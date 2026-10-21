Ngumoha, teknik direktörünün sisteminin gerektirdiği şekilde iki kanat arasında geçiş yaparak etkileyici bir taktiksel esneklik gösterdi. Bu uyum yeteneği, en üst düzeyde gelişimini sürdürürken büyük önem taşıyor.

Bu taktiksel değişiklikleri açan Iraola şunları ekledi: “Sık sık kanat değiştirdi ve son dönemde sağda çok oynadı. Artık kendini çok rahat hissediyor. Sol [ayağıyla] çektiği şutları da oyununa ekliyor. Henüz bu şutlarla gol atamadı ama buna yaklaşıyor. Bu küçük şeyleri oyununa katabilirse daha da iyi bir konuma gelecek.”

Oyuncunun kendisi de özgüvenle dolu ve Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki baskıyı benimsiyor. Anfield'daki coşkulu taraftar desteğine ilişkin Ngumoha şunları söyledi: “Her zaman söylediğim gibi, dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz. Adımın tezahüratlarla söylenmesini duymak bir rüya.

“Topu ne zaman alsam ve bire bir ya da bazen ikiye bir pozisyona girme fırsatı bulsam, elbette bunu denerim. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Ne kadar çok fırsat yakalarsak rakip de o kadar endişeleniyor. Ben de denemeye devam edip acımasız davranıyorum.”



