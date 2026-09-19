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'Her topa ben vurdum!' - Keith Andrews ve Brentford, Chelsea'yı nasıl tamamen dağıttı?
Arılar, Chelsea'yi ikinci yarıdaki derbi çöküşünde ezip geçti
Brentford, Gtech Community Stadium'da Chelsea'yi 3-0'la darmadağın ederek batı Londra derbisindeki tüm övünme hakkını eline geçirdi. Başa baş geçen ilk bölümün ardından Arılar, ikinci yarıda Jaidon Anthony, Igor Thiago ve oyuna sonradan giren Fabio Carvalho'nun golleriyle karşılıksız üç gol attı.
Bu galibiyet, Keith Andrews'in ekibini Premier League'deki ilk beş maç sonunda dokuz puana yükseltti.
Bu puan toplamı, kulübün 2021-22 sezonunda kaydedilen sekiz puanlık önceki en iyi beş maçlık üst lig başlangıcını geride bıraktı.
- Craig Mercer
Duran top organizasyonu Blues'un kilidini açtı, Anthony kafayla golü attı
Kilit açan gol, 61. dakikada Mikkel Damsgaard’ın hazırladığı akıllıca uygulanmış bir korner organizasyonuyla geldi. Danimarkalı orta saha oyuncusu arka direğe derin bir orta yaptı, Schuster’ın topu kafayla yeniden kale önüne çevirmesine olanak tanıdı ve Anthony de kafayla dokunarak Brentford’daki ilk golünü attı.
İkinci yarıdaki yükseliş, Andrews’ün devre arasında soyunma odasında verdiği net talimatların bir yansımasıydı.
Anthony, “Devre arasında bizden sadece tempoyu artırmamızı ve inanmaya devam etmemizi istedi” dedi. “Fab [Carvalho] bana birkaç gün önce gol atacağımı söylemişti, bu yüzden buna gerçekten çok sevindim. İnanılmaz bir histi.”
Thiago ve Carvalho, acımasız kontra atakları bitirdi
Brentford, 80. dakikada Kevin Schade'nin önde kurulan savunma çizgisinin arkasına sarkmasıyla farkı ikiye çıkardı. Chelsea kalecisi Martinez ilk şutu kurtardıktan sonra dönen topa en hızlı reaksiyonu veren Thiago, topu ağlara gönderdi ve ardından kenar çizgisinde Andrews ile büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.
Oyuna sonradan giren Carvalho, uzatma dakikalarında skora son şeklini verdi; arka direkte Schade'nin sekip yön değiştiren yerden ortasını gole çevirdi.
Bu galibiyetle Brentford'ın Gtech Community Stadium'daki yenilmezlik serisi sekiz maça çıktı; bu seri şubat ayından bu yana sürüyor.
- News Images
Andrews, Bees’in ivmesini korumasıyla gurur saçıyor
Teknik direktör Andrews, takımının sahadaki her bölgede yerel rakibini geride bırakmasını izledikten sonra büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Michael Kayode ve Damsgaard'ı kadroya alarak ilk 11'inde iki değişiklik yapan teknik adam, ekibinin savunmadaki direncini ve agresif zihniyetini övdü.
Arılar, Andrews yönetiminde özgüven artmaya devam ederken rekor kıran başlangıcının üzerine koymayı hedefliyor.
"Kendimi oynamış gibi hissediyorum, sanki her topa ben vurmuşum gibi," diyen Andrews sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı özellikler göstermemiz gerekiyordu: mücadele gücü, dayanıklılık, tutku ve coşku. Bu akşam takımımı izlemeye bayıldım. Her şeyiyle bayıldım."
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