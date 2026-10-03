'Her zaman bir zevk!' - Gianluigi Donnarumma ve Alessandro Bastoni, kahramanca performanslarıyla Paris'i susturdu

Donnarumma, Fransa topa sahip olmada üstünlük kurmasına rağmen İtalya'yı maçın içinde tutmak için kritik kurtarışlar yaptı. Maçın ardından konuşan Paris Saint-Germain kalecisi, Adrien Rabiot'nun şutunda yaptığı kurtarışın gece boyunca yaşadığı en zorlu an olduğunu söyledi.

Kaleci, Fransa'nın başkentine dönüp tanıdık yüzlerin önünde forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Paris'e dönmek her zaman bir zevk," dedi Donnarumma TF1'e. "Benim için özel bir maçtı. Bu kadar çok eski dostu görmek harikaydı. Çok büyük bir performans ortaya koyduk. Bence Adrien Rabiot'nun şutundaki kurtarış en zorlusuydu ama takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum."