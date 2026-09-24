'Her şeyleriyle geldiler!' - Rodri, Barcelona'ya katılmadan önce Real Madrid teklifinin perde arkasını açıkladı

Real Madrid'in gerçekten ciddi bir ilgisi olmadığı yönündeki söylentilere değinen Rodri, Real Madrid'in yaklaşımına ilişkin gerçeği ortaya koydu. Oyuncu, Real Madrid temsilcilerinin büyük bir istek gösterdiğini ve onu Santiago Bernabeu'ya getirmek için en üst düzey teklifler sunduğunu doğruladı.

Orta saha oyuncusu, görüşmeler boyunca sergilenen örnek tavrın nihai kararını vermesini önemli ölçüde zorlaştırdığını belirtti.

"Madrid ilk andan itibaren ilgi gösterdi" diyen Rodri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Davranışları örnek niteliğindeydi ve teklifler, oyuncu için tüm şartları zorlamaya yönelikti. Oradaki insanlarla konuştum, onlar da benim oraya gitmem konusunda büyük bir heyecan ve istek taşıdıklarını iletti."