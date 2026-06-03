"Her şeyi mahvetti," diyor Sport Bild. Zira Freiburg'da, Aston Villa'ya karşı kaybedilen Avrupa Kupası finalinin hemen ardından Atubolu'ya, sözleşme uzatımının reddedilmesi nedeniyle artık Breisgau ekibi için hiçbir maçta forma giyemeyeceği bildirilmişti.

Sport-Club, onun yerine geçecek oyuncuyu çoktan ayarladı. Yeni bir numara olarak Werder Bremen'den Mio Backhaus, 12 milyon euroluk rekor bir transfer ücretiyle takıma katılıyor. Yedek olarak ise özellikle DFB Kupası'nda her zaman güvenilir bir performans sergileyen Florian Müller planlanıyor. Atubolu yeni bir kulüp bulamazsa, tribüne gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

SCF için bu kadro kararından geri dönüşün olmamasının bir diğer nedeni de, Atubolu'nun uzayan sözleşme görüşmelerinde "yeterince saygılı" davranmamış olması. En azından karar vericiler arasında hakim olan duygu bu. Atubolu'ya duyulan hayal kırıklığı özellikle büyük, çünkü genç kaleci 2023/24 sezonundaki ilk Bundesliga sezonunda birkaç büyük hata yapmıştı ve kulüp her zaman kalecisini korumaya çalışmıştı.