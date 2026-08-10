Üzerine şimdiden büyük bir baskı yükleniyor; çünkü o, yetişmekte olan bir başka altyapıdan çıkmış süperstar adayı olarak lanse ediliyor. Ancak gelecek vadeden bir kariyerde bir sonraki önemli adımı atma konusunda hiçbir garanti yok.

Sharpe da bunu kabul ediyor. Premier League şampiyonluğu yaşamış eski United kanat oyuncusu, NetBet iş birliğiyle konuşurken, Gabriel ve ‘Kid Messi’ etiketinin ona pek de iyilik yapıp yapmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Sanırım bu, yaşına rağmen bu kadar çok farklı seviyede bu kadar iyi olduğunda işin doğal bir parçası. Sanırım 18 yaş altı, 19 yaş altı için oynadı; hatta United'da 14, 15 yaşındayken 21 yaş altı için bile oynamış olabilir. Bu da onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.

“Ama genel olarak bir oyuncu olarak, basının bir kısmını görmezden gelebiliyorsanız ki bunu yapmak bugünlerde bizim oynadığımız döneme göre daha da zor, bence üzerinizdeki ana baskı, kendi kendinize kurduğunuz baskıdır. Bence çoğu oyuncu size, onlara kendilerinden daha fazla baskı yapan hiç kimsenin olmadığını söyler; sahaya çıkıp olabileceğiniz en iyi oyuncu olmak, bunu da her hafta, her antrenmanda, her maçta yapmak istemek asıl baskıdır.

“Bu yüzden bence arkasında iyi bir ekip var; Michael Carrick ve onun arkasındaki çocuklar da öyle. Önüne çıkacak durumlarda ona yardımcı olacak gerçekten çok iyi tecrübeli profesyonelleri olduğunu düşünüyorum.

“Mesele sadece onu doğru yönetmek ve zamanlamayı doğru ayarlamak. Çocuğun özgüvenini yok etmek istemezsiniz, her yerden darbe alıp erken yaşta sakatlanmasını istemezsiniz. Burada önemli olan, süresini doğru yönetmek.

“Bence bu sezon bazı anlarda onu bir maçta belki 10 dakika oyuna girerken görebiliriz ama olmazsa da, yani o daha sadece 15 yaşında; belki de hayır, belki gelecek sezon.”