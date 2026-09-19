'Her topa ben vurdum!' - Keith Andrews ve Brentford, Chelsea'yı nasıl tamamen dağıttı?

Kilit açan gol, 61. dakikada Mikkel Damsgaard’ın hazırladığı akıllıca uygulanmış bir korner organizasyonuyla geldi. Danimarkalı orta saha oyuncusu arka direğe derin bir orta yaptı, Schuster’ın topu kafayla yeniden kale önüne çevirmesine olanak tanıdı ve Anthony de kafayla dokunarak Brentford’daki ilk golünü attı.

İkinci yarıdaki yükseliş, Andrews’ün devre arasında soyunma odasında verdiği net talimatların bir yansımasıydı.

Anthony, “Devre arasında bizden sadece tempoyu artırmamızı ve inanmaya devam etmemizi istedi” dedi. “Fab [Carvalho] bana birkaç gün önce gol atacağımı söylemişti, bu yüzden buna gerçekten çok sevindim. İnanılmaz bir histi.”