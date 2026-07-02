"Her zaman denerdim" - Kyle Walker, Wayne Rooney'nin Dünya Kupası'ndaki desteğinin ardından İngiltere milli takımından emeklilik kararından geri adım attığını açıkladı

Walker, turnuva süresince İngiltere’nin savunma hattında ciddi bir kadro seçimi sorunu yaşamasına rağmen, uluslararası futboldan emekli olma kararını yineledi. The Sun gazetesine konuşan Walker, Çarşamba günü BBC Sport’ta Rooney’nin yaptığı açıklamalara değindi.

Rooney, Tino Livramento'nun sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından teknik direktör Tuchel'in derhal Walker ile iletişime geçmesi gerektiğini savundu. Reece James'in de sakatlık geçirmesi üzerine İngiltere, Declan Rice ve Ezri Konsa da dahil olmak üzere sağ bek pozisyonunda beş farklı oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldı.

Rooney bu durumu endişe verici olarak nitelendirirken, Walker ise 96 kez milli forma giydikten sonra Mart ayında sona eren milli takım kariyerinin kalıcı olarak bittiği konusunda kararlılığını sürdürüyor.