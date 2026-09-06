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'Her yıl 13 Mayıs'ta QPR'ye attığım golü yeniden yaşıyorum' - Sergio Aguero, Manchester City'deki ikonik anını anlattı
Aguero, son günün dramatik anlarını hatırlıyor
Sergio Aguero, 2012'de attığı ünlü golden önce ligi kaybetme ihtimalinin yarattığı büyük paniğin aklından geçtiğini itiraf etti. FourFourTwo'ya konuşan Aguero, Manchester City'nin son maça QPR karşısında alınacak galibiyetin kupayı getireceğini bilerek çıktığını hatırlattı.
Ancak takım kendisini beklenmedik şekilde geride buldu. "Manchester United'ı yendikten sonra, sezonun son maçına evimizde QPR'ı yenersek ligi kazanacağımızı bilerek çıktık. Ancak ikinci yarıda 2-1 geriye düştük. O anda hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ligi kaybedeceğimizi düşünüyorsunuz. Ama sonuçta sonuna kadar denemeye devam ettik."
- Getty Images Sport
Mario Balotelli ile önceden planlanmış bir hamle
Edin Dzeko 92. dakikada gol atıp maça dengeyi getirdiğinde, Aguero bir gol daha atabileceğine inanıyordu. Forvet, Mario Balotelli ile sonrasında yaptığı verkaçın anlık gelişmediğini, aksine önceden planlanmış bir taktik olduğunu açıkladı.
"Nigel de Jong'dan pas almak için geriye gelmeye karar verdim, ardından Mario Balotelli ile bir verkaç yapmayı denedim. Bu zaten aklımdaydı, gol atıp atamayacağımı görmek için bunu planlamıştım. Öncesinde Mario'ya da onu arayacağımı, topu ona vereceğimi, onun da bana verkaç yapıp asist yapacağını söylemiştim. Neyse ki onunla yaptığım plan işe yaradı, ortaya mükemmel oyun çıktı."
QPR golünün kalıcı etkisi
Aradan on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, bu golün duygusal ağırlığı Aguero için yalnızca arttı. Beş yıl önce futbolu bırakan Aguero, o günün Manchester City ve taraftarları için taşıdığı muazzam önemi artık tamamen kavrıyor.
“Taraftarların hâlâ beni takip etmesi, oynadığım dönemde olduğu gibi hâlâ beni sevmesi gerçekten çok güzel. Bence o 10 yıl boyunca gösterdiğim performanstan, kazandığımız tüm şampiyonluklardan ve elbette kulüp tarihindeki önemli yeri olan QPR golünden memnunlardı. Artık futbol oynamadığım için, yıllar geçtikçe her 13 Mayıs’ta, QPR’ye attığım o golün gününde, o anı yeniden yaşıyorum. Harika anılar... Benim için her zaman böyle olacak.”
- Getty Images Sport
Aguero ve Manchester City için sırada ne var?
Aguero emekliliğinin keyfini çıkarmayı sürdürürken, Manchester City yeni yönetim altında lig şampiyonluğunu yeniden kazanmayı hedefliyor. Enzo Maresca, eşi benzeri görülmemiş başarılarla geçen 10 yılın ardından görevden ayrılan Pep Guardiola'nın yerine geçerek mevcut sezona takımın başında başladı.
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