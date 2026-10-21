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“Her zaman böyle olmayacak!” Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi’ndeki müthiş performansının ardından Liverpool’un genç yıldızı Rio Ngumoha’yı uyardı
Genç oyuncunun geri dönüşe öncülük etmesiyle Anfield coştu
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını salı günü Villarreal karşısında aldığı nefes kesen 4-3'lük galibiyetle sürdürdü. Sahasında önce iki farklı geriye düşen Liverpool, etkileyici bir geri dönüşe imza atarak Avrupa'daki üç maçından da galip ayrıldı.
Bu geri dönüşün merkezinde 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ngumoha vardı. Büyük bir özgüvenle oynayan genç futbolcu, yaptığı iki kritik asistle konuk İspanyol ekibinin üstünlüğünü ortadan kaldırıp maçın gidişatını tamamen Liverpool'un lehine çevirdi.
Göz kamaştıran performansının ardından Ngumoha ayakta alkışlandı; Anfield tribünleri de adını yüksek sesle haykırdı. İlk 11'deki yerinin hakkını veren Ngumoha, son 16 dakika için yerini yazın 123 milyon sterline transfer edilen Bradley Barcola'ya bıraktı.
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Iraola, yaklaşan gerçeklerle yüzleşmeye rağmen tutumu övdü
Genç oyuncunun performansı büyük heyecan yaratsa da Iraola, oyuncunun gelişimine ilişkin temkinli bir değerlendirme yaptı. Liverpool'un teknik direktörü, forvetin çalışma azmini överken önünde zorlu dönemler de olacağını kabul etti.
Iraola, maçın ardından gazetecilere, "Tutumundan memnunum çünkü geliştirmesi gerektiğini düşündüğümüz yönleri üzerinde çalışmaya istekli. Oyununa yeni özellikler katmak istiyor," dedi. "Rio'nun iyi yanı bu. Henüz 18 yaşında ve gelişimini tamamlamış bir oyuncu değil. Oyununa yeni özellikler katabilir. Neyse ki bu bizim için de iyi bir şey. Umarım aynı şekilde devam eder."
Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman böyle olmayacak. Bu süreçte iniş çıkışlar yaşayacak ama tutumu açısından onu çok iyi bir noktada gördüğüm için mutluyum."
Hızlı yükselişin ardında çok yönlülük ve korkusuzluk var
Ngumoha, teknik direktörünün sisteminin gerektirdiği şekilde iki kanat arasında geçiş yaparak etkileyici bir taktiksel esneklik gösterdi. Bu uyum yeteneği, en üst düzeyde gelişimini sürdürürken büyük önem taşıyor.
Bu taktiksel değişiklikleri açan Iraola şunları ekledi: “Sık sık kanat değiştirdi ve son dönemde sağda çok oynadı. Artık kendini çok rahat hissediyor. Sol [ayağıyla] çektiği şutları da oyununa ekliyor. Henüz bu şutlarla gol atamadı ama buna yaklaşıyor. Bu küçük şeyleri oyununa katabilirse daha da iyi bir konuma gelecek.”
Oyuncunun kendisi de özgüvenle dolu ve Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki baskıyı benimsiyor. Anfield'daki coşkulu taraftar desteğine ilişkin Ngumoha şunları söyledi: “Her zaman söylediğim gibi, dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz. Adımın tezahüratlarla söylenmesini duymak bir rüya.
“Topu ne zaman alsam ve bire bir ya da bazen ikiye bir pozisyona girme fırsatı bulsam, elbette bunu denerim. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Ne kadar çok fırsat yakalarsak rakip de o kadar endişeleniyor. Ben de denemeye devam edip acımasız davranıyorum.”
- AFP
Hücum hattındaki yerler için kıyasıya rekabet
Ngumoha şu anda önüne çıkan fırsatları değerlendiriyor ancak ilk 11'de düzenli olarak yer almak onun için kolay olmayacak. Genç oyuncu, Liverpool'un geniş hücum hattında forma süresi için yoğun bir rekabetle karşı karşıya.
Barcola, Victor Munoz ve Cody Gakpo'nun kanat pozisyonları için yarışması, Iraola'ya çok sayıda üst düzey seçenek sunuyor. Ngumoha, yıldız takım arkadaşlarının rekabetine karşı yerini korumak istiyorsa tavizsiz oyununu sürdürmeli ve oyununun ince ayrıntılarını geliştirmeye devam etmeli.
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