Haaland, 2022 yazında babası Alf Inge'nin izinden giderek Manchester City'ye katıldı. O dönemde dünya futbolunun en gözde isimlerinden biriydi ve Pep Guardiola, en çok istenen imzalardan biri için yarışı kazandı.

£51 milyonluk ($69 milyon) bonservis bedeline anında karşılık verildi ve dokuz haneli anlaşmalar döneminde bu ücret adeta büyük bir fırsat gibi görünmeye başladı. Haaland, ilk sezonunda attığı 52 golle Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nden oluşan üçleme zaferinin keyfini yaşadı.

O günden bu yana güçlü santrforun etrafında rekorlar birbiri ardına kırıldı; İngiltere'nin en üst liginde 100 gole tarihe geçen bir hızla ulaşıldı ve uzun vadeli kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Ancak söz konusu anlaşmanın yerine getirileceğine dair hiçbir garanti yok.