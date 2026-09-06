Edin Dzeko 92. dakikada gol atıp maça dengeyi getirdiğinde, Aguero bir gol daha atabileceğine inanıyordu. Forvet, Mario Balotelli ile sonrasında yaptığı verkaçın anlık gelişmediğini, aksine önceden planlanmış bir taktik olduğunu açıkladı.

"Nigel de Jong'dan pas almak için geriye gelmeye karar verdim, ardından Mario Balotelli ile bir verkaç yapmayı denedim. Bu zaten aklımdaydı, gol atıp atamayacağımı görmek için bunu planlamıştım. Öncesinde Mario'ya da onu arayacağımı, topu ona vereceğimi, onun da bana verkaç yapıp asist yapacağını söylemiştim. Neyse ki onunla yaptığım plan işe yaradı, ortaya mükemmel oyun çıktı."