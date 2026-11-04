Rodri, geçtiğimiz yaz transfer döneminin öne çıkan transferiydi ve Katalonya'ya muazzam bir üne sahip olarak geldi; olağanüstü bir Dünya Kupası ve Blaugrana'nın ezeli rakibi Real Madrid'e karşı galip geldiği bir transfer serüveninin ardından.

Bu çarpıcı transfer, Barcelona'nın orta sahasının yeni lideri olması beklenen İspanyol millî oyuncu etrafında muazzam bir beklenti yarattı.

Ancak gelişinden yalnızca birkaç ay sonra heyecan yavaş yavaş endişeye dönüştü. Çünkü futbol yetenekleri tartışılmaz olsa da, orta saha oyuncusu ardı ardına gelen maçlara ayak uydurmakta zorlanıyor ve fiziksel sorunları birikiyor.

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