Mancini, İtalya'nın Fransa ile oynayacağı yüksek önem taşıyan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde net bir mesaj verdi ve Azzurri'nin asla temkinli bir anlayışla yetinmeyeceğini vurguladı. İtalya, kampanyasına Belçika karşısında sahasında aldığı hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilgiyle başladıktan sonra Türkiye deplasmanında etkileyici bir 4-1'lik galibiyetle güçlü bir reaksiyon verdi ve teknik direktör şimdi Paris'te bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Sky Sport Italia'ya konuşan teknik adam, A Grubu liderlerine karşı oyunu rakibe kabul ettirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Mancini, "Kesinlikle olağanüstü oyuncularla dolu üst düzey bir takıma karşı harika bir maç olacak, ancak biz her zaman iyi bir izlenim bırakmak isteriz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu kadar güçlü takımlarla karşılaştığınızda asla kazanmamak için oynamazsınız, bu yüzden doğal olarak her zaman galibiyeti arayarak oynamalıyız. Ondan sonra ise maçın içinde her şey olabilir" dedi.