Arsenal, Emirates Stadyumu'nda önemli bir karakter ortaya koydu ve erken bir aksiliğin üstesinden gelerek Chelsea karşısında üç puanı aldı. Erken geriye düştükten sonra Havertz, 25. dakikada attığı beraberlik golüyle Arsenal'i maça geri döndürdü, ardından Mikel Arteta'nın ekibi geri dönüşü tamamladı. Alman forvet, son düdüğün ardından BBC Match of the Day'e konuşurken sonuçtan ve takımın ortaya koyduğu ortak çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Londra'dan bir rakibe karşı sahamızda kazanmak her zaman güzel. Zor bir maçtı ama 90 dakika boyunca o maçı kazanmayı hak ettik."

Bu galibiyet, maçın başında zorlu bir süreçten geçmek zorunda kalan Arsenal için özellikle tatlı oldu. Havertz, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı dört maçta üçüncü golünü atarak sezona yaptığı mükemmel başlangıcı sürdürdü. Derbi atmosferinin erken baskısına rağmen ev sahibi ekip soğukkanlılığını korudu ve ligdeki ilk üç maçından da galibiyetle ayrılarak puan tablosunun zirvesinde Manchester City ile aynı puana ulaştı.