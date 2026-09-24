AFP
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'Her şeyleriyle geldiler!' - Rodri, Barcelona'ya katılmadan önce Real Madrid teklifinin perde arkasını açıkladı
Rodri, Barcelona transferi öncesi Real Madrid'in tüm kozlarını oynadığını doğruladı
Barcelona'nın yeni yıldız orta sahası Rodri, İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından yaşadığı dramatik yaz transfer dönemine dair konuştu. El Partidazo de COPE'ye verdiği röportajda milli takım kaptanı, Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmak için agresif bir girişimde bulunduğunu doğruladı.
Yoğun duygular yaşadığı bir dönemin ardından önceki kulübünden ayrılmaya karar veren 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kaldı.
Rodri, Barcelona'ya 76,5 milyon € bonservis bedeliyle transfer oldu ve dört yıllık sözleşme imzaladı.
- AFP
İspanya kaptanı, Madrid'in görüşmeler sırasındaki tutumunu övdü
Real Madrid'in gerçekten ciddi bir ilgisi olmadığı yönündeki söylentilere değinen Rodri, Real Madrid'in yaklaşımına ilişkin gerçeği ortaya koydu. Oyuncu, Real Madrid temsilcilerinin büyük bir istek gösterdiğini ve onu Santiago Bernabeu'ya getirmek için en üst düzey teklifler sunduğunu doğruladı.
Orta saha oyuncusu, görüşmeler boyunca sergilenen örnek tavrın nihai kararını vermesini önemli ölçüde zorlaştırdığını belirtti.
"Madrid ilk andan itibaren ilgi gösterdi" diyen Rodri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Davranışları örnek niteliğindeydi ve teklifler, oyuncu için tüm şartları zorlamaya yönelikti. Oradaki insanlarla konuştum, onlar da benim oraya gitmem konusunda büyük bir heyecan ve istek taşıdıklarını iletti."
Taktik uyum ve liderlik rolü, Barcelona tercihinde belirleyici oldu
Madrid'in güçlü ısrarına rağmen Rodri, kararının tamamen futbol tarzı, taktik uyumu ve Barcelona'nın uzun vadeli projesine dayandığında ısrar etti. Pozisyon oyununa dair anlayışının, Barcelona'nın felsefesi ve yükselen genç yetenek jenerasyonuyla kusursuz biçimde örtüştüğünü düşündü.
Ballon d'Or kazananı, kıdemli bir lider olarak genç bir kadroya rehberlik etme fikrinin de kendisini güçlü şekilde cezbettiğini ekledi.
Rodri, "Bu, en iyi nerede gelişebileceğime inandığımla ilgili futbolsal bir karardı" dedi. "Mesele, oyunla nasıl bir ilişki kurduğum ve Barca'da insanlara çok şey konuşturacak bir jenerasyonun vizyonuydu. Duygusal sıfır mesele, para sıfır mesele, sadece futbol."
- AFP
Ballon d'Or kazananı, yeni görünümlü Barcelona orta sahasının bel kemiği oluyor
Barcelona formasıyla La Liga'daki ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan Rodri, Camp Nou ışıkları altında kupa başarısı getirmeye odaklanmış durumda. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or başarılarına sahip olan bu özel orta saha oyuncusu, ülkede anında üstünlük kurmayı hedefliyor.
Barcelona, orta sahanın gerisinde Rodri'nin sakinliği ve üst düzey pas dağıtımıyla sezona devam ediyor.
İspanya kaptanı, Barcelona'yı iddialı bir rekabet döneminde yönlendirmeyi amaçlıyor.
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