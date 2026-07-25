"Her teknik direktör Rodri'yi istiyor" - Orta saha oyuncusu sırt ameliyatına hazırlanırken Enzo Maresca, Real Madrid ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi

Maresca, ortalığı kasıp kavuran transfer söylentilerinden endişe duymadığını vurguladı ve bunun yerine yıldız orta saha oyuncusunun ameliyat sonrası iyileşme sürecine öncelik vermeyi tercih etti. Manchester Evening News’in aktardığına göre, Los Blancos’un ilgisi ve oyuncunun rehabilitasyon planları hakkında konuşan İtalyan teknik direktör şöyle dedi: “Büyük oyuncuların etrafında her zaman spekülasyonlar olur, bunu kabul etmeliyiz. Bu konuda endişelenmiyorum, bu normal. Dünya Kupası’nı kazandılar ve o da en iyi oyunculardan biriydi. Her teknik direktör Rodri’yi kadrosunda görmek ister, ama şu anda ameliyat geçirdi. Dinlenip iyileşmesi gerekiyor, sonra tekrar aramıza dönecek."