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"Her yerde dağınıktı" - Gary Neville ve Jamie Carragher, Arsenal'ın Xabi Alonso'nun Chelsea'sini yenmesinin ardından değerlendirmelerini yaptı
Carragher, Arsenal'ın sağlamlığını övdü
Arsenal, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri sayesinde Chelsea karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetle sezona mükemmel başlangıcını sürdürdü. Sky Sports'a konuşan Carragher, özellikle William Saliba'nın yokluğuna rağmen Mikel Arteta'nın takımının savunmadaki direncini övdü.
Carragher, rakipleri sınırlama becerilerinin şampiyonluk yarışındaki rakipleri için uğursuz bir işaret olduğuna inanıyor. Şöyle dedi: "Bence şu anda diğer herkes için endişe verici olan şey, Saliba'nın, yani gerçekten dünya çapında, tartışmasız dünya futbolundaki en iyi stoperlerden biri olan oyuncunun, bu sezon şu ana kadar bir dakika bile futbol oynamamış olması. Ve onlara karşı kimsenin gol atabilecek gibi görünmemesi."
- Getty Images Sport
Neville, Chelsea savunmasını yerden yere vurdu
Arsenal etkileyici performansını sürdürürken, Chelsea de Xabi Alonso yönetimindeki ilk üç maçında yedi gol yedi. Gary Neville Podcast'te konuşan Gary Neville, Chelsea'nin savunma organizasyonunu sert sözlerle eleştirdi. Neville'i özellikle endişelendiren şey, Emirates Stadyumu'nda ne kadar kopuk göründükleriydi.
Neville, "Üçlü savunma hattı, onları izlediğimde sanki bacakları kalçalarına, kalçaları da vücutlarına bağlı değilmiş gibi. Sanki biraz dağınıklar" açıklamasını yaptı. Bu ağır eleştiriye rağmen, Alonso'nun bu sorunu çözmek için daha fazla oyuncu transfer etmesi gerekebileceğini öne sürdü.
Alonso için iyimserlik sürüyor
Savunmadaki kaosa rağmen Neville, Chelsea'nin Alonso yönetimindeki gidişatı konusunda dikkat çekici ölçüde iyimserliğini koruyor. Kanat bekleri Pedro Neto ve Jorrel Hato'yu, hücumdaki seçenekleriyle birlikte öven Neville, ligde sezonu bitirecekleri yerle ilgili de iddialı bir tahminde bulundu.
"Bence ikinci olabilirler, Chelsea'nin bitirebileceğini gördüğüm en düşük sıra kesinlikle üçüncülük" dedi Neville. "Chelsea konusunda son üç, dört, beş yılda olduğumdan daha pozitifiz, çünkü doğru yöne gittiklerini düşünüyorum." Alonso da takımının savunmada daha derli toplu olması gerektiğini kabul etti, ancak yenilgi sırasında ortaya koydukları ruh ve tutumdan memnun kaldı.
- Getty Images Sport
Arsenal ve Chelsea için sırada ne var?
Arsenal, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanına giderek bu ivmenin üzerine koymaya çalışacak, ardından cumartesi günü ligde Sunderland deplasmanında sahaya çıkacak. Bu arada Chelsea, savunmadaki kırılganlığını acilen gidermek zorunda. Alonso'nun, Chelsea'nin cumartesi günü Stamford Bridge'de Hull City'yi ağırlamasından önce savunma hattını yeniden organize etmek için antrenman sahasında neredeyse bir haftası var.
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