Palmeiras, son sezonlarda altyapı kademelerine yapılan sürekli yatırımların etkisiyle Güney Amerika'nın önde gelen yetenek üretim merkezlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Kulübün yetişmekte olan oyuncu havuzuna ilişkin konuşan altyapı şefi, şunları ekledi: "Palmeiras'ın en az 10 yıllık altyapı yeteneği var. Jenerasyon yeteneklerinden bahsetmek kolay ama Allan iyi gelişti ve şimdi 22 yaşında ayrılıyor.

"Akademi bir okuldur ve ne kadar sağlam temel sağlarsak o kadar iyi olur. O hazır ve çok başarılı olacağına inanıyoruz. Her yıl birkaç tane olacak. Palmeiras taraftarları kulüp tarihinin en iyi dönemine tanıklık ediyor ve kendilerine güvenmek için her türlü nedene sahip."