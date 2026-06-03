Sport Bild'in haberine göre, 2027 yılına kadar Avrupa Ligi finalisti SC Freiburg ile sözleşmesi bulunan kaleci için ne Atubolu'ya ne de SC Freiburg'a somut bir teklif yapılmış değil. Oysa 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyordu; ideal olarak da Premier Lig'de. Ancak mevcut duruma bakılırsa, bu plan şimdilik suya düşecek gibi görünüyor.
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"Her şeyini kumarda kaybetti!" Olağanüstü yetenekli bir Alman futbolcu, transfer fiyaskosuyla ve hatta tribüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya
"Her şeyi mahvetti," diyor Sport Bild. Zira Freiburg'da, Aston Villa'ya karşı kaybedilen Avrupa Kupası finalinin hemen ardından Atubolu'ya, sözleşme uzatımının reddedilmesi nedeniyle artık Breisgau ekibi için hiçbir maçta forma giyemeyeceği bildirilmişti.
Sport-Club, onun yerine geçecek oyuncuyu çoktan ayarladı. Yeni bir numara olarak Werder Bremen'den Mio Backhaus, 12 milyon euroluk rekor bir transfer ücretiyle takıma katılıyor. Yedek olarak ise özellikle DFB Kupası'nda her zaman güvenilir bir performans sergileyen Florian Müller planlanıyor. Atubolu yeni bir kulüp bulamazsa, tribüne gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
SCF için bu kadro kararından geri dönüşün olmamasının bir diğer nedeni de, Atubolu'nun uzayan sözleşme görüşmelerinde "yeterince saygılı" davranmamış olması. En azından karar vericiler arasında hakim olan duygu bu. Atubolu'ya duyulan hayal kırıklığı özellikle büyük, çünkü genç kaleci 2023/24 sezonundaki ilk Bundesliga sezonunda birkaç büyük hata yapmıştı ve kulüp her zaman kalecisini korumaya çalışmıştı.
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Noah Atubolu, İngiltere'de kaleci transferleri konusunda beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor
Bir süredir birçok üst düzey kulübün ilgisini çeken Atubolu’nun hâlâ Premier Lig’e transfer olmayı hedeflediği söyleniyor. Sport Bild’in haberine göre, 22 kez U21 milli forması giyen oyuncunun Newcastle United’a transfer olabileceği uzun bir süre boyunca gündemdeydi. Magpies'in bir süredir yaz aylarında kaleci pozisyonunu yeniden yapılandırma planı yaptığı söyleniyor. Ancak son zamanlarda, satın alma gücü yüksek olan kulüp ile daha çok RC Lens'ten Robin Risser ve FC Bayern'den Alexander Nübel'in adı anılıyordu. Sport Bild'e göre, şu anda Atubolu'ya ilgi kalmamış durumda.
Ancak Atubolu meselesinin uzlaşmacı bir şekilde sonuçlanması henüz tamamen dışlanmış değil. Buna göre, 24 yaşındaki oyuncunun artık İngiltere'de kaleci transferlerinde bir domino etkisi beklemesi gerekiyor. Sport Bild'de, "Liverpool'da, Chelsea'de ve Aston Villa'da hareketlilik var. Freiburglu oyuncu şu ana kadar bu kulüplerde birinci kaleci değil" deniyor.
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FC Bayern'den Jonas Urbig, şimdilik Atubolu'nun yerini almış görünüyor
Atubolu ise, halen çalıştığı kulübün bu tutumu ve "kararlı tavrından" "oldukça şaşırmış". Ancak, artık mali açıdan son derece sağlam ve kârlı bir şekilde yönetilen Breisgau kulübü, finansal açıdan Atubolu'nun satışına kesinlikle bağımlı değil. Yine de, kulüp yetkilileri, Atubolu için potansiyel olarak 25 milyon avroyu kaçırıp, bir yıl yedek kulübesinde kaldıktan sonra transfer ücreti ödemeden ayrılması durumunu hoş karşılamayacaktır.
Atubolu, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nda Alman milli takımının as kaleciliği için söz sahibi olmak istiyorsa, bir yıl boyunca hiç maç tecrübesi kazanamama lüksünü kesinlikle göze alamaz. Yıllardır Manuel Neuer, Oliver Baumann ve Marc-Andre ter Stegen'in önümüzdeki yıllarda emekliye ayrılması durumunda en büyük umut vaat eden isimlerden biri olarak görülüyor.
Atubolu için sinir bozucu bir transfer yaz yaklaşırken, daha önce U21 takımında rekabet ettiği ve yaş nedeniyle nihayetinde onun yerini bir numaralı kaleci olarak alan Bayern kalecisi Jonas Urbig, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile birlikte bulunuyor.