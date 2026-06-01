"Her yerde kıskançlık" - Arsenal'in şampiyon kadrosundan Declan Rice ve Noni Madueke, Tottenham'ın savunma oyuncusu Djed Spence gibi rakiplerinin "tweetleri ve paylaşımları"nın ardından sert tepki gösterdi
Madueke, Budapeşte'deki hayal kırıklığının ardından ortalığı yatıştırdı
24 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın takımının son derece inişli çıkışlı bir hafta sonu geçirmesinin ardından sosyal medyaya başvurarak eleştirenlere yanıt verdi. Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi kutlamak için Premier Lig kupasını Kuzey Londra sokaklarında gezdirirken, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin gölgesi hâlâ havada asılı duruyordu. Gunners, Budapeşte'de Paris Saint-Germain'e penaltılarda yenildi; Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes kritik penaltıları kaçırdı.
İkinci yarıda oyuna giren ancak penaltı atışlarında sahaya çıkmayan Madueke, Instagram'da bir paylaşım yaparak durumu açıklığa kavuşturdu. Kendisi ve Rice'ın Premier Lig kupasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Şampiyonlar! Diğerleri tweet atıp paylaşım yaparken. Teşekkürler Tanrım. Zafer senin!" Kanat oyuncusunun meydan okuyan mesajı, Avrupa finalindeki rolü ve kulübün genel başarısını sorgulayanlara doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.
Rice, şampiyonluk kutlamaları sırasında 'kıskanç' rakipleriyle alay etti
Rice, takım tarihi lig zaferini kutlarken yorum bölümünde takım arkadaşına hemen katılarak ortalığı daha da kızıştırdı. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltısını başarıyla gole çeviren eski West Ham kaptanı, dört gülen emoji eşliğinde "Her yer kıskançlık dolu" diye yazdı. Bu, takımın rakip taraftarlar ve oyuncuların dış seslerden hiç etkilenmediğinin açık bir işaretiydi.
İngiliz orta saha oyuncusu, kupa geçit töreninin halka açık sahnesini de Premier Lig'in geri kalanına sert bir uyarıda bulunmak için kullandı. "Gülüyorlardı. Artık gülmüyorlar," dedi Rice toplanan kalabalığa. "Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşattığımız mutluluğu görmek çılgınca. Ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz. Ya bize katılın ya da dışarıda kalın."
Spence, Kuzey Londra derbisini yeniden alevlendirdi
Sosyal medyadaki gerginlik, büyük ölçüde Spence ile uzun süredir devam eden bir atışmadan kaynaklanıyor. Tottenham'ın savunma oyuncusu, sezon boyunca Arsenal'i alay konusu yapmış, hatta sezon öncesi dönemde Arsenal yıldızlarının parmaklıklar ardında olduğu şekilde düzenlenmiş görseller paylaşmıştı. Şubat ayında oynanan Londra derbisinde Arsenal'in galibiyetinin ardından, kulübün resmi X hesabı, Spence'in topu kaybettiği bir videoyu "Hapse atıldı" başlığıyla paylaşarak ona sataşmıştı.
Spence, Cumartesi gecesi PSG'nin galibiyetinin hemen ardından intikam alma fırsatını kaçırmadı. Arsenal'in orijinal paylaşımını alıntılayarak, sadece iri gözler ve açık bir asma kilit emojisi ekledi. Arsenal'in çifte kupayı kazanamamasına yönelik bu ince iğneleme, kuzey Londra'nın iki yarısı arasındaki rekabetin her zamanki gibi hararetli olduğunu kanıtlıyor.
Arteta ve Rice geleceğe bakıyor
Arsenal teknik direktörü Arteta, kutlamalar sırasında taraftarlara odaklanmaya devam etti ve kısa ama duygusal bir konuşma yaptı. İspanyol teknik adam, "Takım adına söylüyorum, buna tanık olmak gerçekten muhteşem. Bunu siz yarattınız," dedi. "Bu, hepimizin birlikte keyif almasını sağlayacağımız an. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hadi bakalım, Arsenal!" Teknik direktör, 16 Ağustos'ta FA Cup şampiyonu Manchester City ile oynanacak Community Shield maçıyla başlayacak olan gelecek sezon için şimdiden planlar yapıyor.
Rice, teknik direktörünün duygularını paylaşarak, Şampiyonlar Ligi finalindeki acının takımı daha dirençli hale getireceğini vurguladı. "Bu anı (PSG'ye yenilmeyi) önümüzdeki sezonlara motivasyon kaynağı olarak kullanacağız," diye ekledi Rice. "Oyuncularla ve tabii ki teknik direktörle konuştuğumuzda, burada durmamız için hiçbir neden yok. Gelecek sezon daha da güçleneceğiz ve yine hazır olacağız, bu yüzden kulüp için heyecan verici zamanlar olacak."