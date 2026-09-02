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‘Her zaman bir ihtimal var’ - Erling Haaland için ‘Barcelona ya da Real Madrid devreye girdiğinde’ ne olur? Eski Manchester City yıldızından transfer tahmini
Haaland, rekorları altüst eden bir Üçleme şampiyonu
Haaland, 2022 yazında babası Alf Inge'nin izinden giderek Manchester City'ye katıldı. O dönemde dünya futbolunun en gözde isimlerinden biriydi ve Pep Guardiola, en çok istenen imzalardan biri için yarışı kazandı.
£51 milyonluk ($69 milyon) bonservis bedeline anında karşılık verildi ve dokuz haneli anlaşmalar döneminde bu ücret adeta büyük bir fırsat gibi görünmeye başladı. Haaland, ilk sezonunda attığı 52 golle Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nden oluşan üçleme zaferinin keyfini yaşadı.
O günden bu yana güçlü santrforun etrafında rekorlar birbiri ardına kırıldı; İngiltere'nin en üst liginde 100 gole tarihe geçen bir hızla ulaşıldı ve uzun vadeli kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Ancak söz konusu anlaşmanın yerine getirileceğine dair hiçbir garanti yok.
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Haaland, 2027'de bir transfere ikna olabilir mi?
İspanya’dan ilgi olduğuna dair söylentiler dinmek bilmiyor ve Haaland, Manchester’daki beşinci sezonunu tamamladıktan sonra gelecek yaz 27 yaşına girecek. O noktada, kendini yeni bir meydan okumaya açabilir mi; Camp Nou ve Santiago Bernabeu’daki kapılar da ona ardına kadar açılmaya hazırken?
Bu soru, BetiniaBetinia iş birliğiyle konuşan eski City orta saha oyuncusu Hamann’a yöneltildiğinde, GOAL’a şu ifadeleri kullandı: “Yani, her şeyi kazandı, değil mi? Şampiyonlar Ligi’ni kazandı, Premier League’i kazandı ve ne kadar daha zamanı var emin değilim, çok uzun bir sözleşme imzaladı, değil mi?
“Açıkçası ayrılıp ayrılmayacağı ya da ayrılıp ayrılamayacağı sadece ona bağlı değil ama bence her şeyi kazandığınızda ve kulüpte belli bir süre geçirdiğinizde bu çok doğal. Hatta İngiltere’de doğdu, değil mi, çünkü babası Premier League’de oynadı.
“Bence Barcelona ya da Madrid kendisini istediğinde onun ‘evet’ diyeceği bir zaman olabilir, bence her zaman bir ihtimal vardır ama City, sahip olduğu sözleşme nedeniyle ‘hayır’ derse iş zorlaşabilir çünkü o da ucuz olmayacaktır.”
Man City'de kimin lider hâline gelmesi gerekiyor?
Şimdilik Haaland, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca yönetiminde büyük kupalar için yarışan City'ye yardımcı olmaya odaklanmış durumda. Bernardo Silva ve Rodri'nin, Kevin De Bruyne ile Ilkay Gundogan'ın ardından Etihad'dan ayrılması sonrası daha fazla liderlik sorumluluğu üstleniyor.
Bunca deneyim ayrıldıktan sonra başka kimlerin öne çıkması gerektiği sorulduğunda Hamann şunları ekledi: “Soyunma odasında çok güçlü ve büyük karakterler ayrıldığında bu her zaman bir fırsattır, başkalarının öne çıkması için bir fırsattır ve tabii ki birilerinin sorumluluğu üstlenmesi gerekir, çünkü onlar çok büyük başarılar elde etti.
“Hâlâ takımın lideri olan Ruben Dias var. [Gianluigi] Donnarumma gibi her şeyi görmüş bir kalecileri var; hâlâ çok genç ama uzun süredir bu seviyede ve bence bunlar o isimler.
“Çünkü Elliot Anderson ve [Ayyoub] Bouaddi ile orta sahada çok yetenekli iki oyuncuları var ama onların yönlendirilmesi gerekiyor. Bouaddii yeni bir lige geliyor, bu yüzden uyum sağlaması birkaç hafta alabilir. İki oyuncuyu da çok beğeniyorum, bunu söylemeliyim, ve bunun çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum; bildiğimiz gibi orta saha makine dairesidir, maçları burada kazanır ve kaybedersiniz, bu yüzden bence Dias'a ihtiyaçları var, Donnarumma'ya ihtiyaçları var.
“Tabii ki kaleci olarak o kadar fazla etkiniz olmuyor ve bence Haaland muhtemelen farklı bir rol üstlenmek zorunda, çünkü son birkaç yılda orada onun muhtemelen tüm bu sorumluluğu taşımasına gerek bırakmayan oyuncular vardı. Soyunma odasında yaşananlar artık bunu değiştirecek.”
- Getty/GOAL
Fernandez, Coventry maçı öncesinde kafileye katıldı
City ayrıca transferin son gününde kadrosuna Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez'i kattı. Güney Amerikalı orta saha oyuncusu, Chelsea'den Maviler'e 125 milyon £ (169 milyon $) karşılığında katılırken Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncularından biri oldu.
O da mücadeleci bir karakter ve Stamford Bridge'deki dönemi boyunca zaman zaman kaptanlık pazubandını taktı, orta sahada itici güç olacak. 2026-27 sezonuna üst üste iki galibiyetle başlayarak Premier League'de zirvede yer alan City, cumartesi günü Frank Lampard'ın Coventry takımını konuk ettiğinde yeniden sahaya çıkacak.
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