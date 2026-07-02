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"Her zaman denerdim" - Kyle Walker, Wayne Rooney'nin Dünya Kupası'ndaki desteğinin ardından İngiltere milli takımından emeklilik kararından geri adım attığını açıkladı
İngiltere’nin savunma krizi derinleşiyor
Walker, turnuva süresince İngiltere’nin savunma hattında ciddi bir kadro seçimi sorunu yaşamasına rağmen, uluslararası futboldan emekli olma kararını yineledi. The Sun gazetesine konuşan Walker, Çarşamba günü BBC Sport’ta Rooney’nin yaptığı açıklamalara değindi.
Rooney, Tino Livramento'nun sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından teknik direktör Tuchel'in derhal Walker ile iletişime geçmesi gerektiğini savundu. Reece James'in de sakatlık geçirmesi üzerine İngiltere, Declan Rice ve Ezri Konsa da dahil olmak üzere sağ bek pozisyonunda beş farklı oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldı.
Rooney bu durumu endişe verici olarak nitelendirirken, Walker ise 96 kez milli forma giydikten sonra Mart ayında sona eren milli takım kariyerinin kalıcı olarak bittiği konusunda kararlılığını sürdürüyor.
- (C)Getty Images
Rooney, Tuchel’e Walker’ı çağırması için çağrıda bulunuyor
DR Kongo’yu eleyerek 32’li turda elde edilen galibiyeti değerlendirirken Rooney, Tuchel’in elindeki savunma seçenekleri konusunda derin endişelerini dile getirdi.
Rooney şöyle konuştu: "Bunu daha önce de gördük. Oyuncuların emeklilikten geri dönmesi daha önce de yaşandı. Bence Livramento sakatlandığı anda [Tuchel] hemen Kyle Walker’ı aramalıydı. Kyle hâlâ yeterince iyi ve bu İngiltere milli takımında oynayabilecek kapasitede. Ben olsam onu arayıp şöyle derdim: ‘Dinle, sana ihtiyacımız var. Geri dönüp bize yardım edebilir misin?’ Bu durum [sağ bek pozisyonunda] bize gerçekten pahalıya mal olabilir. Bu konuda endişeliyim."
Walker nihai kararını açıklıyor
Eski takım arkadaşına yanıt veren Walker, tereddüt etmeden tutumunu netleştirdi. Şöyle konuştu: “Ülkem için her zaman elimden geleni yapmaya çalışırdım. Ama benim zamanım doldu; emekli olmamın bir nedeni var. Artık yeni neslin ön plana çıkma zamanının geldiğini düşündüm ve Trent Alexander-Arnold ile Reece James gibi isimlere yol açmak için kenara çekildim. Ve şimdi birçok sağ bek oyuncusunun sakatlanması tam da ‘Merkür’ kanununa uygun bir durum. Hayatımda hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Kararımı verdim ve arkasında duruyorum. Reece James ve Tino’nun ikisinin de sakatlanacağını öngörebilir miydim? Belki de onların yaşadığı sorunlar yüzünden kendime biraz şans tanıyabilirdim, ama aynı zamanda Trent’te de göz ardı edilmiş çok iyi bir sağ bek oyuncusu olduğunu düşünüyorum."
- AFP
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, sağ bek pozisyonundaki ciddi kriz ve geçici çözümlere başvurmak zorunda kalma durumu nedeniyle, Meksiko’da Meksika ile oynayacağı zorlu son 16 turu maçına hazırlanmak zorunda.
Tuchel, takımın turnuvadaki umutlarını canlı tutmak için bir an önce istikrarlı bir savunma düzeni bulmak zorunda. Bu arada Walker, yeni lig sezonu başladığında Championship takımlarından Burnley'deki kulüp kariyerine tüm dikkatini vererek, milli takımını uzaktan izlemeye devam edecek.