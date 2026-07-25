Action Plus
Çeviri:
"Her teknik direktör Rodri'yi istiyor" - Orta saha oyuncusu sırt ameliyatına hazırlanırken Enzo Maresca, Real Madrid ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi
Maresca, Rodri ile ilgili söylentilere yanıt verdi
New City’nin yeni teknik direktörü Maresca, Rodri’nin Real Madrid ile adı anılan spekülasyonların artmasına rağmen kulübün onu kadroda tutmayı planladığını vurguladı. İspanya milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki hafta sırtından küçük bir ameliyat geçirecek. Ancak, sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen henüz bir uzatma imzalanmadığı için, Etihad’daki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor.
- Getty Images Sport
Kulüp patronu spekülasyonlara aldırış etmiyor
Maresca, ortalığı kasıp kavuran transfer söylentilerinden endişe duymadığını vurguladı ve bunun yerine yıldız orta saha oyuncusunun ameliyat sonrası iyileşme sürecine öncelik vermeyi tercih etti. Manchester Evening News’in aktardığına göre, Los Blancos’un ilgisi ve oyuncunun rehabilitasyon planları hakkında konuşan İtalyan teknik direktör şöyle dedi: “Büyük oyuncuların etrafında her zaman spekülasyonlar olur, bunu kabul etmeliyiz. Bu konuda endişelenmiyorum, bu normal. Dünya Kupası’nı kazandılar ve o da en iyi oyunculardan biriydi. Her teknik direktör Rodri’yi kadrosunda görmek ister, ama şu anda ameliyat geçirdi. Dinlenip iyileşmesi gerekiyor, sonra tekrar aramıza dönecek."
Orta saha oyuncusu, kondisyon sorunlarıyla boğuşuyor
2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncunun kariyeri, Eylül 2024'te ön çapraz bağını (ACL) yırtmasından bu yana sakatlık sorunlarıyla gölgelendi; bu sakatlık, onu 2024-25 sezonunun neredeyse tamamında sahalardan uzak tuttu. AS gazetesi, Rodri'nin Madrid ile La Liga'ya dönmeye istekli olduğunu bildiriyor olsa da, oyuncu kamuoyu önünde son derece profesyonel bir tavır sergiliyor. Öte yandan Manchester City, Rodri'nin sözleşmesini uzatmaması durumunda yaklaşık 60 milyon avro (51 milyon sterlin) tutarındaki teklifleri değerlendirmeye hazır.
- Getty Images
City, kondisyon yarışıyla karşı karşıya
Rodri artık ameliyat sonrası rehabilitasyonuna odaklanmak zorunda; The Athletic’in haberine göre, sahalara dönüşü için belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor. Orta saha oyuncusunun yokluğu, sezon öncesi hazırlıklarına katılımını kesinlikle geciktirecek ve muhtemelen yeni Premier Lig sezonunun ilk maçlarını kaçırmasına neden olabilir. Maresca ve teknik ekibi, sezonun başlangıcını kilit oyuncusu olmadan atlatabilmek için alternatif orta saha düzenleri geliştirmek zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun