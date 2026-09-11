Getty Images Sport
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'Her takıma tehdit!' - Harry Kane'den Şampiyonlar Ligi'nde alınan beş gollü farklı galibiyetin ardından Bayern Münih'ten büyük gözdağı
Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde büyük mesaj
Bayern, son Şampiyonlar Ligi sezonuna yıkıcı bir başlangıç yaptı. Alman devi, perşembe akşamı Bodo/Glimt karşısında 5-0'lık net bir galibiyet aldı.
Son düdüğün ardından konuşmaların merkezinde Kane vardı. 33 yaşındaki forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk beş maçta şimdiden üç gol kaydetti.
- Getty Images Sport
Kane'den Avrupa'daki rakiplere uyarı
Galibiyetin bu kadar net olması, Kane'e takım arkadaşları konusunda büyük bir güven verdi. Bayern Münih'in bu prestijli kupayı kaldırmanın önde gelen favorileri arasında görülmesi gerektiğine kesin olarak inanıyor.
Beş gollü yıkımın ardından İngiltere kaptanı, takımın kolektif gücünün altını özellikle çizdi. Turnuvadaki gelecekteki rakiplere de doğrudan bir uyarı gönderdi.
"Her takım için tehdit oluşturuyoruz" dedi tecrübeli forvet maçın ardından. "Mütevazı kalmalıyız ama top bizdeyken de bizde değilken de takımlar bize karşı çok zorlanacak."
Taktik evrim Bayern'i ileri taşıyor
Bu yenilenen güvenin arkasındaki temel etkenlerden biri, kadronun süregelen taktik gelişimi. Bayern oyuncuları, teknik direktörleriyle bir yıl daha çalışma fırsatından önemli ölçüde fayda sağladı.
Teknik ekip ile soyunma odası arasındaki uyum artık sahada meyvesini veriyor. Kane'e göre takım, maçlara hükmetmek için gereken taktik planı tamamen benimsedi. Şöyle dedi: "Teknik direktörle bir yıl daha geçirdik, artık onun fikirlerini tamamen anlıyoruz."
- AFP
Favoriler, Şampiyonlar Ligi'nde nihai zafere göz dikti
Şampiyonlar Ligi macerasına kusursuz bir başlangıç yapan Bayern, kendisini hemen yenilmesi gereken takım olarak konumlandırdı. Alman ekibi şimdi bu büyük ivmeyi önündeki yerel ve Avrupa maçlarına taşımaya çalışacak. Bu performans seviyesini korumaları hâlinde, turnuvada son aşamalara kadar ilerlemeleri kaçınılmaz görünüyor.
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