Bu sakatlığın yanı sıra, tekrarlayan fiziksel sorunlar endişe yaratmaya başladı. Zira Katalonya'ya geldiğinden beri Rodri umduğu istikrarı yakalayamadı; çünkü her parladığı anın eşiğine geldiğinde tekrar eden sakatlıklar yaşıyor.
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İspanya'da ise, sıkışık maç takviminin baskısına dayanabilme ve Barcelona'nın ilk on birinde yer garantileyecek fiziksel kondisyonunu geri kazanabilme becerisi üzerine sorular artıyor. Sezonun başından bu yana teknik direktörü Hansi Flick, onun oyun süresini yönetmek ve mümkün olduğunca korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.
Buna rağmen Rodri hâlâ kırılgan görünüyor; aynı Fransız sitenin haberine göre, şu ifadeler de ekleniyor: "Ve şimdi, her yeni fiziksel aksilik, uzun vadede devamlılığını sorgulatacak ölçüde endişe yaratıyor. Bu durum, teknik direktörü için gerçek bir ikilem oluşturuyor. Rodri'yi koruma gerekliliği ile belirleyici maçlarda ona güvenme gerekliliği arasında, Katalan teknik heyetin, örneğin Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında olduğu gibi, İspanyol orta saha oyuncusuna yaklaşımını sürekli olarak ayarlaması gerekiyor."
Şunları vurguladı: "Bu koşullarda, en iyi seviyesini geri kazanması için gerekli ritmi sağlamak zor. Barcelona'nın, bu son aksiliğin uzun bir yokluğa yol açmamasını umduğu açık; fakat sorun artık onun Atletico Madrid maçında oynayamama ihtimalinin ötesine geçiyor. Kulübe en önemli yıldızlarından biri olarak katıldıktan sonra, Rodri'nin artık üzerine yüklenen devasa beklentileri karşılayabilmesi için gerekli fiziksel kondisyonunu geri kazanabilme becerisini kanıtlaması gerekiyor. Ve Barcelona'da zaman son derece dar."
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