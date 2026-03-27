Getty/GOAL
Çeviri:
"Her zaman bir endişe var" - Eski Coventry forveti, Frank Lampard'ın Chelsea'ye dönüşünün gerçekleşebileceğini ve Blues'un teknik direktörlüğüne üçüncü kez getirilmesinin ihtimal dışı olmadığını kabul etti
Lampard, Coventry'de teknik direktörlük itibarını yeniden kazandı
Chelsea formasıyla 648 maça çıkan ve 211 gol atarak Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları kazanan Lampard için, Batı Londra’ya olan duygusal bağı, onu bir noktada bu yola geri döndürecekti.
Derby'de kendini kanıtladıktan sonra, Chelsea 2019 yazında onu çağırdı. Bu görev süresi, tutarlı sonuçlar ve performanslar elde etmenin zor olduğu ortaya çıkınca, Ocak 2021'e kadar sürdü. Nisan 2023'te Lampard'a şok bir SOS çağrısı gönderildi.
Stamford Bridge'de geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Lampard, zorlu 11 maçlık görev süresinde sekiz mağlubiyet ve sadece bir galibiyet elde etti. Lampard, Kasım 2024'te Coventry ile Championship'e geri dönene kadar teknik direktörlük koltuğundan uzak kaldı.
Orada harika bir iş çıkardı ve Sky Blues'u, İngiliz birinci liginden 25 yıllık sürgünü sona erdirme hedefiyle ikinci lig tablosunun zirvesine taşıdı. Ancak, mevcut Blues teknik direktörü Liam Rosenior'un geleceği sorgulanırken, Lampard'ın Chelsea'de bir başka dönem geçirme ihtimali gündeme geldiği için, bu takımı elitler arasında yönetecek mi, henüz belli değil.
- Getty/GOAL
Lampard, teknik direktör olarak üçüncü kez Chelsea'ye dönebilir mi?
Lampard’ın ayrılma ihtimalinden endişe duyulup duyulmadığı sorulduğunda, Morrison – Dünya Kupası bahis tekliflerinin adresi olan Freebets.com aracılığıyla konuşarak – GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Frank Lampard’ın Chelsea’ye gidebileceğine dair her zaman bir endişe vardır. Bence Frank Lampard harika bir teknik direktör. Dürüst olmak gerekirse, Coventry'de yaptığı iş olağanüstüydü. Ve tabii ki herkes Frank'in oyuncu kariyeri boyunca Chelsea'de bir efsane olduğunu biliyor, ama Coventry'ye gidip takımı bu sezon bulunduğu noktaya, yani Premier Lig'e dönüşün eşiğine getirmekle çok iyi bir iş çıkardı.
“Her zaman büyük konuşmalar olacak ve Frank Lampard’ı teknik direktörleri olarak görmek isteyen birçok kulüp olacak. Yaz aylarında [Crystal] Palace bile muhtemelen Frank Lampard’a bakıyor olacak. Şu anda değeri gerçekten çok yüksek olacak. Ona tüm övgülerimi sunuyorum - Coventry’ye gittiğinden beri olağanüstü bir iş çıkardı.”
Coventry, Lampard'ın ilgi çekeceğini biliyor
Lampard’ın “değeri” şu anda yüksek olsa da, Sky Blues 2026’da şampiyonluğun tadını çıkarmaya hazırlanırken, 47 yaşındaki teknik adam futbolda görüşlerin ne kadar çabuk değişebileceğini bilecek kadar uzun süredir bu işin içinde. Coventry gelecek sezon Premier Lig’e kötü bir başlangıç yaparsa, yedek kulübesindeki adama daha rahatsız edici sorular yöneltilecektir.
Bunu akılda tutarak, Morrison, en iyisini umarak beklemek yerine, fırsatlar ortaya çıktığında bunları değerlendirmek gerektiği konusunda ısrarla sorulduğunda şunları ekledi: “Fırsatları değerlendirmek zorundasınız. Bu yüzden, Chelsea gibi bir kulüp tekrar kapısını çalarsa, şu anda Coventry’ye sadık olsa da, bunu reddetmesi zor olacaktır.
“Coventry de muhtemelen bunun farkındadır, ancak futbolun doğası budur, çünkü bu tür fırsatlar her zaman tekrar gelmez. Ancak şu anda bunlar sadece söylentiler, değil mi? Bence o, Coventry'yi Premier Lig'e yükseltmeye ve tekrar Premier Lig menajeri olmaya tamamen odaklanmış durumda.”
- Getty
Yükselme şansı giderek yaklaşırken transfer planları hazırlanıyor
Sky Blues bu adımı atacaksa ve Lampard hâlâ takımın başında olacaksa, yaz transfer döneminde büyük bir yatırım yapılması gerekecek; zira Sunderland ve Leeds gibi takımlar 2025-26 sezonunda akıllı transferlerle neler başarılabileceğini göstermiş olacak.
2008 ile 2010 yılları arasında Coventry'de iki sezon geçiren Morrison, sözlerine şöyle devam etti: “Başkan para harcamak zorunda. Para harcamazsa, uzun bir sezon ve mutsuz bir teknik direktör olacak. Gidip yatırım yapmalısınız. Sizi bu noktaya getiren oyuncular ne kadar harika bir iş çıkarmış olursa olsun, Premier Lig'de rekabet edebilmek için geniş bir kadroya ihtiyacınız var. Championship'ten Premier Lig'e geçiş çok büyük bir adım.
“Sunderland'ın nasıl para harcadığını, Leeds'in nasıl para harcadığını gördünüz. Her iki takım da bu sezonu atlatacak gibi görünüyor - tabii, Sunderland kesinlikle atlattı. Leeds hala mücadele içinde ama yine de iyi olacaklarını düşünüyorum. Ve bu büyük kulüplerle rekabet etmek için para harcamak zorundasınız. Sunderland olağanüstü transferler yaptı ve şimdi ligin üst yarısındalar. Olağanüstü bir sezon oldu. Yani evet, Coventry yükselirse, biraz para harcamak zorunda kalacaklarını biliyorlar bence.”
Coventry'nin bu sezon oynayacağı yedi maç kaldı. Bunlardan ilki, 3 Nisan'da Derby'nin Doğu'dan Batı Midlands'a yapacağı kısa bir yolculukla gerçekleşecek. Lampard'ın takımı zirvede 9 puan farkla lider durumda ve üçüncü sıradaki Ipswich'ten 11 puan önde. Bu da, otomatik yükselmeyi garantilemek için sadece birkaç olumlu sonuca ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor.