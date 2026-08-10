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'Her yerde tekmelendi' - Eski Manchester United yıldızı, 'Kid Messi'nin 2026-27'de A takımda ilk maçına çıkamayabileceğini kabul ederken Man Utd'ye JJ Gabriel'in yönetimi konusunda tavsiyede bulundu
Gabriel, Atlético Madrid ile oynanan hazırlık maçında A takım düzeyindeki ilk maçına çıktı.
Geçen sezon da durumun böyle olduğu düşünülüyordu; Gabriel'in alt yaş kategorilerindeki performansı büyük ilgi uyandırmıştı. Premier League kuralları, onun İngiltere'de en üst seviye mücadelede forma giymesine izin vermedi, ancak yurt içi kupa maçlarında görev alabilirdi.
Ne yazık ki United, Carabao Cup ve FA Cup serüvenlerinde daha ilk engelde elendi. Bu da Old Trafford'daki meşhur akademi sisteminin bir diğer ürününün unutulmaz bir çıkış yapma fırsatlarını sınırladı.
Yine de onun Ryan Giggs, David Beckham ve Marcus Rashford'un izinden gidip sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda profesyonel sözleşme kazanması için önünde hâlâ bolca zaman var. Michael Carrick, bu gelişim sürecini hızlandırmayacak.
Carrick, Gabriel etrafındaki gürültünün farkında; bu da onun Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçında süre almasına yol açtı. Ancak A takımdaki ilk maçına erkenden çıkarılmasının yarardan çok zarar getirebileceğini de biliyor. Erken yaşta dikkat çeken bir yetenek olsa da Enfield doğumlu oyuncu hâlâ gelişiyor ve öğreniyor.
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'Kid Messi' etiketi Gabriel'e ne kadar fayda sağlıyor?
Üzerine şimdiden büyük bir baskı yükleniyor; çünkü o, yetişmekte olan bir başka altyapıdan çıkmış süperstar adayı olarak lanse ediliyor. Ancak gelecek vadeden bir kariyerde bir sonraki önemli adımı atma konusunda hiçbir garanti yok.
Sharpe da bunu kabul ediyor. Premier League şampiyonluğu yaşamış eski United kanat oyuncusu, NetBet iş birliğiyle konuşurken, Gabriel ve ‘Kid Messi’ etiketinin ona pek de iyilik yapıp yapmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Sanırım bu, yaşına rağmen bu kadar çok farklı seviyede bu kadar iyi olduğunda işin doğal bir parçası. Sanırım 18 yaş altı, 19 yaş altı için oynadı; hatta United'da 14, 15 yaşındayken 21 yaş altı için bile oynamış olabilir. Bu da onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.
“Ama genel olarak bir oyuncu olarak, basının bir kısmını görmezden gelebiliyorsanız ki bunu yapmak bugünlerde bizim oynadığımız döneme göre daha da zor, bence üzerinizdeki ana baskı, kendi kendinize kurduğunuz baskıdır. Bence çoğu oyuncu size, onlara kendilerinden daha fazla baskı yapan hiç kimsenin olmadığını söyler; sahaya çıkıp olabileceğiniz en iyi oyuncu olmak, bunu da her hafta, her antrenmanda, her maçta yapmak istemek asıl baskıdır.
“Bu yüzden bence arkasında iyi bir ekip var; Michael Carrick ve onun arkasındaki çocuklar da öyle. Önüne çıkacak durumlarda ona yardımcı olacak gerçekten çok iyi tecrübeli profesyonelleri olduğunu düşünüyorum.
“Mesele sadece onu doğru yönetmek ve zamanlamayı doğru ayarlamak. Çocuğun özgüvenini yok etmek istemezsiniz, her yerden darbe alıp erken yaşta sakatlanmasını istemezsiniz. Burada önemli olan, süresini doğru yönetmek.
“Bence bu sezon bazı anlarda onu bir maçta belki 10 dakika oyuna girerken görebiliriz ama olmazsa da, yani o daha sadece 15 yaşında; belki de hayır, belki gelecek sezon.”
Carrick'in genç yıldız adayı Gabriel hakkında söyledikleri
United başantrenörü Carrick, daha önce Gabriel ve tam potansiyeli ortaya çıkarmaya yönelik kolektif çabalar hakkında şunları söylemişti: “JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Oyunculara o deneyimi yaşatmaya, gelip antrenman yapmalarını ve bunu hissetmelerini sağlamaya her zaman çalışıyoruz.
“JJ büyük bir yetenek. Bunu görmek zaten oldukça açık ve 18 yaş altı takımında gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Açıkçası onun hakkında çok yüksek düşünüyoruz. Ama bununla birlikte gelen her şeyi yönetirken sabır önemli.
“Mesele, bir üst seviyeye çıkmak için doğru zamanı seçmek, onları belirli bir noktada bırakmak için de doğru anı seçmek. Antrenmanlarda yaptıkları bekleneceği gibi iyiydi.”
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Gabriel, 2026-27'de Manchester United formasıyla ilk resmî maçına çıkacak mı?
United'ın bu yaz değerlendireceği iki hazırlık maçı daha var; Leeds ve AC Milan'a karşı oynanacak bu karşılaşmaların ardından 22 Ağustos'ta 2026-27 Premier League sezonunun açılışında yeni yükselen Hull City deplasmanına çıkacak.
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi garantilediği için Carabao Cup'a üçüncü turda dahil olacak; bu da Gabriel'in tarih kitaplarını yeniden yazdırabilecek forma süresi arayışında sabırlı olması gerekebileceği anlamına geliyor.
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