi. Maçın gidişatını değiştiren beraberlik golünü atan Havertz, kritik golüyle ilgili şunları söyledi: "Topun savunmacının bacaklarının arasından geçmesine sevindim, bu yüzden onun topu görmesi zordu. Gol atmaktan her zaman mutluyum."
Hücum oyuncusu, önemli yatırımlar yapan Chelsea karşısında takımın gösterdiği direnci de övdü. "Güçlü oyuncuları var. Harika bir kadroları var ama bizim de var. Zor olacağını biliyorduk ve çekişmeli bir maç olacaktı. Erken gol attılar, bu yüzden bizim için kolay değildi ama kendimize inandık ve maçı çevirdik."
Odegaard takım arkadaşından büyük övgü aldı
Havertz attığı golle manşetleri süslese de, kulüp kaptanı Martin Odegaard'ın etkisine dikkat çekmekte gecikmedi. Norveçli orta saha oyuncusu maç boyunca oyuna yön verdi ve sonunda galibiyet golünü attı. Havertz, kaptanın Premier League savunmacıları için korkutucu olacak bir performans seviyesine ulaştığına inanıyor. "Bence o inanılmaz bir oyuncu, bunu son yıllarda gördük. Bu sezon ise bence en iyi seviyesine geri döndü. Bence bu sezon bize çok yardımcı olacak."
Odegaard'ın en üst form seviyesine dönmesi Arsenal için büyük bir güç. Kaptan, geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından müthiş bir geri dönüş yaptı; diz sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 36 maçta forma giyebildi ve tek gol attı. Norveçli oyuncu Chelsea karşısında ağları bularak bu sezonki gol sayısını şimdiden üçe çıkardı ve Arteta'nın takımının merkezindeki yükselişini gözler önüne serdi.
- Getty Images Sport
Odak Avrupa sınavına kayıyor
Arteta'nın ekibi şimdi dikkatini kıta sahnesine çevirecek; burada onları İtalya'da zorlu bir deplasman bekliyor. Arsenal, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşmak için deplasmana gidecek ve yurt içindeki üstünlüğünü Avrupa'ya taşımayı hedefleyecek. Bu karşılaşmanın ardından İngiltere'ye dönecek ve Sunderland deplasmanına çıkacak.
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