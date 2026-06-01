Rice, takım tarihi lig zaferini kutlarken yorum bölümünde takım arkadaşına hemen katılarak ortalığı daha da kızıştırdı. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltısını başarıyla gole çeviren eski West Ham kaptanı, dört gülen emoji eşliğinde "Her yer kıskançlık dolu" diye yazdı. Bu, takımın rakip taraftarlar ve oyuncuların dış seslerden hiç etkilenmediğinin açık bir işaretiydi.

İngiliz orta saha oyuncusu, kupa geçit töreninin halka açık sahnesini de Premier Lig'in geri kalanına sert bir uyarıda bulunmak için kullandı. "Gülüyorlardı. Artık gülmüyorlar," dedi Rice toplanan kalabalığa. "Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşattığımız mutluluğu görmek çılgınca. Ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz. Ya bize katılın ya da dışarıda kalın."



