Arsenal etkileyici performansını sürdürürken, Chelsea de Xabi Alonso yönetimindeki ilk üç maçında yedi gol yedi. Gary Neville Podcast'te konuşan Gary Neville, Chelsea'nin savunma organizasyonunu sert sözlerle eleştirdi. Neville'i özellikle endişelendiren şey, Emirates Stadyumu'nda ne kadar kopuk göründükleriydi.

Neville, "Üçlü savunma hattı, onları izlediğimde sanki bacakları kalçalarına, kalçaları da vücutlarına bağlı değilmiş gibi. Sanki biraz dağınıklar" açıklamasını yaptı. Bu ağır eleştiriye rağmen, Alonso'nun bu sorunu çözmek için daha fazla oyuncu transfer etmesi gerekebileceğini öne sürdü.