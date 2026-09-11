Galibiyetin bu kadar net olması, Kane'e takım arkadaşları konusunda büyük bir güven verdi. Bayern Münih'in bu prestijli kupayı kaldırmanın önde gelen favorileri arasında görülmesi gerektiğine kesin olarak inanıyor.

Beş gollü yıkımın ardından İngiltere kaptanı, takımın kolektif gücünün altını özellikle çizdi. Turnuvadaki gelecekteki rakiplere de doğrudan bir uyarı gönderdi.

"Her takım için tehdit oluşturuyoruz" dedi tecrübeli forvet maçın ardından. "Mütevazı kalmalıyız ama top bizdeyken de bizde değilken de takımlar bize karşı çok zorlanacak."