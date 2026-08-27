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'Her yıl birkaç tane olacak' - Palmeiras yöneticisi, Allan'ın 40 milyon euroluk Manchester City transferinin ardından akademiyi övdü
Orta saha oyuncusu Etihad’a transferini tamamladı
Palmeiras, transfer dönemi kapanmadan önce Allan'ı toplamda 40 milyon avro (£34 milyon/$47 milyon) değerindeki bir paketle City'ye satma konusunda anlaşmaya vardı. Çarşamba günü Santos'a karşı oynanan Copa do Brasil maçının başlama vuruşundan önce 22 yaşındaki oyuncuya, Nubank Parque'de sahada anı plaketi takdim edildi. Kulüp başkanı Leila Pereira ile akademi koordinatörü Sampaio, ödülü ev sahibi takım taraftarlarının sıcak alkışları eşliğinde verdi.
- Getty Images Sport
Kolektif çaba başarıyı besliyor
Sampaio, altyapıdan çıkan bir başka yeteneğin Avrupa devine transfer olmasının, scouting departmanı, yönetim kurulu ve A takım teknik ekibi arasındaki kusursuz iş birliğinden kaynaklandığını vurguladı.
Oyun kurucunun ayrılığına değinen Sampaio, ESPN Brazil'e şöyle konuştu: "Bu, Palmeiras'ta kolektif bir çalışma. Biz oyuncuyu geliştiriyoruz, biz oyuncuyu izliyoruz ama onu gerçekten vitrine çıkaran A takım yapılanması oluyor; bunda en büyük pay [teknik direktör] Abel [Ferreira] ve ekibinin. Görüşmelerin kredisi ise yönetime ait. Elbette takım için bir kayıp ama hem oyuncu hem de kulüp için kaçırmamamız gereken bir fırsattı, bu yüzden karşılıklı bir mutluluk söz konusu."
Akademi gelecek vadeden oyuncular üretmeye devam ediyor
Palmeiras, son sezonlarda altyapı kademelerine yapılan sürekli yatırımların etkisiyle Güney Amerika'nın önde gelen yetenek üretim merkezlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Kulübün yetişmekte olan oyuncu havuzuna ilişkin konuşan altyapı şefi, şunları ekledi: "Palmeiras'ın en az 10 yıllık altyapı yeteneği var. Jenerasyon yeteneklerinden bahsetmek kolay ama Allan iyi gelişti ve şimdi 22 yaşında ayrılıyor.
"Akademi bir okuldur ve ne kadar sağlam temel sağlarsak o kadar iyi olur. O hazır ve çok başarılı olacağına inanıyoruz. Her yıl birkaç tane olacak. Palmeiras taraftarları kulüp tarihinin en iyi dönemine tanıklık ediyor ve kendilerine güvenmek için her türlü nedene sahip."
- Getty Images Sport
Verdao ayrılığın ardından uyum sağlıyor
Ferreira, yoğun bir lig ve kupa fikstürü öncesinde Allan olmadan hücum seçeneklerini artık yeniden şekillendirmek zorunda. Oyuncu, transfer dönemi kapanmadan önce sağlık kontrolünden geçmek ve Enzo Maresca'nın kadrosuna transferini tamamlamak için İngiltere'ye uçacak. Palmeiras'ın Copa do Brasil son 16 turunda Santos karşısında ilk maçta aldığı ikna edici 3-0'lık galibiyet, takımın yurt içindeki ivmesini sürdürmesi için ideal zemini sağlıyor.
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