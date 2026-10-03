Flash Press Agency
Çeviri:
'Her zaman bir zevk!' - Gianluigi Donnarumma ve Alessandro Bastoni, kahramanca performanslarıyla Paris'i susturdu
Bastoni ve Donnarumma, dirençli Paris geri dönüşünde öne çıktı
İtalya, Stade de France'ta Fransa ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçta Michael Olise'nin açılış golünün ardından geri dönerek zorlu geçen karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Alessandro Bastoni ve kaleci Gianluigi Donnarumma'nın önderlik ettiği etkileyici savunma performansı, Roberto Mancini'nin ekibinin Paris'ten değerli bir puanla dönmesini sağladı.
Michael Olise, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra attığı şık golle ev sahibi ekibi öne geçirdi.
Bastoni, 68. dakikada merkezden ileri çıkarak başlattığı atakta soğukkanlı bir vuruşla fileleri buldu ve İtalya'ya beraberliği getirdi.
- LaPresse
Donnarumma, özel dönüşünü ve kritik Rabiot kurtarışını değerlendirdi
Donnarumma, Fransa topa sahip olmada üstünlük kurmasına rağmen İtalya'yı maçın içinde tutmak için kritik kurtarışlar yaptı. Maçın ardından konuşan Paris Saint-Germain kalecisi, Adrien Rabiot'nun şutunda yaptığı kurtarışın gece boyunca yaşadığı en zorlu an olduğunu söyledi.
Kaleci, Fransa'nın başkentine dönüp tanıdık yüzlerin önünde forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
"Paris'e dönmek her zaman bir zevk," dedi Donnarumma TF1'e. "Benim için özel bir maçtı. Bu kadar çok eski dostu görmek harikaydı. Çok büyük bir performans ortaya koyduk. Bence Adrien Rabiot'nun şutundaki kurtarış en zorlusuydu ama takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum."
Savunmadaki direnç, deplasmandaki etkileyici Uluslar Ligi serisini uzattı
İtalya'nın inatçı savunma hattı, yoğun baskı dönemlerinde Fransa'yı düşük kaliteli pozisyonlarla sınırladı ve Fransa'nın 1,15'ine karşılık 1,56 ile daha yüksek bir beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Dayot Upamecano, ikinci sarı kartının ardından ev sahibi ekipte maçın son bölümünde kırmızı kart gördü, ancak İtalya geç gelen galibiyet golünü bulamadı.
Bu sonuçla birlikte İtalya, UEFA Uluslar Ligi grup maçlarındaki son 12 deplasman karşılaşmasının yalnızca birini kaybetti.
Donnarumma ve Bastoni, Fransa'nın aralıksız hücumlarına direnen yapısal düzenin temelini oluşturdu.
- AFP
İtalya, sıradaki milli sınav öncesi ivme kazanıyor
Mancini'nin ekibi, üst düzey rakiplere karşı yapısal disiplin sergiledikten sonra Paris'ten yenilenmiş bir güvenle ayrılıyor. İtalya, kadroya yeni oyuncular entegre etmeyi sürdürürken yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına odaklanıyor.
Fransa, pazartesi günü Paris'teki bir sonraki maç günü sınavına hazırlanıyor.
İtalya, sonraki uluslararası karşılaşmalarda deplasmandaki yenilmezlik serisini uzatmayı hedefliyor.
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