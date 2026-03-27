"Her zaman bir endişe var" - Eski Coventry forveti, Frank Lampard'ın Chelsea'ye dönüşünün gerçekleşebileceğini ve Blues'un teknik direktörlüğüne üçüncü kez getirilmesinin ihtimal dışı olmadığını kabul etti

Chelsea formasıyla 648 maça çıkan ve 211 gol atarak Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları kazanan Lampard için, Batı Londra’ya olan duygusal bağı, onu bir noktada bu yola geri döndürecekti.

Derby'de kendini kanıtladıktan sonra, Chelsea 2019 yazında onu çağırdı. Bu görev süresi, tutarlı sonuçlar ve performanslar elde etmenin zor olduğu ortaya çıkınca, Ocak 2021'e kadar sürdü. Nisan 2023'te Lampard'a şok bir SOS çağrısı gönderildi.

Stamford Bridge'de geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Lampard, zorlu 11 maçlık görev süresinde sekiz mağlubiyet ve sadece bir galibiyet elde etti. Lampard, Kasım 2024'te Coventry ile Championship'e geri dönene kadar teknik direktörlük koltuğundan uzak kaldı.

Orada harika bir iş çıkardı ve Sky Blues'u, İngiliz birinci liginden 25 yıllık sürgünü sona erdirme hedefiyle ikinci lig tablosunun zirvesine taşıdı. Ancak, mevcut Blues teknik direktörü Liam Rosenior'un geleceği sorgulanırken, Lampard'ın Chelsea'de bir başka dönem geçirme ihtimali gündeme geldiği için, bu takımı elitler arasında yönetecek mi, henüz belli değil.