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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Her yeni sakatlık endişeyi artırıyor: Rodri'nin durumu Barcelona'da korku yaratıyor

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Rodri
H. Flick
İspanya
İngiltere
Almanya

İspanyol yıldız baskıyı kaldırabilir mi?

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Rodri, geçtiğimiz yaz transfer döneminin öne çıkan transferiydi ve Katalonya'ya muazzam bir üne sahip olarak geldi; olağanüstü bir Dünya Kupası ve Blaugrana'nın ezeli rakibi Real Madrid'e karşı galip geldiği bir transfer serüveninin ardından.

Bu çarpıcı transfer, Barcelona'nın orta sahasının yeni lideri olması beklenen İspanyol millî oyuncu etrafında muazzam bir beklenti yarattı.

Ancak gelişinden yalnızca birkaç ay sonra heyecan yavaş yavaş endişeye dönüştü. Çünkü futbol yetenekleri tartışılmaz olsa da, orta saha oyuncusu ardı ardına gelen maçlara ayak uydurmakta zorlanıyor ve fiziksel sorunları birikiyor.

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  • Rodri'nin durumu Barcelona'yı ciddi şekilde endişelendiriyor

    Fout Mercato sitesinin haberine göre, bu durum Barcelona'yı ciddi şekilde endişelendirmeye başladı; özellikle de Rodri'nin Katalan projesinin temel direklerinden biri olması gerekiyordu. Ne yazık ki salı akşamı senaryo yeniden tekrarlandı. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında ilk on birde yer alan eski Manchester City oyuncusu, ilk yarının bitiminden itibaren yerini terk etmek zorunda kaldı.

    Mundo Deportivo gazetesine göre İspanyol orta saha oyuncusu sağ dizinin arka adalelerinde rahatsızlık hissetti; bu durum Barcelona teknik ekibini risk almayarak onu oyundan almaya zorladı.

    Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: "Bu son aksilik zor bir dönemde, Atletico Madrid'e karşı oynanacak önemli maça sadece birkaç gün kala geldi. As gazetesine göre Barcelona içinde gerçek bir endişe hakim ve artık oyuncunun bu maçta forma giymesi oldukça uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Bu sakatlığın ciddiyetini belirlemek için hâlâ daha fazla tetkike ihtiyaç duyulurken, oyuncunun durumu Katalan basınında soru işaretleri uyandırmaya başladı."

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  • Hansi Flick için bilmece: "Zaman son derece dar"

    Bu sakatlığın yanı sıra, tekrarlayan fiziksel sorunlar endişe yaratmaya başladı. Zira Katalonya'ya geldiğinden beri Rodri umduğu istikrarı yakalayamadı; çünkü her parladığı anın eşiğine geldiğinde tekrar eden sakatlıklar yaşıyor.

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    İspanya'da ise, sıkışık maç takviminin baskısına dayanabilme ve Barcelona'nın ilk on birinde yer garantileyecek fiziksel kondisyonunu geri kazanabilme becerisi üzerine sorular artıyor. Sezonun başından bu yana teknik direktörü Hansi Flick, onun oyun süresini yönetmek ve mümkün olduğunca korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

    Buna rağmen Rodri hâlâ kırılgan görünüyor; aynı Fransız sitenin haberine göre, şu ifadeler de ekleniyor: "Ve şimdi, her yeni fiziksel aksilik, uzun vadede devamlılığını sorgulatacak ölçüde endişe yaratıyor. Bu durum, teknik direktörü için gerçek bir ikilem oluşturuyor. Rodri'yi koruma gerekliliği ile belirleyici maçlarda ona güvenme gerekliliği arasında, Katalan teknik heyetin, örneğin Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında olduğu gibi, İspanyol orta saha oyuncusuna yaklaşımını sürekli olarak ayarlaması gerekiyor."

    Şunları vurguladı: "Bu koşullarda, en iyi seviyesini geri kazanması için gerekli ritmi sağlamak zor. Barcelona'nın, bu son aksiliğin uzun bir yokluğa yol açmamasını umduğu açık; fakat sorun artık onun Atletico Madrid maçında oynayamama ihtimalinin ötesine geçiyor. Kulübe en önemli yıldızlarından biri olarak katıldıktan sonra, Rodri'nin artık üzerine yüklenen devasa beklentileri karşılayabilmesi için gerekli fiziksel kondisyonunu geri kazanabilme becerisini kanıtlaması gerekiyor. Ve Barcelona'da zaman son derece dar."

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Gelecek maçlar
MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR