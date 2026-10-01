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'Her zaman galibiyet için oynarız!' Roberto Mancini'den Uluslar Ligi'ndeki Fransa kapışması öncesi net mesaj
Mancini beraberliğe razı olmuyor
Mancini, İtalya'nın Fransa ile oynayacağı yüksek önem taşıyan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde net bir mesaj verdi ve Azzurri'nin asla temkinli bir anlayışla yetinmeyeceğini vurguladı. İtalya, kampanyasına Belçika karşısında sahasında aldığı hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilgiyle başladıktan sonra Türkiye deplasmanında etkileyici bir 4-1'lik galibiyetle güçlü bir reaksiyon verdi ve teknik direktör şimdi Paris'te bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.
Sky Sport Italia'ya konuşan teknik adam, A Grubu liderlerine karşı oyunu rakibe kabul ettirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Mancini, "Kesinlikle olağanüstü oyuncularla dolu üst düzey bir takıma karşı harika bir maç olacak, ancak biz her zaman iyi bir izlenim bırakmak isteriz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu kadar güçlü takımlarla karşılaştığınızda asla kazanmamak için oynamazsınız, bu yüzden doğal olarak her zaman galibiyeti arayarak oynamalıyız. Ondan sonra ise maçın içinde her şey olabilir" dedi.
- AFP
Sakatlıklarla sarsılan kadroyu yönetmek
Böylesine devasa bir göreve hazırlanmak Mancini için kolay olmadı; teknik adam, Giacomo Raspadori ve Nicolo Zaniolo'nun sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmasının ardından eksilen bir grupla uğraşmak zorunda kaldı. Ayrıca teknik direktör, Samuele Inacio, Alessandro Romano, Honest Ahanor, Nicolo Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora ve Massimo Pessina'nın da aralarında bulunduğu dokuz oyuncudan oluşan bir grubu Coverciano'da antrenman yapmaları için geride bırakmayı tercih etti.
Bu aksiliklere rağmen teknik adam, kadrosunun derinliği ve görev alan isimlerin büyük sahnede öne çıkma potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor. Özellikle yoğun seyahat ve maç temposunun ardından grubun taktiksel esnekliği sınanacak. Mancini, maçın başlama saati yaklaşırken bazı seçim sıkıntıları yaşadığını kabul etti. Şöyle dedi: 'Birkaç şüphem var, Bursa'nın ardından bazılarının nasıl toparlandığını görmek için yarın sabah değerlendirme yapacağız.'
Forvet ikilemi ve taktiksel değişimler
İtalya kampının etrafındaki en büyük gündem maddelerinden biri, Paris'te hücum hattında kimin görev yapacağı. Hücum seçenekleriyle ilgili sorular yöneltilip özellikle Pio Esposito ya da Moise Kean'dan birinin ileri uçta başlayıp başlamayacağı sorulduğunda Mancini, Gianluca Scamacca'nın ilk 11 için ciddi bir aday olduğunu söyleyerek sürpriz bir isim ortaya attı.
Teknik direktör, taraftarların bu kez daha oturmuş bir kadro beklemesi gerektiğini açıkça ifade etti. Mancini gazetecilere, "Ya da Scamacca? Bursa'da gördüğümüzden daha az değişiklik yapacağız, bu kesin" dedi. Bu yaklaşım, İtalya'nın üst üste aldığı iki 1-0'lık galibiyetin ardından şu anda gruba liderlik eden Fransa ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken istikrar sağlama isteğine işaret ediyor.
- AFP
Türkiye maçı öncesinde
Fransa ile oynadığı maçın ardından İtalya, mevcut milli ara döneminin son karşılaşmasında Türkiye'yi ağırlamak üzere evine dönecek. İtalya, geçen sezon da aynı aşamaya yükseldikten sonra Almanya'ya toplamda 5-4'lük dramatik bir yenilgi yaşayarak elenmesinin ardından, çeyrek finaldeki yerini garantilemeyi hedefliyor.
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