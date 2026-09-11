24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Her takıma tehdit!' - Harry Kane'den Şampiyonlar Ligi'nde alınan beş gollü farklı galibiyetin ardından Bayern Münih'ten büyük gözdağı

H. Kane
Bayern Münih
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi

Harry Kane, Bayern Münih'in perşembe günü Bodo/Glimt'i 5-0'lık net bir galibiyetle yenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine sert bir uyarıda bulundu. Golcü santrfor, teknik direktörlerinin taktik anlayışını artık tamamen kavrayan Alman devinin turnuvayı kazanmak için açık ara favori olduğuna inanıyor.

  • Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde büyük mesaj

    Bayern, son Şampiyonlar Ligi sezonuna yıkıcı bir başlangıç yaptı. Alman devi, perşembe akşamı Bodo/Glimt karşısında 5-0'lık net bir galibiyet aldı.

    Son düdüğün ardından konuşmaların merkezinde Kane vardı. 33 yaşındaki forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk beş maçta şimdiden üç gol kaydetti.

    • Reklam
  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kane'den Avrupa'daki rakiplere uyarı

    Galibiyetin bu kadar net olması, Kane'e takım arkadaşları konusunda büyük bir güven verdi. Bayern Münih'in bu prestijli kupayı kaldırmanın önde gelen favorileri arasında görülmesi gerektiğine kesin olarak inanıyor.

    Beş gollü yıkımın ardından İngiltere kaptanı, takımın kolektif gücünün altını özellikle çizdi. Turnuvadaki gelecekteki rakiplere de doğrudan bir uyarı gönderdi.

    "Her takım için tehdit oluşturuyoruz" dedi tecrübeli forvet maçın ardından. "Mütevazı kalmalıyız ama top bizdeyken de bizde değilken de takımlar bize karşı çok zorlanacak."

  • Taktik evrim Bayern'i ileri taşıyor

    Bu yenilenen güvenin arkasındaki temel etkenlerden biri, kadronun süregelen taktik gelişimi. Bayern oyuncuları, teknik direktörleriyle bir yıl daha çalışma fırsatından önemli ölçüde fayda sağladı.

    Teknik ekip ile soyunma odası arasındaki uyum artık sahada meyvesini veriyor. Kane'e göre takım, maçlara hükmetmek için gereken taktik planı tamamen benimsedi. Şöyle dedi: "Teknik direktörle bir yıl daha geçirdik, artık onun fikirlerini tamamen anlıyoruz."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-BODO/GLIMTAFP

    Favoriler, Şampiyonlar Ligi'nde nihai zafere göz dikti

    Şampiyonlar Ligi macerasına kusursuz bir başlangıç yapan Bayern, kendisini hemen yenilmesi gereken takım olarak konumlandırdı. Alman ekibi şimdi bu büyük ivmeyi önündeki yerel ve Avrupa maçlarına taşımaya çalışacak. Bu performans seviyesini korumaları hâlinde, turnuvada son aşamalara kadar ilerlemeleri kaçınılmaz görünüyor.

Bundesliga
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB